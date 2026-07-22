https://ukraina.ru/20260722/vremya-igraet-protiv-irana-kargin-o-novoy-strategii-trampa-na-blizhnem-vostoke-1081709072.html

"Время играет против Ирана": Каргин о новой стратегии Трампа на Ближнем Востоке

"Время играет против Ирана": Каргин о новой стратегии Трампа на Ближнем Востоке - 22.07.2026 Украина.ру

"Время играет против Ирана": Каргин о новой стратегии Трампа на Ближнем Востоке

Дональд Трамп не собирается оставлять Иран в покое — теперь он перешёл к тактике истощения, используя уязвимость иранской экономики и социальной системы. Удары по инфраструктуре и нефтепереработке неизбежно приведут к кризису в 90-миллионной стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-07-22T05:30

2026-07-22T05:30

2026-07-22T05:30

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Армия США продолжает наносить массированные авиаудары по Ирану десятую ночь подряд. Целями становятся командные пункты, объекты ПВО, военно-морские базы и склады с ракетами.Иран отвечает ударами по объектам США в регионе, а Тегеран заявляет о десятках погибших с начала бомбардировок. Конфликт продолжает нарастать, а Вашингтон не исключает новых ударов по иранской инфраструктуре.Продолжая тему американо-иранского противостояния, Каргин заявил, что Дональд Трамп не оставит Иран и перешёл к новой тактике. "Я не думаю, что ему плевать. Я считаю, что его план сейчас выглядит иначе. Раньше время играло на Иран из-за высоких цен на нефть, которые били по рейтингу Трампа внутри США. Сейчас ситуация изменилась. Цены стабилизировались, рынок привык. Теперь время играет против Тегерана", — пояснил эксперт.Каргин подчеркнул, что Иран как экономическая и социальная система крайне уязвим, и неясно, как долго 90-миллионная страна сможет выдерживать давление в условиях, когда нефть не продаётся, счета арестованы, а инфраструктура систематически разрушается.Эксперт подчеркнул, что Вашингтон теперь ориентируется на то, чтобы медленно истощить Тегеран. "Если Трамп начнет бить по мостам и нефтепереработке, в Иране неизбежен кризис. Я думаю, что сейчас Вашингтон ориентируется на то, чтобы просто взять иранцев измором", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.

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