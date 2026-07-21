https://ukraina.ru/20260721/bpla-snova-v-sumakh-zelenskiy-ustroil-kadrovuyu-chekhardu-v-vsu-i-minoborony-ssha-ne-pomogayut-novosti-1081711623.html

БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО

БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

БПЛА снова в Сумах, Зеленский устроил кадровую чехарду в ВСУ и Минобороны, США не помогают. Новости СВО

Подмога со стороны США к ВСУ не подошла - вопросы в проработке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T23:44

2026-07-21T23:44

2026-07-21T23:44

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🟥 БПЛА атакуют центральные районы Крыма, пишут мониторинговые каналы;🟥 На территории Тульской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА;🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе;🟥 ВС РФ нанесли удары по газоперерабатывающей установке в Харьковской области, сообщили в Минобороны🟥 Российские беспилотники вновь атакуют цели в Сумах;🟦 Владимир Зеленский предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологического направления государства."Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие", - поведал Зеленский в ночном видеообращении.Генштаб Украины будет обновлён и армию возглавит новый генерал - Михаил Драпатый, заявил Зеленский. Он также отправил в отставку начальника Генштаба Андрея Гнатова ;🟦 В МИД России с иронией прокомментировали кадровые перестановки в рядах защитников режима Зеленского."Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?", — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 США получили запрос Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО для нужд ВСУ, но не приняли решения. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн. Он заявил также о возможной наземной операции в Иране;🟦 Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на $400 млн, сообщил сенатор Дик Дурбин. По его словам, Белый дом сможет потратить эти деньги только в 2029 году и это сможет сделать уже "новый президент, кто бы им ни был".Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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