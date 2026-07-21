ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
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ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО
ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО
Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T22:51
2026-07-21T22:51
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🟥 Беспилотники нанесли удары по целям в оккупированной части Запорожской области; 🟥 Два мирных жителя ДНР погибли, еще три пострадали из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин;🟥 ВС РФ берут Белый Колодезь в полуокружение. Военблогер Юрий Котенок пишет, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" продолжают взламывать оборону ВСУ севернее Великого Бурлука. Российские войска зачистили балки севернее Белого Колодезя и Волоховского. Бои продолжаются за Белый Колодезь, Юрченково и Захаровку.Ранее в новостях: Украинские пропагандисты снова "увольняют" СырскогоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, россия, украина, владимир зеленский, запорожская область, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, кадровые перестановки
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ВСУ сдают позиции, Зеленский сдал главкома Сырского. Новости СВО

22:51 21.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Беспилотники нанесли удары по целям в оккупированной части Запорожской области;
🟥 Два мирных жителя ДНР погибли, еще три пострадали из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин;
🟥 ВС РФ берут Белый Колодезь в полуокружение. Военблогер Юрий Котенок пишет, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" продолжают взламывать оборону ВСУ севернее Великого Бурлука. Российские войска зачистили балки севернее Белого Колодезя и Волоховского. Бои продолжаются за Белый Колодезь, Юрченково и Захаровку.
Ранее в новостях: Украинские пропагандисты снова "увольняют" Сырского
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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