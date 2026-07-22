"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе - 22.07.2026 Украина.ру
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"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе
"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе - 22.07.2026 Украина.ру
"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе
Европа рассчитывает, что вопрос Украины будет решён в промежутке между выборами в России в сентябре и выборами в США в ноябре. Запад надеется на дестабилизацию в РФ или на изменение позиции Трампа, но эти надежды вряд ли оправдаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-22T05:15
2026-07-22T05:15
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Рассуждая о сроках, на которые Запад ориентируется в украинском вопросе, Ищенко заявил, что европейцы считают критическими вторую половину сентября — вторую половину октября. "Они рассуждают так: "В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Ищенко, Запад надеется на дестабилизацию России или на изменение позиции Белого дома. "Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что любые надежды Запада на внутреннюю нестабильность в России лишены оснований и в принципе бессмысленны.Ищенко резюмировал, что президент США не будет менять позицию перед выборами. "Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, ростислав ищенко, украина.ру, дональд трамп, главные новости, главное, выборы, война, война на украине
Новости, Россия, США, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Дональд Трамп, Главные новости, главное, выборы, война, война на Украине

"Украинский вопрос может решиться в этом промежутке": Ищенко рассказал, чего ждут на Западе

05:15 22.07.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Европа рассчитывает, что вопрос Украины будет решён в промежутке между выборами в России в сентябре и выборами в США в ноябре. Запад надеется на дестабилизацию в РФ или на изменение позиции Трампа, но эти надежды вряд ли оправдаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о сроках, на которые Запад ориентируется в украинском вопросе, Ищенко заявил, что европейцы считают критическими вторую половину сентября — вторую половину октября.
"Они рассуждают так: "В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению Ищенко, Запад надеется на дестабилизацию России или на изменение позиции Белого дома. "Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины", — отметил политолог.
Эксперт подчеркнул, что любые надежды Запада на внутреннюю нестабильность в России лишены оснований и в принципе бессмысленны.
Ищенко резюмировал, что президент США не будет менять позицию перед выборами. "Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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