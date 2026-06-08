https://ukraina.ru/20260608/na-kazhdyy-oreshek-est-svoy-schelkunchik-politolog--o-riskakh-dlya-trampa-na-blizhnem-vostoke-1079975960.html

"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке

"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру

"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке

Даже самый крепкий политик рискует, если суётся на Ближний Восток, ведь этот регион умеет щёлкать любые "орешки". Хезболла — лишь видимая часть гигантской дробилки, механизм которой выточен из "запредельного терпения" и "неистовой ненависти" к врагам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-08T16:54

2026-06-08T16:54

2026-06-08T16:57

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Журналист спросил эксперта, можно ли считать 80-летнего Дональда Трампа "крепким орешком", учитывая недавний медицинский тест американского лидера."Трамп, судя по его последнему медицинскому тесту, еще тот "орешек". Но на каждый орешек, есть свой щелкунчик", — заявил Выдрин, добавив что Ближний Восток умеет щелкать любые скорлупки, поэтому не стоит туда пихать "самые твердые орешки". "Хезболла — это только видимая часть этой мегадробилки. Главное — ее механизм выточен из запредельного терпения и неистовой ненависти: не советовал бы туда соваться никому", — предупредил политолог.По словам эксперта, формула "дедушка старый, ему всё равно" здесь не работает, потому что у политика есть жена, детишки и довыборы в Конгресс. "Вспомните, что Абдулла советовал красноармейцу Сухову и всё станет ясно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.

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