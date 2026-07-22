https://ukraina.ru/20260722/vsu-atakovali-logisticheskie-tsentry-wildberries-v-krasnodare-i-nevinnomysske--1081713324.html

ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске - 22.07.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале заявила, что логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам

2026-07-22T07:28

2026-07-22T07:28

2026-07-22T07:30

краснодар

невинномысск

кубань

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина.ру

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спецоперация

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"Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий", - написала Ким.Позже она добавила, что по предварительным данным в результате случившегося есть пострадавшие.Оперштаб Кубани в среду сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, пострадали три человека.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.Также пресс-служба Wildberries ночью информировала, что логистические комплексы компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.Подробнее о подобных атаках - в материале Песков: склады Wildberries не используются для нужд армии, Киев продолжает бить по мирным целям на сайте Украина.ру.

краснодар

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краснодар, невинномысск, кубань, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация