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"Имидж неудачника": Каргин о том, почему Трамп бьет по Ирану и обостряет отношения с Пекином

"Имидж неудачника": Каргин о том, почему Трамп бьет по Ирану и обостряет отношения с Пекином - 22.07.2026 Украина.ру

"Имидж неудачника": Каргин о том, почему Трамп бьет по Ирану и обостряет отношения с Пекином

Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и резко обострил отношения с Китаем, чтобы показать внешнеполитические достижения перед выборами. Ему не нравится "имидж неудачника" внутри США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-07-22T05:45

2026-07-22T05:45

2026-07-22T05:45

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Армия США продолжает наносить массированные авиаудары по Ирану десятую ночь подряд. Целями становятся командные пункты, объекты ПВО, военно-морские базы и склады с ракетами.Иран отвечает ударами по объектам США в регионе, а Тегеран заявляет о десятках погибших с начала бомбардировок. Конфликт продолжает нарастать, а Вашингтон не исключает новых ударов по иранской инфраструктуре.Рассуждая о причинах возобновления ударов по территории Ирана, Каргин заявил, что многое зависит от внутриполитических пасьянсов в США. "Скоро выборы. [Президенту США Дональду] Трампу важно показать внешнеполитические достижения. Он возобновил удары по иранским силам, потому что его не устраивал имидж "неудачника" внутри страны", — пояснил эксперт.По словам политолога, Трамп одновременно обвинил Китай в подтасовке выборов 2020 года. "Одновременно он обвинил Китай в подтасовке выборов 2020 года, резко обострив отношения с Пекином", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что внешняя политика Трампа завязана на внутриполитические цели. "Многое зависит от внутриполитических пасьянсов в США. Трампу важно показать внешнеполитические достижения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Про ситуацию вокруг Украины — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.

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