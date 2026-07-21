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ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов

ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов - 21.07.2026 Украина.ру

ВСУ: Кроме Сырского с должности снят начальник Генштаба Гнатов

Владимир Зеленский доводит до конца кадровую рокировку в силовом блоке. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T23:51

2026-07-21T23:51

2026-07-21T23:51

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Как пишут украинские СМИ, своего кресла лишается не только главком ВСУ Александр Сырский, но и начальник Генштаба Андрей Гнатов - на его место прочат Владимира Горбатюка. Главкомом назначен Михаил Драпатый.Горбатюк долго оставался в их тени."В 2016-м его бригада понесла заметные потери на Светлодарской дуге. А с 2024 года он, будучи замначальника Генштаба по оперативной работе, напрямую отвечает за нынешнее состояние украинской обороны", - рассказали авторы тг-канала."Кадровая политика по-киевски в действии: вместо трибунала соавтор катастрофы на фронте идет на повышение", - констатировали в публикации.Больше новостей дня представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, новости украины, ситуация на украине, россия, владимир зеленский, александр сырский, генштаб, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны украины