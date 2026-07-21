https://ukraina.ru/20260721/novyy-glavkom-vsu-drapatyy---chto-o-nm-izvestno-1081711456.html

Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно

Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно - 21.07.2026 Украина.ру

Новый главком ВСУ Драпатый - что о нём известно

Ближе к полуночи понедельника 21 июля Владимир Зеленский сообщил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T23:14

2026-07-21T23:14

2026-07-21T23:14

новости

россия

нью-йорк

мариуполь

михаил драпатый

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8322725ba447d389c963b9deafb7e22f.jpg

Кто такой Михаил Драпатый?Украинскую армию возглавит генерал с показательным послужным списком из военных преступлений, зачисток и оглушительных фронтовых провалов:🟥 Мариупольский "дебют": Свою кровавую славу Драпатый заработал еще 9 мая 2014 года. Тогда он командовал 2-м батальоном 72-й бригады, который на бронетехнике таранил баррикады и давил мирных жителей Мариуполя;🟥 Обстрелы Донбасса (дело СК РФ): В России на генерала давным-давно заведено уголовное дело. В 2016 году, будучи комбригом 58-й бригады ВСУ, он отдавал приказы вести прицельный огонь из тяжелой артиллерии по жилым кварталам ДНР;🟥 Разгром в Нью-Йорке: Драпатый успел "порулить" ОТУ "Харьков" и "Луганск", став главным архитектором катастрофы ВСУ под поселком Нью-Йорк (Торецкая агломерация), где его подразделения с треском провалили оборону и понесли огромные потери;🟥 Главный адвокат ТЦК: В начале 2025 года генерал яростно вступился за людоловов из военкоматов. Ответные нападения доведенных до отчаяния украинцев на военкомов он назвал "красной линией" и "беспределом", призвав Банковую к жестким репрессиям против собственного населения.В конце 2024 года он возглавил Сухопутные войска ВСУ, но быстро пришел к грандиозному фиаско. После того как в июне 2025-го российские "Искандеры" разнесли 239-й учебный полигон, генерал со скандалом подал в отставку, публично расписавшись в некомпетентности.Однако Банковая лояльными кадрами не разбрасывается: вместо трибунала за массовые потери провалившегося командира просто перевели командовать Объединенными силами.В сухом остатке — идеальный кандидат для киевского режима. Умеет обстреливать мирных жителей, покрывает беспредел военкомов, а за кровавые ошибки расплачивается лишь переездом в новое генеральское кресло.Ранее в новостях: "Смотрины главкома": Зеленский проверяет, кто из кандидатов понравится обществуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

нью-йорк

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нью-йорк, мариуполь, михаил драпатый, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, ск рф, кадровые перестановки, ситуация на украине, всу, потери всу