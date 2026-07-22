https://ukraina.ru/20260722/bpla-atakuyut-tsentralnye-rayony-kryma-novosti-svo-1081712187.html

БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО

БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру

БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО

ВСУ пытаются прорвать противовоздушную оборону России. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T00:04

2026-07-22T00:04

2026-07-22T00:04

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🟥 Вражеские БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы; 🟥Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщает врио губернатора;🟥 В аэропорту Калуги введены временные ограничения, проинформировала Росавиация.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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