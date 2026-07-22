https://ukraina.ru/20260722/rubio-obvinil-iran-v-otsutstvii-sereznogo-nastroya-na-peregovory-s-ssha-novosti-blizhnego-vostoka-1081712726.html

Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока

Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока - 22.07.2026 Украина.ру

Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-22T07:54

2026-07-22T07:54

2026-07-22T07:54

новости

иран

сша

тегеран

марко рубио

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_4cef98e98cb087411ecdaf996d3b8617.jpg

🟦 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об окончании одиннадцатой подряд волны американских ударов по Ирану.🟦 ВС США ударили по югу Ирана, писали ближневосточные каналы. В частности, взрывы гремели на острове Кешм.🟦 Штаты также нанесли авиаудар по иранскому Бушеру, сообщило агентство Tasnim. По предварительным данным, пострадали два объект.🟦 Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США, передает иранское агентство IRNA.🟦 Заместитель губернатора иранской провинции Хузестан заявил, что районы у городов Бехбехан и Омидийе на юге Ирана подверглись удару США, указал телеканал Press TV.🟦 Взрывы прогремели у городов Тебриз и Сирик в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские агентства.🟦 Несколько взрывов раздалось в городе Чабахар на юго-востоке Ирана.🟦 Армия Ирана заявила, что нанесла удары по складам боеприпасов и материально-техническому оборудованию ВС США на базе Кэмп-Доха в Кувейте, информировал телеканал Press TV.🟦 Если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".🟦 Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру