https://ukraina.ru/20260722/politolog-kargin-trampu-seychas-ne-do-rossii--ssha-sosredotocheny-na-kitae-i-irane--1081708195.html

Политолог Каргин: Трампу сейчас не до России — США сосредоточены на Китае и Иране

Политолог Каргин: Трампу сейчас не до России — США сосредоточены на Китае и Иране - 22.07.2026 Украина.ру

Политолог Каргин: Трампу сейчас не до России — США сосредоточены на Китае и Иране

США сейчас сосредоточены на противостоянии с Китаем и Ираном, и теоретически Трампу сейчас не до России. Однако под давлением "ястребиного" крыла республиканцев он может пойти на антироссийские шаги ради победы на выборах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин

2026-07-22T04:30

2026-07-22T04:30

2026-07-22T04:30

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Отвечая на вопрос о возможном ослаблении давления на Москву, Каргин заявил, что вектор атаки США направлен на Китай и Иран. Он пояснил, что текущий вектор внешней политики США сосредоточен на Китае и Иране, поэтому теоретически Трампу сейчас не до России. По словам политолога, изначальная концепция американского лидера строилась на том, чтобы оторвать Москву от Пекина, и если тенденция сохранится, он может попытаться избежать конфликта с Россией.Каргин отметил, что есть и другое давление. "Есть и другой момент — давление "ястребиного" крыла республиканцев (например, последователей покойного Линдси Грэма*), которые пытаются протолкнуть новые жесткие санкции. То есть Трамп может пойти на антироссийские шаги просто ради того, чтобы не конфликтовать с собственной партией перед выборами", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что президент США может избегать конфликта, но под давлением пойти на обострение. "То есть Трамп может пойти на антироссийские шаги просто ради того, чтобы не конфликтовать с собственной партией перед выборами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

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