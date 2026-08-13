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США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона

США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона - 13.08.2026 Украина.ру

США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона

США могут нанести ядерный удар по Ирану, поскольку наземная операция слишком затратна. В Пентагоне рассуждают: если есть ядерное оружие, почему его не использоватьОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-13T06:00

2026-08-13T06:00

2026-08-13T06:00

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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, которая делает акцент на применении тактического оружия малой дальности в региональных конфликтах с Россией или Китаем. Разработкой документа занимается глава политического управления Элбридж Колби.Рассуждая о том, какие угрозы несет новая ядерная стратегия, эксперт отметил, что в Вашингтоне всегда найдутся сторонники силового решения иранской проблемы.Дробницкий заявил, что наземной операции против Ирана не будет. "Ясно, что никакой наземной операции не будет, это слишком затратно. А вот ударить ядерным оружием по Тегерану — другое дело", — отметил он.По словам эксперта, точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно, но производство могут восстановить. США развивают ядерную компоненту, поскольку конвенциональные армии России и Китая нейтрализуют усилия Штатов. "Сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, и если есть ядерное оружие, почему мы его не используем", — заявил Дробницкий."Мир опасно приблизился к применению ядерного оружия — это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

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