Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока - 22.07.2026 Украина.ру
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Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока
Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока - 22.07.2026 Украина.ру
Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-22T07:54
2026-07-22T07:54
новости
иран
сша
тегеран
марко рубио
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украина.ру
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🟦 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об окончании одиннадцатой подряд волны американских ударов по Ирану.🟦 ВС США ударили по югу Ирана, писали ближневосточные каналы. В частности, взрывы гремели на острове Кешм.🟦 Штаты также нанесли авиаудар по иранскому Бушеру, сообщило агентство Tasnim. По предварительным данным, пострадали два объект.🟦 Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США, передает иранское агентство IRNA.🟦 Заместитель губернатора иранской провинции Хузестан заявил, что районы у городов Бехбехан и Омидийе на юге Ирана подверглись удару США, указал телеканал Press TV.🟦 Взрывы прогремели у городов Тебриз и Сирик в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские агентства.🟦 Несколько взрывов раздалось в городе Чабахар на юго-востоке Ирана.🟦 Армия Ирана заявила, что нанесла удары по складам боеприпасов и материально-техническому оборудованию ВС США на базе Кэмп-Доха в Кувейте, информировал телеканал Press TV.🟦 Если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".🟦 Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, сша, тегеран , марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Иран, США, Тегеран , Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока

07:54 22.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об окончании одиннадцатой подряд волны американских ударов по Ирану.
🟦 ВС США ударили по югу Ирана, писали ближневосточные каналы. В частности, взрывы гремели на острове Кешм.
🟦 Штаты также нанесли авиаудар по иранскому Бушеру, сообщило агентство Tasnim. По предварительным данным, пострадали два объект.
🟦 Военный объект около города Тебриз на северо-западе Ирана подвергся удару США, передает иранское агентство IRNA.
🟦 Заместитель губернатора иранской провинции Хузестан заявил, что районы у городов Бехбехан и Омидийе на юге Ирана подверглись удару США, указал телеканал Press TV.
🟦 Взрывы прогремели у городов Тебриз и Сирик в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские агентства.
🟦 Несколько взрывов раздалось в городе Чабахар на юго-востоке Ирана.
🟦 Армия Ирана заявила, что нанесла удары по складам боеприпасов и материально-техническому оборудованию ВС США на базе Кэмп-Доха в Кувейте, информировал телеканал Press TV.
🟦 Если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
🟦 Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске на сайте Украина.ру.
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