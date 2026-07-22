"Линия Субтельного": реальность одного мема - 22.07.2026 Украина.ру
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"Линия Субтельного": реальность одного мема
"Линия Субтельного": реальность одного мема - 22.07.2026 Украина.ру
"Линия Субтельного": реальность одного мема
В июле 2026 года исполняется десять лет с момента смерти Ореста Субтельного – американо-канадского историка галицкого происхождения, чья "История Украины" стала первым учебником, дающим "украинский" (эмигрантско-националистический) взгляд на историю Украины. Именно в ней появилась линия раздела Украины на российскую и антироссийскую части
2026-07-22T07:13
2026-07-22T07:13
мнения
украина
россия
новороссия
виктор янукович
виктор ющенко
леонид кучма
политика
социология
выборы
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Опираясь на результаты исследований о распределении носителей русского и украинского языков на Украине Субтельный выделил девять регионов Юго-Востока страны (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская области и Крым), которые будут в любом случае тяготеть к России. Также он отметил, что это "территории, никогда не бывшие составляющей частью исторической Украины" (что само по себе анекдот, но в данном случае "исторической Украиной" просто объявляются остальные 16 регионов – методом исключения).Когда книгу Субтельного издали на Украине в 1991 году, на это мнение не то, чтобы не обратили внимания… Просто выделение Новороссии – интеллектуальная операция, вполне доступная человеку, имеющему хоть какое-то представление о реальной Украине. Это для канадского (как говорят в диаспоре – "канадийского") историка было открытием. В общем, покушения на территориальную целостность в границах 1991 года в творчестве Субтельного никто не увидел.Вспомнили о "линии Субтельного" в 2004 году, когда распределение по регионам голосов, поданных за Виктора Ющенко и Виктора Януковича, в точности повторило схему историка. Так родился мем.Надо сказать, что в то время появилось множество мемов примерно такой же степени содержательности. Например – "закон Капрановых" (его придумали украинские писатели, братья-близнецы Виталий и Дмитрий Капрановы) – чем больше в регионе библиотек, тем больше голосов было подано за Ющенко. Обидеть поэта может каждый – злобная статистика зафиксировала тогда, что избиратели Януковича имеют более высокий уровень образования, больше читают и больше покупают книг. Только это не книги братьев Капрановых…Собственно, доказательность "линии Субтельного" примерно такая же. Нет, именно в отношении Новороссии исторически всё правильно – это земли, освоенные Россией и имеющие смешанное в этническом отношении население. Они были вписаны в состав Украины сначала немецкими оккупантами, потом – большевистскими властями (с ныне непонятным оправданием – для создания в республике пролетарского ядра). А вот что касается остальной Украины, то тут не всё однозначно, как и с электоральным смыслом "линии Субтельного".Как легко убедиться, именно электоральная граница между прозападным и провосточным кандидатом может проходить очень сильно по-разному. Например, в 1999 году за "линией Субтельного" оказалась Донецкая область – там победил не местный уроженец, лидер коммунистов Пётр Симоненко, а опиравшийся на Западную Украину действующий президент Леонид Кучма (с этого момента начался карьерный взлёт губернатора Януковича, обеспечившего невиданное голосование). А в 2019 году "линия Субтельного" пролегла вокруг областей Галичины, где на первом месте оказался Пётр Порошенко*.Электоральное подтверждение "линии Субтельного" – случайность 2004 года. Но на более глубоком уровне это выделение правильно, при всей пестроте региона (традиционная конкуренция "донецких" и "днепропетровских", украиноязычное село при русскокультурном городе и т.п.)Но и всю остальную Украину не следует воспринимать как единый массив, что, опять-таки, понятно на интуитивном уровне – та часть страны, которая до 1939 года входила в состав Польши, действительно другая. Думаем, Субтельный этот момент не учёл не по неграмотности, а в силу попытки придумать "соборность" там, где её нет. Сами жители Западной Украины отлично цену "соборности" знают, именуя жителей Юго-Востока "москалями", а Центральной Украины – "хохлами". Это было отражено в известном предвыборном плакате, авторство которого приписывается Тимофею Сергейцеву.Украинские социологи на основе данных десятков (даже сотен) исследований выделяют, помимо Новороссии, два региона – западный и центральный. Дальше многое определяется выборкой.Например, когда автор статьи работал в социологическом центре "Социополис" (нынешняя организация под тем же названием никакого отношения к нему не имеет), он имел дело с большой выборкой – 2,4 тыс. респондентов, в то время как большинство служб оперировало выборками в 1,2 тыс. Такой массив позволял выделять особенности общественного мнения и поведения даже на уровне отдельных областей. Интересным обстоятельством стало то, что самая западная область Украины – Закарпатская – по социологическим маркерам вполне центральноукраинская, а вот Киев ближе к Западу. Из регионов Юго-Востока ближе всего к центру была Херсонская область.Запад Украины тоже очень пёстрый – помимо выделяющегося Закарпатья, есть заметная разница между греко-католической Галичиной и православной Волынью, а на Буковине (Черновицкая область) гордятся своим мультикультурализмом и меньшим национализмом по сравнению с соседями из Ивано-Франковской области (со стороны эти отличия практически незаметны).Результат выборов определялся тем, за какого кандидата голосовал центр Украины – голосование Юго-Востока и Запада было предопределено, но… в определённых пределах. Наиболее яркие случаи мы уже вспоминали – достаточно упомянуть ситуацию 2019 года, когда практически вся Западная Украина отдала первенство уроженцу Юго-Востока** Владимиру Зеленскому.Сейчас ситуация во многом изменилась. Уже не имеет смысла говорить о "русской Украине" – Россия воспринимается в качестве врага значительной частью населения Юго-Востока (во всяком случае пока идёт война, и это состояние будет некоторое время сохраняться после). Русской становится та территория, где стоит российский солдат, и только до тех пор, пока он там стоит – любые "жесты доброй воли" приводят к негативным изменениям в настроениях местного населения.Тем не менее, факт регионального раскола Украины (в том числе по языковому признаку) никуда не делся и будет продолжать оказывать влияние на политику, пусть и не в той форме, в которой предполагал Субтельный. Да и линия его имени будет выглядеть иначе.P.S.: Распространено мнение, что переход исторической Новороссии под контроль России – оптимальный вариант завершения СВО. На самом деле это так только со стратегической точки зрения – Украина теряет всю промышленную и значительную часть аграрной базы, а главное – выход к Чёрному морю.Однако сейчас уже можно сказать, что источники существования Украины как антироссийского плацдарма находятся за её пределами, так же, как финансово-экономическая и даже мобилизационная (судя по обилию колумбийских наёмников в ВСУ) база. Поэтому угроза для России с её стороны только увеличится за счёт большего единства на основе русофобии.* Член объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Этот факт на самом деле особого значения не имеет. Вячеслав Черновол и Левко Лукьяненко, которые воспринимались как 100% львовские политики, были уроженцами Центральной Украины – Киевской и Черниговской областей соответственно. Уроженцем Черниговщины является и Кучма.
https://ukraina.ru/20190331/1023133875.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, новороссия, виктор янукович, виктор ющенко, леонид кучма, политика, социология, выборы, юго-восток, западная украина
Мнения, Украина, Россия, Новороссия, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, политика, социология, выборы, Юго-восток, Западная Украина

"Линия Субтельного": реальность одного мема

07:13 22.07.2026
 
© Фото : Открытый источник"Линия Субтельного"
Линия Субтельного - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В июле 2026 года исполняется десять лет с момента смерти Ореста Субтельного – американо-канадского историка галицкого происхождения, чья "История Украины" стала первым учебником, дающим "украинский" (эмигрантско-националистический) взгляд на историю Украины. Именно в ней появилась линия раздела Украины на российскую и антироссийскую части
Опираясь на результаты исследований о распределении носителей русского и украинского языков на Украине Субтельный выделил девять регионов Юго-Востока страны (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская области и Крым), которые будут в любом случае тяготеть к России. Также он отметил, что это "территории, никогда не бывшие составляющей частью исторической Украины" (что само по себе анекдот, но в данном случае "исторической Украиной" просто объявляются остальные 16 регионов – методом исключения).
Когда книгу Субтельного издали на Украине в 1991 году, на это мнение не то, чтобы не обратили внимания… Просто выделение Новороссии – интеллектуальная операция, вполне доступная человеку, имеющему хоть какое-то представление о реальной Украине. Это для канадского (как говорят в диаспоре – "канадийского") историка было открытием. В общем, покушения на территориальную целостность в границах 1991 года в творчестве Субтельного никто не увидел.
Вспомнили о "линии Субтельного" в 2004 году, когда распределение по регионам голосов, поданных за Виктора Ющенко и Виктора Януковича, в точности повторило схему историка. Так родился мем.
Надо сказать, что в то время появилось множество мемов примерно такой же степени содержательности. Например – "закон Капрановых" (его придумали украинские писатели, братья-близнецы Виталий и Дмитрий Капрановы) – чем больше в регионе библиотек, тем больше голосов было подано за Ющенко. Обидеть поэта может каждый – злобная статистика зафиксировала тогда, что избиратели Януковича имеют более высокий уровень образования, больше читают и больше покупают книг. Только это не книги братьев Капрановых…
Собственно, доказательность "линии Субтельного" примерно такая же. Нет, именно в отношении Новороссии исторически всё правильно – это земли, освоенные Россией и имеющие смешанное в этническом отношении население. Они были вписаны в состав Украины сначала немецкими оккупантами, потом – большевистскими властями (с ныне непонятным оправданием – для создания в республике пролетарского ядра). А вот что касается остальной Украины, то тут не всё однозначно, как и с электоральным смыслом "линии Субтельного".
Праздничный концерт, посвященный 90-летию создания СССР - РИА Новости, 1920, 31.03.2019
31 марта 2019, 06:26
Удивительные украинские выборы: Роковой рубикон 1999 годаОбозреватель сайта Украина.ру Андрей Манчук рассказывает, почему капитуляция Петра Симоненко открыла дорогу майданам
Как легко убедиться, именно электоральная граница между прозападным и провосточным кандидатом может проходить очень сильно по-разному. Например, в 1999 году за "линией Субтельного" оказалась Донецкая область – там победил не местный уроженец, лидер коммунистов Пётр Симоненко, а опиравшийся на Западную Украину действующий президент Леонид Кучма (с этого момента начался карьерный взлёт губернатора Януковича, обеспечившего невиданное голосование). А в 2019 году "линия Субтельного" пролегла вокруг областей Галичины, где на первом месте оказался Пётр Порошенко*.
Электоральное подтверждение "линии Субтельного" – случайность 2004 года. Но на более глубоком уровне это выделение правильно, при всей пестроте региона (традиционная конкуренция "донецких" и "днепропетровских", украиноязычное село при русскокультурном городе и т.п.)
Но и всю остальную Украину не следует воспринимать как единый массив, что, опять-таки, понятно на интуитивном уровне – та часть страны, которая до 1939 года входила в состав Польши, действительно другая. Думаем, Субтельный этот момент не учёл не по неграмотности, а в силу попытки придумать "соборность" там, где её нет. Сами жители Западной Украины отлично цену "соборности" знают, именуя жителей Юго-Востока "москалями", а Центральной Украины – "хохлами". Это было отражено в известном предвыборном плакате, авторство которого приписывается Тимофею Сергейцеву.
© Фото : Открытый источник"Три сорта Украины". Антиреклама Партии регионов 2004 года
Три сорта Украины. Антиреклама Партии регионов 2004 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Открытый источник
"Три сорта Украины". Антиреклама Партии регионов 2004 года
Украинские социологи на основе данных десятков (даже сотен) исследований выделяют, помимо Новороссии, два региона – западный и центральный. Дальше многое определяется выборкой.
Например, когда автор статьи работал в социологическом центре "Социополис" (нынешняя организация под тем же названием никакого отношения к нему не имеет), он имел дело с большой выборкой – 2,4 тыс. респондентов, в то время как большинство служб оперировало выборками в 1,2 тыс. Такой массив позволял выделять особенности общественного мнения и поведения даже на уровне отдельных областей. Интересным обстоятельством стало то, что самая западная область Украины – Закарпатская – по социологическим маркерам вполне центральноукраинская, а вот Киев ближе к Западу. Из регионов Юго-Востока ближе всего к центру была Херсонская область.
Запад Украины тоже очень пёстрый – помимо выделяющегося Закарпатья, есть заметная разница между греко-католической Галичиной и православной Волынью, а на Буковине (Черновицкая область) гордятся своим мультикультурализмом и меньшим национализмом по сравнению с соседями из Ивано-Франковской области (со стороны эти отличия практически незаметны).
Сторонники Виктора Ющенко
30 марта 2019, 12:00
Удивительные украинские выборы: Начало донецкой контрреволюцииОтветственный выпускающий сайта Украина.ру Руслан Мармазов, работавший в 2004 году главным редактором донецкого выпуска «Комсомольской правды», вспоминает противостояние Виктора Януковича и Виктора Ющенко в борьбе за президентское кресло, первые майданные страсти и реакцию на них в Донбассе
Результат выборов определялся тем, за какого кандидата голосовал центр Украины – голосование Юго-Востока и Запада было предопределено, но… в определённых пределах. Наиболее яркие случаи мы уже вспоминали – достаточно упомянуть ситуацию 2019 года, когда практически вся Западная Украина отдала первенство уроженцу Юго-Востока** Владимиру Зеленскому.
Сейчас ситуация во многом изменилась. Уже не имеет смысла говорить о "русской Украине" – Россия воспринимается в качестве врага значительной частью населения Юго-Востока (во всяком случае пока идёт война, и это состояние будет некоторое время сохраняться после). Русской становится та территория, где стоит российский солдат, и только до тех пор, пока он там стоит – любые "жесты доброй воли" приводят к негативным изменениям в настроениях местного населения.
Тем не менее, факт регионального раскола Украины (в том числе по языковому признаку) никуда не делся и будет продолжать оказывать влияние на политику, пусть и не в той форме, в которой предполагал Субтельный. Да и линия его имени будет выглядеть иначе.
© Фото : Открытый источникОрест Субтельный
Орест Субтельный - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Открытый источник
Орест Субтельный
P.S.: Распространено мнение, что переход исторической Новороссии под контроль России – оптимальный вариант завершения СВО. На самом деле это так только со стратегической точки зрения – Украина теряет всю промышленную и значительную часть аграрной базы, а главное – выход к Чёрному морю.
Однако сейчас уже можно сказать, что источники существования Украины как антироссийского плацдарма находятся за её пределами, так же, как финансово-экономическая и даже мобилизационная (судя по обилию колумбийских наёмников в ВСУ) база. Поэтому угроза для России с её стороны только увеличится за счёт большего единства на основе русофобии.
* Член объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Этот факт на самом деле особого значения не имеет. Вячеслав Черновол и Левко Лукьяненко, которые воспринимались как 100% львовские политики, были уроженцами Центральной Украины – Киевской и Черниговской областей соответственно. Уроженцем Черниговщины является и Кучма.
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