https://ukraina.ru/20260722/vopros-vyzhivaniya-ischenko-obyasnil-pochemu-eropa-ne-mozhet-otlozhit-voynu-s-rossiey-1081709990.html
"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией
"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией - 22.07.2026 Украина.ру
"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией
Европа не может позволить себе отложить войну с Россией — для неё "победа" стала синонимом выживания, а поражение означает неизбежный развал Евросоюза. Компенсировать огромные потери из-за санкций они могут только за счёт России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-22T04:45
2026-07-22T04:45
2026-07-22T04:45
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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.Рассуждая о последствиях санкционной войны для Европы, Ищенко заявил, что европейцы понесли колоссальные потери. "Европейцы из-за санкционной войны с Россией потеряли половину своей экономики и продолжают терять", — пояснил собесденик Украина.ру.По мнению Ищенко, в войне на истощение быстрее всех истощились именно европейцы. "Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейцы не могут отложить войну с Россией "на потом", для них вопрос "победы" – это вопрос выживания."Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли, у них все развалится. И даже когда политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией
Европа не может позволить себе отложить войну с Россией — для неё "победа" стала синонимом выживания, а поражение означает неизбежный развал Евросоюза. Компенсировать огромные потери из-за санкций они могут только за счёт России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.
Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.
Рассуждая о последствиях санкционной войны для Европы, Ищенко заявил, что европейцы понесли колоссальные потери. "Европейцы из-за санкционной войны с Россией потеряли половину своей экономики и продолжают терять", — пояснил собесденик Украина.ру.
По мнению Ищенко, в войне на истощение быстрее всех истощились именно европейцы. "Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что европейцы не могут отложить войну с Россией "на потом", для них вопрос "победы" – это вопрос выживания.
"Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли, у них все развалится. И даже когда политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо", — подытожил собеседник издания.