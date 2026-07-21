БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
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БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО
БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО
Подмога со стороны США к ВСУ не подошла - вопросы в проработке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T23:44
2026-07-21T23:44
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🟥 БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы;🟥 На территории Тульской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА;🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе;🟥 ВС РФ нанесли удары по газоперерабатывающей установке в Харьковской области, сообщили в Минобороны🟥 Российские беспилотники вновь атакуют цели в Сумах;🟦 Владимир Зеленский предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологического направления государства."Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие", - поведал Зеленский в ночном видеообращении.Генштаб Украины будет обновлён и армию возглавит новый генерал - Михаил Драпатый, заявил Зеленский. Он также отправил в отставку начальника Генштаба Андрея Гнатова ;🟦 В МИД России с иронией прокомментировали кадровые перестановки в рядах защитников режима Зеленского."Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?", — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 США получили запрос Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО для нужд ВСУ, но не приняли решения. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн. Он заявил также о возможной наземной операции в Иране;🟦 Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на $400 млн, сообщил сенатор Дик Дурбин. По его словам, Белый дом сможет потратить эти деньги только в 2029 году и это сможет сделать уже "новый президент, кто бы им ни был".Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сша, россия, украина, владимир зеленский, михаил федоров, михаил драпатый, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, минобороны украины, финансирование, военная помощь украине, александр сырский, всу, потери всу, бпла сегодня, атака бпла, кадровые перестановки, генштаб
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БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО

23:44 21.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Подмога со стороны США к ВСУ не подошла - вопросы в проработке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы;
🟥 На территории Тульской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА;
🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе;
🟥 ВС РФ нанесли удары по газоперерабатывающей установке в Харьковской области, сообщили в Минобороны
🟥 Российские беспилотники вновь атакуют цели в Сумах;
🟦 Владимир Зеленский предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологического направления государства.
"Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие", - поведал Зеленский в ночном видеообращении.
Генштаб Украины будет обновлён и армию возглавит новый генерал - Михаил Драпатый, заявил Зеленский. Он также отправил в отставку начальника Генштаба Андрея Гнатова ;
🟦 В МИД России с иронией прокомментировали кадровые перестановки в рядах защитников режима Зеленского.
"Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?", — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
🟦 США получили запрос Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО для нужд ВСУ, но не приняли решения. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн. Он заявил также о возможной наземной операции в Иране;
🟦 Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на $400 млн, сообщил сенатор Дик Дурбин. По его словам, Белый дом сможет потратить эти деньги только в 2029 году и это сможет сделать уже "новый президент, кто бы им ни был".
Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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