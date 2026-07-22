https://ukraina.ru/20260722/vopros-vyzhivaniya-ischenko-obyasnil-pochemu-eropa-ne-mozhet-otlozhit-voynu-s-rossiey-1081709990.html

"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией

"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией - 22.07.2026 Украина.ру

"Вопрос выживания": Ищенко объяснил, почему Еропа не может отложить войну с Россией

Европа не может позволить себе отложить войну с Россией — для неё "победа" стала синонимом выживания, а поражение означает неизбежный развал Евросоюза. Компенсировать огромные потери из-за санкций они могут только за счёт России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-22T04:45

2026-07-22T04:45

2026-07-22T04:45

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно означать капитуляции перед Россией. Соответствующее заявление он сделал на саммите "коалиции желающих" в Париже.Французский лидер подчеркнул, что для Парижа неприемлемы любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима, и высказался за продолжение поддержки Украины.Рассуждая о последствиях санкционной войны для Европы, Ищенко заявил, что европейцы понесли колоссальные потери. "Европейцы из-за санкционной войны с Россией потеряли половину своей экономики и продолжают терять", — пояснил собесденик Украина.ру.По мнению Ищенко, в войне на истощение быстрее всех истощились именно европейцы. "Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейцы не могут отложить войну с Россией "на потом", для них вопрос "победы" – это вопрос выживания."Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли, у них все развалится. И даже когда политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают: "Возможно/невозможно, а надо", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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