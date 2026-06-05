https://ukraina.ru/20260605/aleksandr-ananev-esli-pashinyan-pobedit-na-vyborakh-armeniya-riskuet-stat-vtorym-frontom-es-protiv-1079837329.html

Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России

Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России - 05.06.2026 Украина.ру

Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России

Надежды Армении на экономические преимущества от интеграции с ЕС абсолютно беспочвенны. Подписанное госсекретарем США Марко Рубио рамочное соглашение по редкоземельным металлам также вряд ли обогатит Армению. Скорее оно подобно колониальной сделке о недрах с Украиной, и США станут мажоритарным акционером армянской экономики.

2026-06-05T06:06

2026-06-05T06:06

2026-06-05T06:06

интервью

пмэф

армения

украина

выборы

ес

владимир путин

россия

никол пашинян

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073028836_88:18:828:434_1920x0_80_0_0_ece3ae8fa37561662b2a90bdbbcc7e97.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев.Принятие закона в Армении о присоединении к ЕС вызвало озабоченность в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.Очередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 7 июня 2026 года.— Александр Васильевич, давайте начнем с оценки расклада на выборах. Главными соперниками правящей партии Пашиняна "Гражданский договор" (ГД) считаются блок "Сильная Армения" миллиардера Самвела Карапетяна, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна. Как бы вы оценили шансы этих партий на победу?— Накануне голосования трудно предсказать реальные электоральные предпочтения, поскольку людей напугала агрессия, с которой "Гражданский договор" проводит предвыборную кампанию. Представьте, что вы на предвыборном митинге стали бы свидетелем, как глава правящей партии и главнокомандующий тянет за руку женщину за неудобный вопрос и угрожает: "Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не проломили голову".Многие просто отказываются отвечать на вопросы западных и провластных социологов или скрывают свое настоящее мнение, опасаясь преследований. В социологии это называется "подавленным раскрытием предпочтений".Так Международный республиканский институт [International Republican Institute — IRI], финансируемый из США, недавно с трудом провел опрос: чтобы получить 1512 ответов, организаторам пришлось совершить около 10 тысяч телефонных звонков. Таким образом, уровень согласия на участие в опросе составил лишь 16%, тогда как 84% респондентов отказались отвечать.Между тем, по моим прикидкам, правящая партия сможет набрать с учетом административного ресурса 38-40%, тогда, как за три ведущие оппозиционные политсилы проголосует чуть больше избирателей: за "Сильную Армению" — 25-27%, за "Армению" — 11-13 и за "Процветающую Армению" — 5-6%.Однако опасаюсь, что Никол Пашинян, если подсчет голосов будет приводить к неутешительному для него результату, перевернет "шахматную доску", как это делал Остап Бендер. Скорее всего, с учетом делегированной вседозволенности со стороны западных правовых институтов, он прикажет "карманной" Центральной избирательной комиссии (ЦИК возглавляет Ваагн Овакимян, бывший член ГД, близкий друг Пашиняна, сотрудничавший с ним в его семейной газете "Айкакан жаманак") "отцепить" какую-нибудь из трех упомянутых лидирующих оппозиционных политсил. Для такого решения будут найдены псевдоправдоподобные предлоги и оправдания. Например, сфабрикуют обвинения в якобы подкупе избирателей. Под таким предлогом 14 апреля уже были задержаны два члена блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна за поздравление с днем рождения 103-летней участницы Великой Отечественной войны Амалии Абгарян в предвыборный период. Если такое случится то, согласно закону, набранные этой политической силой голоса будут распределены пропорционально между партиями, преодолевшими барьер. Главным бенефициаром в таком случае окажется партия, получившая большинство голосов, то есть "Гражданский договор".— Тем не менее. Вы написали в вашей статье, опубликованной в СМИ, что, “пытаясь удержать падающий рейтинг, Никол Пашинян во время своих PR-акций участил хождение в народ, но натолкнулся на массовое неприятие.” Может ли это неприятие сыграть на провал правящей партии на выборах?— Я бы сказал так: не "может", а "должно", если в народе осталось чувство исторической памяти и гордости. Результаты выборов покажут точный диагноз.Кстати сказать, и для бизнеса прозвучали тревожные сигналы. Параллельно с запугиванием простых избирателей власть инициировала процесс национализации принадлежащей лидеру "Процветающей Армении" компании "Араратцемент" из-за якобы выявленных Генпрокуратурой нарушений при приватизации. Схожая модель ранее применялась к Самвелу Карапетяну, у которого похожим образом власти отбирают "Электрические сети Армении".Другими словами, любой крупный бизнес в Армении получил прямой сигнал: собственность защищена ровно до того момента, пока её владелец не становится политическим оппонентом для власти.На отнюдь не демократический характер действующей власти обратил внимание даже авторитетный американский журнал The Foreign Policy. В статье "Сможет ли устоять армянская демократия?" бывший исполнительный директор Human Rights Watch* Кеннет Рот утверждает, что, поддерживая не демократические процедуры, а конкретных удобных кандидатов, каким является Никол Пашинян в Армении, Запад дискредитирует себя и идею демократии.Причем Рот обвиняет Пашиняна не только в злоупотреблении административным ресурсом, а в подрыве основ демократии: арестах представителей оппозиции, задержании критических настроенных журналистов, давлении на судебную систему, вмешательстве в дела ААЦ.— Вы также отметили, что, если победит Пашинян, ЕС рискует получить очередного "избранного автократа" и окончательно дискредитировать те ценности, которые европейцы декларируют на международной арене. Так что в итоге нам ожидать на направлении евроинтеграции Армении?— В упомянутой мною статье американский журнал отмечает циничную и недальновидную политику Запада, особенно Европейского союза, в отношении Армении, в которой ЕС интересует, прежде всего, противодействие России — даже в ущерб демократическим принципам.Кроме того, для Европы смысл втягивания в свою структуру новых стран — это не обретение партнера, а схема, схожая с привлечением новых вкладчиков в финансовую пирамиду. Доход первых вкладчиков формируется за счёт денег присоединяющихся. Когда приток новых участников замедляется или иссякает, пирамида рушится.Наиболее прибыльный период в деятельности пирамиды ЕС, когда претенденты в ее члены стараются всеми силами получить статус кандидата на вступление в Европейский союз, не получая никаких преференций. Армения при замене зоны свободной торговли в ЕАЭС на аналогичную зону в ЕС, что не определено по времени и очень сомнительно, потеряет почти 40% товарооборота. Однако сначала армянская республика окажется в энергетической блокаде, затем последует блокада экономическая. Выход из ЕАЭС и отсутствие связей с европейскими рынками будет означать застой местной продукции. А неминуемый рост цен на энергоносители после того, как нынешние эксклюзивные цены на российский газ сменят высокие "европейские тарифы" — и вовсе поставит крест на перспективе заполнить своей продукцией европрилавки.[Министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктур Армении письмо с предупреждением о возможном одностороннем расторжении соглашений по газу, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит курс на вступление в ЕС.]На фоне такой перспективы очевидным предвыборным блефом выглядят слова Пашиняна о том, что Армении не нужно бояться возможных высоких цен на газ, так как у нее скоро будет много денег: "Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов". Но даже экономически мощная Германия (не в сравнение с Арменией) вынуждена закрывать производства после утраты российских дешевых энергоносителей.По поводу же гипердоходов от транзитных возможностей Армении существуют большие сомнения, поскольку TRIPP остается экономически и институционально незавершенным проектом, о чем свидетельствуют и авторитетные западные издания. Его слабая сторона — отсутствие закрытой финансовой модели, конфликтное восприятие проекта Россией, Китаем и Ираном, ограниченность подтвержденной частной инвестиционной базы и нерешенность ключевых политико-правовых вопросов маршрута.Привлечению инвестиций в 43-километровую часть маршрута через Армению препятствуют значительные риски, включая близость к Ирану и продемонстрированную Тегераном готовность наносить удары по инфраструктуре третьих стран. Это делает устойчивый транспортный коридор через Южный Кавказ политически и военным образом уязвимым.Подписанное госсекретарем США Марко Рубио мимоходом в аэропорту рамочное соглашение по редкоземельным металлам также вряд ли обогатит Армению в ближайшие годы. Если бы ценные металлы действительно имелись там в большом количестве, их уже давно начали бы добывать. Особенно, если учесть хищнический подход к местным полезным ископаемым — будь то молибден или золото.Скорее всего, соглашение составлено по шаблону колониальной сделки о недрах с Украиной, которая предполагает не скорейшую разработку месторождений, а нацелена предотвратить переход критически важных ресурсов в чужие руки. Соединенные Штаты станут мажоритарным акционером армянской экономики, смогут манипулировать выдачей и отзывом лицензий на недропользование, смогут запрещать любые сделки с полезными ископаемыми и будут получать обязательную долю от их реализации.В частности, Соединенные Штаты должны быть обязательно представлены в любых переговорах по добыче армянских ресурсов. Кроме того, ни одна третья сторона не должна получать больше выгоды от разработки недр, чем американские компании.Таким образом, надежды на экономические преимущества гипотетической евроинтеграции по сравнению с реальной евразийской интеграцией абсолютно беспочвенны.— Армения и ОДКБ. Сейчас её членство заморожено. Выйдет ли она де-юре, как вы считаете? И почему до сих пор не вышла, а лишь заморозила членство?— Кроме ОДКБ, никто не предлагает Армении гарантий безопасности. Но руководству республики западные кураторы поставили задачу выйти из Организации. На вопросы избирателей Пашинян отвечает очередным абсурдом, что гарантами безопасности Армении теперь будут Азербайджан и Турция, а для этого тандема гарантом будет служить Армения.Короче говоря, по предвыборной риторике Пашиняна, волки и овцы будут гарантировать безопасность друг друга. При этом сам Пашинян понимает нелепость своих утверждений, поэтому, чтобы переложить вину за выход из Организации, пытается вынудить ее проявить инициативу по исключению Армении.— Вернусь к поведению Пашиняна. Вы предположили, что попытка усидеть на двух стульях может сыграть с армянским премьером злую шутку: велик риск повторить судьбу Януковича, который колебался, пытался стать своим на Западе, не потеряв связи с Россией, и полностью утратил контроль над ситуацией. Сейчас действительно много разговоров идет о том, что Армения может стать “второй Украиной” для нас. Как вы относитесь к такому сценарию?— По мнению президента РФ Владимира Путина, Ереван пытается повторить невыученные Киевом уроки: "Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", – сказал Путин.Тринадцать лет назад, когда Украина готовилась подписать Соглашение об ассоциации с ЕС (СА), привлекательность Евросоюза отчасти соответствовала действительности. Тогда Союз был в расцвете: "райский сад в окружении джунглей", как с ностальгией поведал в 2022 году Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.Однако и тогда ЕС не предложил Украине экономическую интеграцию. Вместо переговоров о сосуществовании свободных экономических зон СНГ и ЕС на территории Незалежной, западные спецслужбы инспирировали вооруженный переворот, а затем установили там враждебный для России нацистский режим.Армения интересует Запад только со стороны использования ее территории в логистических целях и как плацдарм для открытия второго фронта против России. Вот в такую конфликтную ситуацию со своим бывшим союзником, собирается втянуть Армению Пашинян, если останется во главе республики.*Признана в России нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20260507/1078711225.html

https://ukraina.ru/20260604/zakharova-nazvala-soglashenie-ssha-i-armenii-po-redkozemam-signalom-dlya-grazhdan-respubliki-1079803460.html

https://ukraina.ru/20260603/1079757690.html

армения

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, пмэф, армения, украина, выборы, ес, владимир путин, россия, никол пашинян, марко рубио, редкоземельные металлы, экономика, еаэс, гарантии безопасности, сша