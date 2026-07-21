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ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов
ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов - 21.07.2026 Украина.ру
ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов
Владимир Зеленский доводит до конца кадровую рокировку в силовом блоке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T23:51
2026-07-21T23:51
2026-07-21T23:51
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Как пишут украинские СМИ, своего кресла лишается не только главком ВСУ Александр Сырский, но и начальник Генштаба Андрей Гнатов - на его место прочат Владимира Горбатюка. Главкомом назначен Михаил Драпатый.Горбатюк долго оставался в их тени."В 2016-м его бригада понесла заметные потери на Светлодарской дуге. А с 2024 года он, будучи замначальника Генштаба по оперативной работе, напрямую отвечает за нынешнее состояние украинской обороны", - рассказали авторы тг-канала."Кадровая политика по-киевски в действии: вместо трибунала соавтор катастрофы на фронте идет на повышение", - констатировали в публикации.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, ситуация на украине, россия, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны украины
Новости, Новости Украины, ситуация на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Генштаб, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны Украины
ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов
Владимир Зеленский доводит до конца кадровую рокировку в силовом блоке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Как пишут украинские СМИ, своего кресла лишается не только главком ВСУ Александр Сырский, но и начальник Генштаба Андрей Гнатов - на его место прочат Владимира Горбатюка. Главкомом назначен Михаил Драпатый.
Горбатюк долго оставался в их тени.
"В 2016-м его бригада понесла заметные потери на Светлодарской дуге. А с 2024 года он, будучи замначальника Генштаба по оперативной работе, напрямую отвечает за нынешнее состояние украинской обороны", - рассказали авторы тг-канала.
"Кадровая политика по-киевски в действии: вместо трибунала соавтор катастрофы на фронте идет на повышение", - констатировали в публикации.
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