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ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО

ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО

Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T22:51

2026-07-21T22:51

2026-07-21T22:51

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🟥 Беспилотники нанесли удары по целям в оккупированной части Запорожской области; 🟥 Два мирных жителя ДНР погибли, еще три пострадали из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин;🟥 ВС РФ берут Белый Колодезь в полуокружение. Военблогер Юрий Котенок пишет, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" продолжают взламывать оборону ВСУ севернее Великого Бурлука. Российские войска зачистили балки севернее Белого Колодезя и Волоховского. Бои продолжаются за Белый Колодезь, Юрченково и Захаровку.Ранее в новостях: Украинские пропагандисты снова "увольняют" СырскогоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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