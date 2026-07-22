https://ukraina.ru/20260722/bpla-atakuyut-tsentralnye-rayony-kryma-novosti-svo-1081712187.html
БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО
БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО - 22.07.2026 Украина.ру
БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО
ВСУ пытаются прорвать противовоздушную оборону России. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T00:04
2026-07-22T00:04
2026-07-22T00:04
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🟥 Вражеские БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы; 🟥Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщает врио губернатора;🟥 В аэропорту Калуги введены временные ограничения, проинформировала Росавиация.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Крым, Брянская область, Росавиация
БПЛА атакуют центральные районы Крыма. Новости СВО
ВСУ пытаются прорвать противовоздушную оборону России. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Вражеские БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы;
🟥Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщает врио губернатора;
🟥 В аэропорту Калуги введены временные ограничения, проинформировала Росавиация.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.