https://ukraina.ru/20260610/zachem-vsu-atakovali-oboronu-sevastopolya-i-chem-otvetim-1080056774.html

Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим

Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим - 10.06.2026 Украина.ру

Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим

Ночью 10 июня Украина нанесла удар по зданию знаменитой панорамы "Оборона Севастополя" (1854–1855 гг.), являющемуся объектом культурного наследия федерального значения.

2026-06-10T14:50

2026-06-10T14:50

2026-06-10T15:00

эксклюзив

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

александр носович

михаил развожаев

севастополь

украина

россия

дмитрий евстафьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080060512_0:184:2631:1664_1920x0_80_0_0_a1435acf8c8a4670ed32e86a334d036e.jpg

Беспилотник попал в здание и там начался пожар. Пламя охватило крышу исторического здания, а также нанесло критический ущерб главному экспонату — знаменитому полотну Франца Рубо, которое практически полностью уничтожено. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее не случайным попаданием, а продуманным актом устрашения. "Это целенаправленная попытка уничтожить нашу духовную основу, один из главных символов мужества нашего города", — прокомментировал событие Развожаев.Этот удар носит не военный, а идеологический, символический характер. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, немецко-фашистские захватчики тоже целенаправленно наносили удары по этому же зданию, пытаясь стереть из памяти подвиг защитников Севастополя. Нет сомнений, что Панорама будет восстановлена, как это было уже 80 лет назад. Но вот какие выводы следует сделать прямо сейчас - поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевМне не кажется, что после сегодняшнего налета со стороны ВСУ и символического демонстративного уничтожения Панорамы "Оборона Севастополя" уклонение от жесткого ответа, включая обезглавливающий удар по руководству Украины, а также по предприятиям по производству ракет и дронов на территории сопредельных с Украиной стран, является свидетельством мудрости и реалистичности понимания складывающейся вокруг страны ситуации. Но можно, конечно, и заявить решительный протест, напомнив о договоренностях в Анкоридже.Публицист Игорь ГомольскийВ этом посте и всей этой ситуации кроется глобальная проблема нашей маленькой, но кровавой войны. У противника нет страны, нет народа, нет истории, нет прошлого и будущего. Ему ничего не жаль и жертвовать он готов всем. Это как таранить машину врага, сидя за рулем угнанной у него же тачки.Политолог Александр НосовичУничтожить панораму "Оборона Севастополя" - это вполне соответствует войне хайпа, которую ведёт Киев. Любой ценой оставаться в топе новостей, быть королями заголовков, делать яркую эмоциональную картинку, напоминать российскому обществу о себе. Уничтожение символов культурного наследия полностью укладывается в эту логику. Нацисты в Великую Отечественную войну тоже били по культурным и историческим символам. Это борьба села с цивилизацией - как лишение воды Донецка. Я бы вспомнил тот опыт и обеспечил усиленной воздушной защитой Эрмитаж и Большой театр.Публицист Андрей МедведевВыбрать целью для атаки панораму "Оборона Севастополя" это явно не придумка украинских деятелей. Для мятежной территории, где высшей формой мысли, поэзии, философии и литературы считается Тарас Шевченко, атаковать полотно Франца Рубо это слишком тонко и сложно. Мстить Корнилову и Нахимову, мстить за нереализованный проект покорения Крыма - это стиль британцев. Они люди системные, они точно понимают, как связана поддержка черкесов в 30-е годы 19 века, оборона Севастополя в 1854, Русская Весна 2014 и день нынешний. У них по сегодня Севастополь и Восточная война - это позор из позоров, это место, где им утерли нос на глазах мира обычные русские мужики. Балаклава, это то что они забыть и простить не могут. Вот, собственно, уверен, что британцы и выбрали цель. На сто процентов убежден, с учётом того, что Украина сейчас проект прежде всего британский. Мы, конечно, Франца Рубо не восстановим, скорее всего. А вот панораму - точно. Обязаны. Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент. А вот для нас тут вопрос эсхатологический. К вопросу о нытье и унынии. Поможет оно нам в войне с таким-то врагом? Нерешительность, впрочем, не поможет тоже.Политолог Алексей ЧадаевВажное правило войны — реагировать иначе, чем ожидает противник. Всплеск гнева-и-ярости в сетях — понятен, но это, наоборот, Ровно То, чего он добивался. Реагируйте и анализируйте холодно. В рамках холодного анализа. Чего добивается противник? Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера во время ПМЭФ — это акция в расчёте уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть неспособна защитить ни вас, ни вашу повседневность (мобильность и курортный сезон), ни ваши общенациональные культурные ценности: а значит, вы проигрываете войну, сдавайтесь. К самой войне это при этом имеет довольно мало отношения; скорее к миру (и мiру). Атаковать мир, чтобы изменить баланс войны — такое доморощенное сунь-цзы.Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на "Россию воюющую" и на "тех, кого это всё не касается" (ПМЭФ тут важная точка. Мы часто троллим небратьев их любимой формулой "а нас-то за что?" — но примерно то же я вижу в глазах разных людей из бывшего "тыла", сейчас таковым быть переставшего.Как по мне, это к лучшему — противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которая держалась все эти годы, и в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации ("лежи, страна огромная", оно же "у армии всё есть").Прямо сейчас удары противника болезненны, конечно. Но вдолгую он сам рубит сук, на котором он сидит: на том, что война у нас до сих пор была, фактически, только "для сильно желающих поучаствовать", превращая её в войну для всех без исключения. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования, но не уверен, что противнику они понравятся или что они вообще будут соответствовать расчёту. Почему — просто потому, что он строился на неверных гипотезах, изложение которых можно прочитать в письме Зеленского. Главная из которых — он почему-то думает, что Россия и российское общество это те люди, у которых он когда-то выступал на корпоративах. Другой он просто никогда в жизни не видел. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не всё понимаем, пока не придёт час икс; куда уж ему.Политолог Илья УховКак в годы Крымской войны 1854-1856 годов британцы и французы не смогли взять героический Севастополь – так и продолжат до сих пор мстить России и русским. За нашу несгибаемость и вызов, который мы бросаем их паршивой и подлой гегемонии. Понятно, что все эти разговоры про "украинские ракеты" - они в пользу бедных. Реальные бенефициары, производители, наводчики и главные мотиваторы украинских нацистов сидят в Лондоне и Париже, это они нанесли удар по Панораме Франца Рубо в Севастополе. Именно британцы с французами и прочими восточноевропейскими подпевалами сегодня нанесли удар в сердце Русского мира, по нашим смыслам. Понятное дело что никакой военной ценности или значения здание Панорамы не представляло. Это в чистом виде акт КУЛЬТУРНОГО ГЕНОЦИДА. Попытка расшатать наше общество изнутри, породить внутри смуту, отчаяние и пораженчество.Не смогли взять Сапун-гору, получили сдачи под Балаклавой, не преодолели бастионы Севастополя 170 лет назад – теперь вот решили совершить акт откровенного терроризма руками киевского режима. Очевидно, что у Европы до сих пор свербит от "тонких красных линий" и гигантских потерь гвардии, пехоты и кавалерии в годы "Великой Восточной войны", как называлась Крымская в британо-французской историографии.Глобалисты ведут с нами войну уже даже не на полях сражений, не только дронами и артиллерией – они ведут войну цивилизационную, на уничтожение нашего народа, государства. Против всего, что создала Россия, они стараются истоптать и уничтожить наш народ и его вклад в мировое развитие.Отсюда и вывод для нас – необходимо понимать, что с таким противником, в реальности пытающимся повторить людоедские планы по уничтожению Советского Союза Третьим Рейхом – никаких переговоров, "заморозок", "договорнячков" быть не может. Важно уяснить себе, просто выгравировать на самом видном месте тезис о том, что врага нужно дожимать до конца. Иначе они растопчут нас – и отнимут будущее у страны и наших детей. Панораму мы в любом случаев восстановим ответка также уверен прилетит. Но внутренний стержень и нацеленность на победу такие варварские атаки лишь укрепят, никогда русские и другие народы России не пасовали перед злобным и подлым врагом, который отрицает само наше право на жизнь, на суверенное развитие, на нашу культуру и язык.Другие подробности атаки на Севастополь - в статье Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня

севастополь

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, александр носович, михаил развожаев, севастополь, украина, россия, дмитрий евстафьев, петербургский международный экономический форум (фонд), большой театр, украина.ру