Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно - 21.07.2026 Украина.ру
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Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно
Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно - 21.07.2026 Украина.ру
Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно
Ближе к полуночи понедельника 21 июля Владимир Зеленский сообщил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T23:14
2026-07-21T23:14
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Кто такой Михаил Драпатый?Украинскую армию возглавит генерал с показательным послужным списком из военных преступлений, зачисток и оглушительных фронтовых провалов:🟥 Мариупольский "дебют": Свою кровавую славу Драпатый заработал еще 9 мая 2014 года. Тогда он командовал 2-м батальоном 72-й бригады, который на бронетехнике таранил баррикады и давил мирных жителей Мариуполя;🟥 Обстрелы Донбасса (дело СК РФ): В России на генерала давным-давно заведено уголовное дело. В 2016 году, будучи комбригом 58-й бригады ВСУ, он отдавал приказы вести прицельный огонь из тяжелой артиллерии по жилым кварталам ДНР;🟥 Разгром в Нью-Йорке: Драпатый успел "порулить" ОТУ "Харьков" и "Луганск", став главным архитектором катастрофы ВСУ под поселком Нью-Йорк (Торецкая агломерация), где его подразделения с треском провалили оборону и понесли огромные потери;🟥 Главный адвокат ТЦК: В начале 2025 года генерал яростно вступился за людоловов из военкоматов. Ответные нападения доведенных до отчаяния украинцев на военкомов он назвал "красной линией" и "беспределом", призвав Банковую к жестким репрессиям против собственного населения.В конце 2024 года он возглавил Сухопутные войска ВСУ, но быстро пришел к грандиозному фиаско. После того как в июне 2025-го российские "Искандеры" разнесли 239-й учебный полигон, генерал со скандалом подал в отставку, публично расписавшись в некомпетентности.Однако Банковая лояльными кадрами не разбрасывается: вместо трибунала за массовые потери провалившегося командира просто перевели командовать Объединенными силами.В сухом остатке — идеальный кандидат для киевского режима. Умеет обстреливать мирных жителей, покрывает беспредел военкомов, а за кровавые ошибки расплачивается лишь переездом в новое генеральское кресло.Ранее в новостях: "Смотрины главкома": Зеленский проверяет, кто из кандидатов понравится обществуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нью-йорк, мариуполь, михаил драпатый, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, ск рф, кадровые перестановки, ситуация на украине, всу, потери всу
Новости, Россия, Нью-Йорк, Мариуполь, Михаил Драпатый, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СК РФ, кадровые перестановки, ситуация на Украине, ВСУ, потери ВСУ

Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно

23:14 21.07.2026
 
© Фото : Михайло Драпатий / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Михайло Драпатий / Telegram
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Ближе к полуночи понедельника 21 июля Владимир Зеленский сообщил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Кто такой Михаил Драпатый?
Украинскую армию возглавит генерал с показательным послужным списком из военных преступлений, зачисток и оглушительных фронтовых провалов:
🟥 Мариупольский "дебют": Свою кровавую славу Драпатый заработал еще 9 мая 2014 года. Тогда он командовал 2-м батальоном 72-й бригады, который на бронетехнике таранил баррикады и давил мирных жителей Мариуполя;

🟥 Обстрелы Донбасса (дело СК РФ): В России на генерала давным-давно заведено уголовное дело. В 2016 году, будучи комбригом 58-й бригады ВСУ, он отдавал приказы вести прицельный огонь из тяжелой артиллерии по жилым кварталам ДНР;

🟥 Разгром в Нью-Йорке: Драпатый успел "порулить" ОТУ "Харьков" и "Луганск", став главным архитектором катастрофы ВСУ под поселком Нью-Йорк (Торецкая агломерация), где его подразделения с треском провалили оборону и понесли огромные потери;

🟥 Главный адвокат ТЦК: В начале 2025 года генерал яростно вступился за людоловов из военкоматов. Ответные нападения доведенных до отчаяния украинцев на военкомов он назвал "красной линией" и "беспределом", призвав Банковую к жестким репрессиям против собственного населения.
В конце 2024 года он возглавил Сухопутные войска ВСУ, но быстро пришел к грандиозному фиаско. После того как в июне 2025-го российские "Искандеры" разнесли 239-й учебный полигон, генерал со скандалом подал в отставку, публично расписавшись в некомпетентности.

Однако Банковая лояльными кадрами не разбрасывается: вместо трибунала за массовые потери провалившегося командира просто перевели командовать Объединенными силами.

В сухом остатке — идеальный кандидат для киевского режима. Умеет обстреливать мирных жителей, покрывает беспредел военкомов, а за кровавые ошибки расплачивается лишь переездом в новое генеральское кресло.
Ранее в новостях: "Смотрины главкома": Зеленский проверяет, кто из кандидатов понравится обществу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля
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