"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру
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"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру
"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
Даже самый крепкий политик рискует, если суётся на Ближний Восток, ведь этот регион умеет щёлкать любые "орешки". Хезболла — лишь видимая часть гигантской дробилки, механизм которой выточен из "запредельного терпения" и "неистовой ненависти" к врагам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2026-06-08T16:54
2026-06-08T16:57
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Журналист спросил эксперта, можно ли считать 80-летнего Дональда Трампа "крепким орешком", учитывая недавний медицинский тест американского лидера."Трамп, судя по его последнему медицинскому тесту, еще тот "орешек". Но на каждый орешек, есть свой щелкунчик", — заявил Выдрин, добавив что Ближний Восток умеет щелкать любые скорлупки, поэтому не стоит туда пихать "самые твердые орешки". "Хезболла — это только видимая часть этой мегадробилки. Главное — ее механизм выточен из запредельного терпения и неистовой ненависти: не советовал бы туда соваться никому", — предупредил политолог.По словам эксперта, формула "дедушка старый, ему всё равно" здесь не работает, потому что у политика есть жена, детишки и довыборы в Конгресс. "Вспомните, что Абдулла советовал красноармейцу Сухову и всё станет ясно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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новости, ближний восток, армения, иран, дональд трамп, украина.ру, ес, главные новости, главное, мир без границ, война на ближнем востоке, конгресс сша, выборы, хезболла, война в иране, война, международные отношения, международная политика
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"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке

16:54 08.06.2026 (обновлено: 16:57 08.06.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Даже самый крепкий политик рискует, если суётся на Ближний Восток, ведь этот регион умеет щёлкать любые "орешки". Хезболла — лишь видимая часть гигантской дробилки, механизм которой выточен из "запредельного терпения" и "неистовой ненависти" к врагам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Журналист спросил эксперта, можно ли считать 80-летнего Дональда Трампа "крепким орешком", учитывая недавний медицинский тест американского лидера.
"Трамп, судя по его последнему медицинскому тесту, еще тот "орешек". Но на каждый орешек, есть свой щелкунчик", — заявил Выдрин, добавив что Ближний Восток умеет щелкать любые скорлупки, поэтому не стоит туда пихать "самые твердые орешки".
"Хезболла — это только видимая часть этой мегадробилки. Главное — ее механизм выточен из запредельного терпения и неистовой ненависти: не советовал бы туда соваться никому", — предупредил политолог.
По словам эксперта, формула "дедушка старый, ему всё равно" здесь не работает, потому что у политика есть жена, детишки и довыборы в Конгресс. "Вспомните, что Абдулла советовал красноармейцу Сухову и всё станет ясно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.
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