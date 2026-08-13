США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона - 13.08.2026 Украина.ру
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США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона - 13.08.2026 Украина.ру
США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
США могут нанести ядерный удар по Ирану, поскольку наземная операция слишком затратна. В Пентагоне рассуждают: если есть ядерное оружие, почему его не использоватьОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-13T06:00
2026-08-13T06:00
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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.Рассуждая о том, какие угрозы несет новая ядерная стратегия, эксперт отметил, что в Вашингтоне всегда найдутся сторонники силового решения иранской проблемы.Дробницкий заявил, что наземной операции против Ирана не будет. "Ясно, что никакой наземной операции не будет, это слишком затратно. А вот ударить ядерным оружием по Тегерану — другое дело", — отметил он.По словам эксперта, точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно, но производство могут восстановить. США развивают ядерную компоненту, поскольку конвенциональные армии России и Китая нейтрализуют усилия Штатов. "Сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, и если есть ядерное оружие, почему мы его не используем", — заявил Дробницкий."Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, дмитрий дробницкий, пентагон, главные новости, главное, ближний восток, война на ближнем востоке, ядерное оружие, ядерная война, аналитика, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, США, Иран, Россия, Дмитрий Дробницкий, Пентагон, Главные новости, главное, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Ядерное оружие, ядерная война, Аналитика, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона

06:00 13.08.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Денис Петров
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США могут нанести ядерный удар по Ирану, поскольку наземная операция слишком затратна. В Пентагоне рассуждают: если есть ядерное оружие, почему его не использоватьОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.
Рассуждая о том, какие угрозы несет новая ядерная стратегия, эксперт отметил, что в Вашингтоне всегда найдутся сторонники силового решения иранской проблемы.
Дробницкий заявил, что наземной операции против Ирана не будет. "Ясно, что никакой наземной операции не будет, это слишком затратно. А вот ударить ядерным оружием по Тегерану — другое дело", — отметил он.
По словам эксперта, точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно, но производство могут восстановить. США развивают ядерную компоненту, поскольку конвенциональные армии России и Китая нейтрализуют усилия Штатов. "Сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, и если есть ядерное оружие, почему мы его не используем", — заявил Дробницкий.
"Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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