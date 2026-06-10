https://ukraina.ru/20260610/okhota-na-detey-razrushenie-muzeya-itogi-10-iyunya-1080071700.html

Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня

Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня - 10.06.2026 Украина.ру

Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня

Вооружённые силы Украины прицельно бьют по мирным жителям, в т.ч. детям. В России оценили атаку Вооружённых сил Украина на панораму "Оборона Севастополя"

2026-06-10T18:30

2026-06-10T18:30

2026-06-10T18:30

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Днём 10 июня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале рассказал о произошедшей накануне украинской атаке."Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики. Вчера вечером в Ирмино вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте. Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", – написал Пасечник в своём телеграм-канале в 13:57.Он также рассказал, что в Троицком муниципальном округе под удар ВФУ попал гражданский автомобиль. В результате атаки произошло возгорание транспортного средства. Ранения получил водитель. Ему оказана необходимая медпомощь на месте."От имени жителей республики и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшего парня. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В агонии преступная киевская хунта целенаправленно бьёт по мирным жителям. Это не имеет никакого военного смысла и не изменит ход специальной военной операции. Наши военные уверенно продвигаются вперед, и враг будет разбит, а за совершенные преступления придется ответить. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", – подчеркнул Пасечник.Он призвал всех жителей ЛНР не игнорировать реальную угрозу и соблюдать повышенные меры безопасности."Если услышали характерный звук летящего беспилотника или увидели его в небе – постарайтесь покинуть открытую местность и укрыться в ближайшем помещении. Берегите себя!" – заявил Пасечник.В 15:10 глава ЛНР сообщил о новой атаке на мирных жителей."Враг вновь нанес удар по территории республики. Среди белого дня на участке автодороги Троицкое — Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу. В результате удара погиб водитель. Также ранения получили фельдшер и пациент. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение и находятся под наблюдением медиков. Рискуя своей жизнью, они ехали ради помощи другим", – отметил Пасечник.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего водителя, а пострадавшим фельдшеру и пациенту он пожелал скорейшего выздоровления и восстановления.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 16:30 сообщил об атаке ВСУ в т.ч. и на подростка."В результате атаки противника на город Днепрорудное Васильевского муниципального округа пострадали пять человек, среди них один подросток – парень 2013 года рождения. Удар пришёлся по двору многоквартирных домов. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Все пятеро были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь в полном объёме", – заявил Балицкий.Президент РФ Владимир Путин днём 10 июня на совещании с правительством поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летних каникул."Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", — напомнил он.Путин поручил силовым ведомствам усилить антитеррористическую безопасность не только в образовательной сфере, но и в социальной системе, а также инфраструктуре в целом.Атака на музейУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что будет добиваться правовой оценки со стороны международных институтов удара ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов"."Необходимо дать честную оценку произошедшему. Буду добиваться правовой оценки со стороны международных институтов. Виновные должны быть установлены. Все обстоятельства удара должны быть зафиксированы. Такие военные преступления нельзя оставлять без реакции", – заявила она.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮНЕСКО, организация обеспокоена сообщениями о повреждении музея-панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты."ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сообщений о повреждении исторического музея-панорамы в Севастополе в Крыму", – сообщили агентству в пресс-службе организации.Там отметили, что в настоящее время ООН не имеет доступа к этому району и пока не смогла проверить подробности."ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогический персонал и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права", – добавили в организации.Директор музея Михаил Смородкин рассказал журналистам о том, что пострадало в результате украинской атаки."Пострадал один из главных музейных объектов — панорама "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьёзные повреждения", – заявил Смородкин.Как рассказали РИА Новости в музее, все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ."Это полотно <...> воссоздавалось после проведенной масштабной реставрации. <...> Исторические фрагменты <...> уцелели", — сказали в пресс-службе музея.В его фондах сейчас хранится 39 из них, остальные 47 — на территории других регионов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на музей в Севастополе имела сакральное значение для Запада."Сегодняшняя атака имела для западных, прежде всего европейских, спонсоров Киева сакральное значение. После Крымской войны XIX века прошло 170 лет. Похоже, что те, чьи предки воевали в Крыму, страдают фантомными болями от их исторических просчетов", – отметила она.Захарова указала, что "посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу"."За последние столетия на полуострове появились многочисленные кладбища британцев и французов, немецко-фашистских и румынских захватчиков", – подчеркнула она.МИД РФ призвал международные организации осудить произошедшее."Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия", – говорится в её комментарии на сайте МИД.Отмечается, что Москва будет расценивать замалчивание варварства киевского режима как одобрение таких действий и поощрение к их продолжению.Об атаке ВСУ на Севастополь – в статье Виктории Титовой "Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим".

https://ukraina.ru/20260610/ataka-na-sevastopol-i-rol-britanii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyunya-1080053398.html

https://ukraina.ru/20260610/600-dronov--i-rossiya-pochuvstvuet-voynu-zelenskiy-ugrozhaet-atakami-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyunya--1080043031.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, леонид пасечник, евгений балицкий, вооруженные силы украины, юнеско, мид, украина, луганская народная республика, россия