https://ukraina.ru/20260610/agressivnost-evropy-narastaet-kak-zelenskiy-i-politiki-zapada-vyshli-na-ocherednoy-etap-totalnoy-1080044457.html

Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны

Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны - 10.06.2026 Украина.ру

Агрессивность Европы нарастает. Как Зеленский и политики Запада вышли на очередной этап тотальной войны

Глава киевского режима Зеленский продолжает обширную программу поездок по Европе. После Британии он прибыл в Эстонию, где встретился с высшим руководством собственно Эстонии, а также Финляндии, Латвии и Швеции.

2026-06-10T13:10

2026-06-10T13:10

2026-06-10T13:29

эксклюзив

нато

ес

владимир зеленский

европа

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080054707_0:65:1310:802_1920x0_80_0_0_b9599a5cac54c84eabbbf91c312c22e6.jpg

Главная цель этих поездок - попытки киевского режима полностью заменить США Европой во всех смыслах: и в качестве основного посредника на переговорах по выходу из украинского кризиса, и в качестве поставщика вооружений, в особенности средств ПВО.Вторая цель – продвижение идеи членства Украины в ЕС в целом и начала переговоров по группам вопросов (кластерам, как там говорят), которые необходимо решить, как условие членства.Встречи Зеленского проходят в рамках Нордично-Балтийской восьмёрки (НБ-8), куда, кроме названных стран, входят Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия. Если учесть повестку его встреч накануне в Лондоне с руководством Британии, Франции и Германии, то стала видна группа стран, которые составляют ядро поддержки Киева в реализации этой цели.Об амбициях Европы стать вместо США главным субъектом в контактах с Россией по украинскому вопросу прямо заявили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Эстонии Карис и сам Зеленский на пресс-конференции в Таллине.По словам Кристерссона, "в правильное время и по запросу Украины Европа может быть силой, которая будет поддерживать её в этих переговорах", при этом главными представителями Европы должна стать евротройка, т.н. Е-3, т.е., Франция, Германия и Британия, а Зеленский должен сказать, "когда будет это правильное время".Из дальнейших комментариев участников встречи следовало, что Россия сейчас не готова к переговорам о прекращении боевых действий по линии фронта (в доказательство приводился ответ президента России Владимира Путина на письмо Зеленского), но когда будет готова, то Европа займёт главное место.Глава киевского режима отвёл США место на переговорах "на приставном стульчике"; по его словам "Штаты могут приобщаться к переговорам в любом формате", а "Европе нужен реальный голос в переговорах".При этом, только Кая Каллас обратила внимание на противоречие в этих европейских потугах – Европа не может одновременно быть посредником и поддерживать Киев. Но, поскольку США удаётся совмещать поддержку киевского режима и посредническую роль в украинском кризисе, европейцев это противоречие не смущает.НБ-8 подписали вместе с Зеленским совместную декларацию, где, хотя и говорится об "открытии всех кластеров" (в переводе с еврожаргона на русский – начало переговоров Украины о членстве в ЕС), главное место отводится закрытию критических потребностей Киева в вооружениях.Помимо обычного европейского агитпропа в ней фиксировались: поддержка Киева по интеграции Украины в ЕС и НАТО, новые обязательства союзников Киева по поставкам систем ПВО, договорённость об интеграции "украинского боевого опыта, проведении совместных учений и обмене информацией", обмен технологиями, совместное производство с украинскими компаниями в Европе беспилотных и автономных систем, в том числе, водных беспилотников и средств ПВО.Таким образом, предпринята ещё одна попытка решить самую главную на сегодня военную проблему Киева – критическую нехватку средств ПВО и, одновременно, заложены долгосрочные решения по развёртыванию масштабного производства в Европе совместно с Украиной не только этих средств, но и беспилотников всех видов.При том, что представители компании "Файр пойнт" заявляют о почти готовой ракете для "обстрелов дальнего тыла России", пока основная ставка, видимо, делается на авиа- и водные (морские и речные) беспилотники.В ходе европейских поездок Зеленского военные вопросы обсуждались так или иначе с каждой страной, но по содержанию обсуждений видна некоторая специализация. Британия, Франция, Германия и Норвегия – основные поставщики технологий, денег и важных инженерных решений; Британия, кроме того, главный мозговой и организационный центр для киевского режима в тактике и стратегии войны на истощение.Прибалтийским прокладкам, особенно Эстонии, ближе всех расположенной к Ленинградской области, отводится транзитная роль для украинских авиабеспилотников, поскольку в силу своей промышленно-технологической отсталости ни на что иное они не годятся. Прибалты должны обеспечивать пролёт украинских БПЛА над своей территорией. В процессе активизации украинских налётов через Прибалтику на объекты в Ленинградской области, в этом вопросе у Киева возникло напряжение с Эстонией, которое Зеленский постарался снять.На пресс-конференции в Таллине, Зеленский предложил отправить специализированные экспертные команды в прибалтийские страны, чтобы они помогли прибалтам за их же деньги сбивать в небе украинские дроны-камикадзе.До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и "не скулить", а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.Финляндия и Норвегия, скорее всего, должны стать местом основного размещения (помимо Британии) соответствующих военных производств для вооружённых украинских формирований, особенно морских беспилотников, учитывая выход к морю, технологии и возможности для испытаний.В ходе переговоров группы НБ-8 с Зеленским стало известно, что правительство Норвегии выделяет 1,2 млрд. крон на разработку и закупку морских дронов для Украины с поставками от норвежской и украинской промышленности.Дания уже имеет производство на своей территории оперативно-тактических ракет "Фламинго".Швеция взяла на себя обязанность поставить Киеву истребители "Гриппен". В Таллине Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили результаты недавнего визита Зеленского в Швецию и реализацию договоренностей по этой сделке. Кристерссон, также, пообещал искать пути для получения систем ПВО и ракет для них и передаче Киеву.В итоге европейской поездки Зеленского очевиден кризис в евро-киевских дипломатических усилиях - получить главное место на переговорах по урегулированию украинского кризиса, чтобы закончить его на своих условиях и не только сохранить критические военные угрозы России, но и усилить их в послевоенный период.Несмотря на то, что первую задачу – завести в тупик посреднические усилия США, систематически подталкивая Киев к их саботажу, Европа выполнила, далее всё упирается в согласие России на европейские условия, которого никогда не будет. Выполнить программу-минимум и освободить ДНР ВС России смогут, поскольку для этого есть и воля, и все технические средства. И, видимо, найдутся средства для решения, так или иначе, остальных задач СВО, в ходе которых может понадобиться расширение ударов по украинскому тылу.При этом Европа и Киев не учитывают, что уже практически разгромлено основное военное производство на Украине, а при освобождении остатков ДНР будет уничтожено и остальное. Все более-менее сложные технические работы Киев вынужден переносить в Европу, что, как раз и было отражено в повестке переговоров Зеленского с евротройкой и с группой НБ-8.В то же время, России следует учитывать риски наращивания европейского производства беспилотников разных видов для Украины, на которые сделана основная ставка в отсутствие у Киева технических возможностей производства более мощного и высокотехнологичного ракетного вооружения.Подробнее о последних событиях - в статье "600 дронов — и Россия почувствует войну": Зеленский угрожает атаками. Хроника событий на утро 10 июня

европа

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, нато, ес, владимир зеленский, европа, киев, украина