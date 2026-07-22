Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы - 22.07.2026 Украина.ру
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Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы
Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы - 22.07.2026 Украина.ру
Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы
Многие из украинских випов сейчас пытаются пристроиться к "картонному Майдану" с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского и возвращения Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Поскольку протесты поддерживают западные либеральные НПО, так называемые соросята, украинская элита тоже хочет продемонстрировать им свою лояльность
2026-07-22T06:36
2026-07-22T06:36
эксклюзив
михаил федоров
александр сырский
владимир зеленский
минобороны
вооруженные силы украины
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"Слуга народа" Никита Потураев в связи с отставкой Фёдорова даже сложил мандат. Как пишет его коллега Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, Потураев оказался на шаг впереди всех остальных "крыс Зеленского" и ушёл под предлогом того, что увольнение Фёдорова приведет к поражению от РФ. "Сбежать (предать) вовремя — значит предвидеть", — прокомментировал Дубинский его демарш.Он же отмечает, что никто не выходит с картонками против ТЦК, против похищений и убийств гражданских военными, против пыток в полках типа "Скала". Но стоит одному большому вору снять вора поменьше — как начинается Майдан.Против Сырского традиционно выступает скандальная депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. С картонками бегает и придворный повар четы Зеленских Евгений Клопотенко, который годами борется с российским влиянием на салаты и бифштексы, попутно распиливая миллионы на "реформе школьного питания". В поддержку Фёдорова высказалась и певица Тина Кароль. Националистка и скандальный волонтёр Мария Берлинская буквально мечется: сначала она поддержала Сырского, а через день пришла на протест против него.С другой стороны, Сырского публично поддержали не только большинство украинских генералов, но и один из лидеров Майдана Сергей Пашинский, в своё время пристроившийся к распилу средств в компании "Украинская бронетехника", но отодвинутый от части контрактов при Фёдорове.Поддержали главкома и бывший депутат Татьяна Черновол, и "слуга народа" Ирина Верещук. Против отставки Сырского высказался и депутат Максим Бужанский, пытавшийся в своё время играть в оппозицию. По его мнению, нужно быть невменяемыми, чтобы в разгар наступления россиян устраивать шоу из возможной отставки главнокомандующего. При этом у него есть претензии и к самому Фёдорову, который обещал в июне показать проект реформы ТЦК, но так ничего и не сделал.Многие сторонники Петра Порошенко* тоже публично выступили против Фёдорова и в защиту Сырского. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", они поддерживают в качестве будущего президента экс-главкома Валерия Залужного, которому Фёдоров может составить конкуренцию. В целом же, по данным издания, происходит конфликт за освоение дроновых бюджетов между компаниями, связанными с Фёдоровым, и структурами, связанными с Зеленским и его окружением, в частности с FirePoint.Блогер Екатерина Золотарева также рассказывала о связях Фёдорова с отдельными производителями беспилотников, о лоббировании их интересов при распределении госконтрактов и о конфликте вокруг оборонных закупок.В то же время депутат Рады, "слуга народа" Фёдор Вениславский заявляет, что если Зеленский сейчас уволит Сырского из-за требований протестующих, это будет одной из самых больших ошибок, которые можно допустить в условиях войны. Он назвал требования протестующих о смене военного руководства "абсурдом" и "сюрреализмом".Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко расценивает "картонный Майдан" как битву двух партий войны, разных кланов за финансовые потоки. Он напоминает, что за Фёдоровым стоит крупный бизнесмен Александр Конотопский, который благодаря бывшему министру обороны получил многомиллиардные контракты.Экс-депутат Игорь Мосийчук** называет это противостоянием "фракции кровавых барыг против фракции мясников" внутри партии войны. Однако он опасается, что в случае победы "картонок" фронт посыплется, так как его удерживают только благодаря "мясникам" вроде Сырского.Парламентарий Анна Скороход тоже посетила митинг "картонок", но была удивлена низким уровнем осведомлённости участников. По её словам, ей было стыдно, так как протестующие либо вообще ничего не знали о Фёдорове, либо приписывали ему несуществующие заслуги. "Мне грустно, что у нас нет огромных митингов с картонками за мир. Знаете почему? Вот я задаю молодежи вопрос: “А чего вы не выходите с митингом за мир?” — “Потому что мир — это капитуляция”. Так промыт мозг", — с сожалением признаёт депутат.Рядовым "картонкам" в Киеве платят по 500 гривен (878 рублей) за участие, от них не требуют разбираться в схемах Министерства обороны. Но для представителей украинской политической элиты важно другое: кто именно будет контролировать раздутый бюджет ведомства.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, михаил федоров, александр сырский, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Михаил Федоров, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы

06:36 22.07.2026
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Многие из украинских випов сейчас пытаются пристроиться к "картонному Майдану" с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского и возвращения Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Поскольку протесты поддерживают западные либеральные НПО, так называемые соросята, украинская элита тоже хочет продемонстрировать им свою лояльность
"Слуга народа" Никита Потураев в связи с отставкой Фёдорова даже сложил мандат. Как пишет его коллега Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, Потураев оказался на шаг впереди всех остальных "крыс Зеленского" и ушёл под предлогом того, что увольнение Фёдорова приведет к поражению от РФ.
"Сбежать (предать) вовремя — значит предвидеть", — прокомментировал Дубинский его демарш.
Он же отмечает, что никто не выходит с картонками против ТЦК, против похищений и убийств гражданских военными, против пыток в полках типа "Скала". Но стоит одному большому вору снять вора поменьше — как начинается Майдан.
Против Сырского традиционно выступает скандальная депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. С картонками бегает и придворный повар четы Зеленских Евгений Клопотенко, который годами борется с российским влиянием на салаты и бифштексы, попутно распиливая миллионы на "реформе школьного питания". В поддержку Фёдорова высказалась и певица Тина Кароль. Националистка и скандальный волонтёр Мария Берлинская буквально мечется: сначала она поддержала Сырского, а через день пришла на протест против него.
С другой стороны, Сырского публично поддержали не только большинство украинских генералов, но и один из лидеров Майдана Сергей Пашинский, в своё время пристроившийся к распилу средств в компании "Украинская бронетехника", но отодвинутый от части контрактов при Фёдорове.
Поддержали главкома и бывший депутат Татьяна Черновол, и "слуга народа" Ирина Верещук. Против отставки Сырского высказался и депутат Максим Бужанский, пытавшийся в своё время играть в оппозицию. По его мнению, нужно быть невменяемыми, чтобы в разгар наступления россиян устраивать шоу из возможной отставки главнокомандующего. При этом у него есть претензии и к самому Фёдорову, который обещал в июне показать проект реформы ТЦК, но так ничего и не сделал.
Многие сторонники Петра Порошенко* тоже публично выступили против Фёдорова и в защиту Сырского. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", они поддерживают в качестве будущего президента экс-главкома Валерия Залужного, которому Фёдоров может составить конкуренцию. В целом же, по данным издания, происходит конфликт за освоение дроновых бюджетов между компаниями, связанными с Фёдоровым, и структурами, связанными с Зеленским и его окружением, в частности с FirePoint.
Блогер Екатерина Золотарева также рассказывала о связях Фёдорова с отдельными производителями беспилотников, о лоббировании их интересов при распределении госконтрактов и о конфликте вокруг оборонных закупок.
В то же время депутат Рады, "слуга народа" Фёдор Вениславский заявляет, что если Зеленский сейчас уволит Сырского из-за требований протестующих, это будет одной из самых больших ошибок, которые можно допустить в условиях войны. Он назвал требования протестующих о смене военного руководства "абсурдом" и "сюрреализмом".
Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко расценивает "картонный Майдан" как битву двух партий войны, разных кланов за финансовые потоки. Он напоминает, что за Фёдоровым стоит крупный бизнесмен Александр Конотопский, который благодаря бывшему министру обороны получил многомиллиардные контракты.
Экс-депутат Игорь Мосийчук** называет это противостоянием "фракции кровавых барыг против фракции мясников" внутри партии войны. Однако он опасается, что в случае победы "картонок" фронт посыплется, так как его удерживают только благодаря "мясникам" вроде Сырского.
Парламентарий Анна Скороход тоже посетила митинг "картонок", но была удивлена низким уровнем осведомлённости участников. По её словам, ей было стыдно, так как протестующие либо вообще ничего не знали о Фёдорове, либо приписывали ему несуществующие заслуги.
"Мне грустно, что у нас нет огромных митингов с картонками за мир. Знаете почему? Вот я задаю молодежи вопрос: “А чего вы не выходите с митингом за мир?” — “Потому что мир — это капитуляция”. Так промыт мозг", — с сожалением признаёт депутат.
Рядовым "картонкам" в Киеве платят по 500 гривен (878 рублей) за участие, от них не требуют разбираться в схемах Министерства обороны. Но для представителей украинской политической элиты важно другое: кто именно будет контролировать раздутый бюджет ведомства.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.
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