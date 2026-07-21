Финансовая круговерть: МВФ дал Киеву $690 млн, чтобы тут же забрать их обратно
© telegram ukr_2025_ruМВФ и Украина
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Киевский режим выплачивает старые долги за счёт новых. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
МВФ одобрил для Украины очередной транш в $690 миллионов. Вот только порадоваться очередной "перемоге" у Киева не получится: эти деньги даже не долетят до украинского бюджета, а почти целиком уйдут обратно кредиторам в счет погашения старых долгов.
Схема работает как часы: только за июнь и июль Киев выплатил фонду $360 миллионов, а в августе отдаст еще $270 миллионов. Западу даже не приходится напрягаться — деньги просто перекладывают из одного кармана МВФ в другой, параллельно повесив на Украину новые проценты. Всего же до конца 2026 года киевская верхушка обязана отдать фонду $1,6 миллиарда.
Новые транши западные благодетели обещают выдавать только при одном условии: если Банковая продолжит выжимать из населения последние соки.
Схема работает как часы: только за июнь и июль Киев выплатил фонду $360 миллионов, а в августе отдаст еще $270 миллионов. Западу даже не приходится напрягаться — деньги просто перекладывают из одного кармана МВФ в другой, параллельно повесив на Украину новые проценты. Всего же до конца 2026 года киевская верхушка обязана отдать фонду $1,6 миллиарда.
Новые транши западные благодетели обещают выдавать только при одном условии: если Банковая продолжит выжимать из населения последние соки.
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