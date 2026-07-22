https://ukraina.ru/20260722/ukrainskiy-vopros-mozhet-reshitsya-v-etom-promezhutke-ischenko-rasskazal-chego-zhdut-na-zapade-1081703486.html

"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе

"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе - 22.07.2026 Украина.ру

"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе

Европа рассчитывает, что вопрос Украины будет решён в промежутке между выборами в России в сентябре и выборами в США в ноябре. Запад надеется на дестабилизацию в РФ или на изменение позиции Трампа, но эти надежды вряд ли оправдаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-22T05:15

2026-07-22T05:15

2026-07-22T05:15

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Рассуждая о сроках, на которые Запад ориентируется в украинском вопросе, Ищенко заявил, что европейцы считают критическими вторую половину сентября — вторую половину октября. "Они рассуждают так: "В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Ищенко, Запад надеется на дестабилизацию России или на изменение позиции Белого дома. "Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что любые надежды Запада на внутреннюю нестабильность в России лишены оснований и в принципе бессмысленны.Ищенко резюмировал, что президент США не будет менять позицию перед выборами. "Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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