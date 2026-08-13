Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине - 13.08.2026 Украина.ру
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Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине - 13.08.2026 Украина.ру
Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
Погоня за противоракетами для системы ПВО Patriot остается главной задачей Владимира Зеленского на ближайшую перспективу. Задача тяжелая, так как Россия производит больше баллистических ракет за неделю, чем весь западный ВПК выпускает перехватчиков Patriot за месяц
2026-08-13T05:33
2026-08-13T05:33
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
politico
впк
вооруженные силы украины
с-300
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Собственные запасы Вашингтона истощены, а оборонная промышленность лихорадочно пытается наверстать отставание, говорится в материале Berliner Zeitung. Киев тем временем старается получить ракеты у союзников, однако те все чаще сами нуждаются в своих ракетах-перехватчиках.Краткосрочным выходом из этого положения может стать сделка по поставкам вооружений из Турции на сумму 300 млн долларов, допускают немецкие журналисты.Издание ссылается на оценки Центра стратегических и международных исследований* (CSIS*), в соответствии с которыми к концу июля мировые запасы ракет-перехватчиков Patriot составляли менее 827 единиц. С начала войны с Ираном они сократились примерно на 2,2 тыс. Тем временем запасы перехватчиков для комплекса ПВО THAAD уменьшились с 452 до менее чем 280.При нынешних темпах производства США понадобится как минимум три года для того, чтобы восстановить запасы до уровня, существовавшего до начала войны с Ираном, прогнозируют сотрудники центра.Однако даже полностью профинансированное увеличение мощностей не позволит Украине сократить отставание, утверждает Berliner Zeitung. По оценкам газеты, Россия ежемесячно производит от 55 до 60 баллистических ракет "Искандер" типа 9М723 и около 50 ракет RM-48U, запускаемых комплексами С-300 и С-400."Таким образом, за неделю Россия может направить по целям на Украине больше ракет, чем во всем мире за месяц производится ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Сами США, по оценкам, выпускают около 650 ракет PAC-3 в год", - говорится в статье.Поскольку Вашингтон не может или не хочет предоставить достаточное количество ракет, Зеленский поручил украинским дипломатам по всему миру лично искать их в запасах союзников, продолжает издание.Греция, Испания и Финляндия отказались передавать ракеты, сославшись на необходимость сохранения собственной боеготовности сил ПВО, но зато Турция неожиданно пришла на помощь Украине, отмечают авторы статьи. По их словам, Анкара предложила Киеву заключить ракетную сделку. В итоге Украина приобрела из турецких запасов 70 тактических баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270 и десятки тысяч кассетных боеприпасов."По данным госдепартамента США, это крупнейший отдельный контракт на поставку вооружений, когда-либо заключенный между Турцией и Украиной. Его объем составляет почти 300 млн долларов", - подчеркивает издание.Тем не менее у сделки есть недостатки, уточняют авторы публикации. По их словам, ATACMS относятся к наступательным вооружениям, а не к ракетам-перехватчикам. Это оружие Киев намерен применять против российских ракетных установок и логистических узлов на территории России. Также он намерен расширить уже ведущуюся кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и танкерам теневого флота, предполагает газета."Однако M39 — модификация 1990-х годов. Она оснащена сравнительно неточной инерциальной системой наведения без коррекции по GPS. Этот недостаток компенсируется крупной кассетной боевой частью", - подчеркивается в статье.Без более качественных данных целеуказания в реальном времени точно поражать мобильные пусковые установки на территории России будет крайне сложно, констатирует издание. Поэтому турецкие ракеты пока лишь увеличивают дальность ударных возможностей Киева, но никак не помогают устранить гораздо более серьезный дефицит средств украинской ПВО, резюмирует Berliner Zeitung.Действительно ли в дронах сила?Киев рассматривает отечественные дроны не только как рычаг для получения дальнейшей помощи от США, но и как опору послевоенной промышленной политики, пишет японское издание Shūkan Gendai.Европейские лидеры со своей стороны тоже сильно заинтересованы в распространении тезиса о том, что Украина налаживает массовое производство дронов – в том числе для оправдания собственной политической позиции, констатируют авторы газеты."Поэтому они активно тиражировали нарратив о том, что "Украина благодаря дронам начинает брать верх над Россией", - отмечают они.На самом деле в бытующих представлениях о ходе российско-украинского конфликта есть некая странность, признают авторы материала. По их словам, японские СМИ практически не пишут о том, что российская армия расширяет зону контроля в Донбассе и продолжает продвигаться вперед. Местные медиа сообщают, что ВСУ отбили часть территории на южном направлении, но при этом не говорят о том, что на главном театре военных действий в ДНР не видно ни малейших признаков остановки наступления российских войск, говорится в статье."Тем не менее в репортажах СМИ преобладает тональность, будто ситуация кардинально преломилась и Киев получил преимущество. Обосновывается это тем, что украинские дроны проникают глубоко в тыл России и атакуют гражданские объекты. Украина намеренно целится по нефтяной инфраструктуре, а в последнее время – и по логистическим складам частных компаний", - пишет газета.По мнению ее авторов, во всем виновато желание видеть Украину как "страну, способную воевать по-новому". Образ Киева, побеждающего Москву с помощью собственных дронов, — это история, которую эксперты по безопасности жаждут заполучить больше всего на свете, резюмируют японские журналисты.Зеленский наломал дров на БалканахВладимир Зеленский в ходе своего визита в Сербию рассчитывал улучшить отношения с Сербией, но на самом деле усугубил отношения с другими странами Балкан, признающими независимость Косово. Об этом 12 августа пишет Politico."После поездки Владимира Зеленского в Сербию на выходные на Балканах поднялась шумиха, которая не уляжется еще долго, хотя украинский президент уже давно вернулся в Киев", - пишет издание.По словам авторов публикации, такой эффект произвели заявления Зеленского о том, что Киев не признает независимость сепаратистского Косово."Реакция Косово оказалась незамедлительной. Желто-голубая драпировка на здании с надписью "Свободу Украине!", висевшая на главной улице Приштины с 2022 года, была немедленно спущена, а мэр города Перпарим Рама заявил, что, хотя его симпатии остаются на стороне "народов, пострадавших от боевых действий, насилия и преследований, уважение должно быть взаимным", - пишет американское издание.Почему глава киевского режима вообще ввязался в неразрешимую балканскую проблему, задаются вопросом авторы статьи. По их мнению, проблема, скорее всего, сводится к вооружению."Сербия по-прежнему производит значительное количество боеприпасов советских калибров, которые невозможно приобрести у западных союзников Киева, поскольку они вместо них используют стандарты НАТО. Украина же сохраняет в своем арсенале тяжелые гаубицы и танки советских времен, которые по-прежнему играют ключевую роль в боевых действиях в Донбассе и за его пределами", - утверждает Politico.Украина находится в таком положении, что ее попросту не волнуют вещи, выходящие за рамки ее насущных потребностей – так издание попыталось оправдать Зеленского в глазах других американских партнеров на Балканах.*Признан в РФ нежелательной организацией.
https://ukraina.ru/20260707/igry-polskikh-patriotov-kolichestvo-peredannykh-iz-polshi-na-ukrainu-raket-patriot-ostatsya-zagadkoy-1081174950.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, politico, впк, вооруженные силы украины, с-300
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Politico, ВПК, Вооруженные силы Украины, С-300

Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине

05:33 13.08.2026
 
© REUTERS / Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© REUTERS / Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Погоня за противоракетами для системы ПВО Patriot остается главной задачей Владимира Зеленского на ближайшую перспективу. Задача тяжелая, так как Россия производит больше баллистических ракет за неделю, чем весь западный ВПК выпускает перехватчиков Patriot за месяц
Собственные запасы Вашингтона истощены, а оборонная промышленность лихорадочно пытается наверстать отставание, говорится в материале Berliner Zeitung. Киев тем временем старается получить ракеты у союзников, однако те все чаще сами нуждаются в своих ракетах-перехватчиках.
Краткосрочным выходом из этого положения может стать сделка по поставкам вооружений из Турции на сумму 300 млн долларов, допускают немецкие журналисты.
Издание ссылается на оценки Центра стратегических и международных исследований* (CSIS*), в соответствии с которыми к концу июля мировые запасы ракет-перехватчиков Patriot составляли менее 827 единиц. С начала войны с Ираном они сократились примерно на 2,2 тыс. Тем временем запасы перехватчиков для комплекса ПВО THAAD уменьшились с 452 до менее чем 280.
При нынешних темпах производства США понадобится как минимум три года для того, чтобы восстановить запасы до уровня, существовавшего до начала войны с Ираном, прогнозируют сотрудники центра.
Однако даже полностью профинансированное увеличение мощностей не позволит Украине сократить отставание, утверждает Berliner Zeitung. По оценкам газеты, Россия ежемесячно производит от 55 до 60 баллистических ракет "Искандер" типа 9М723 и около 50 ракет RM-48U, запускаемых комплексами С-300 и С-400.
"Таким образом, за неделю Россия может направить по целям на Украине больше ракет, чем во всем мире за месяц производится ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Сами США, по оценкам, выпускают около 650 ракет PAC-3 в год", - говорится в статье.
Трамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
7 июля, 22:41
Игры польских патриотов. Количество переданных из Польши на Украину ракет Patriot остаётся загадкойМинистр обороны Польши обнародовал данные о передаче Украине оружия с 2022 года, и признал, что среди него были ракеты к системам Patriot. Однако об их числе в правительстве молчат, что лишь усилило скандал.
Поскольку Вашингтон не может или не хочет предоставить достаточное количество ракет, Зеленский поручил украинским дипломатам по всему миру лично искать их в запасах союзников, продолжает издание.
Греция, Испания и Финляндия отказались передавать ракеты, сославшись на необходимость сохранения собственной боеготовности сил ПВО, но зато Турция неожиданно пришла на помощь Украине, отмечают авторы статьи. По их словам, Анкара предложила Киеву заключить ракетную сделку. В итоге Украина приобрела из турецких запасов 70 тактических баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270 и десятки тысяч кассетных боеприпасов.
"По данным госдепартамента США, это крупнейший отдельный контракт на поставку вооружений, когда-либо заключенный между Турцией и Украиной. Его объем составляет почти 300 млн долларов", - подчеркивает издание.
Тем не менее у сделки есть недостатки, уточняют авторы публикации. По их словам, ATACMS относятся к наступательным вооружениям, а не к ракетам-перехватчикам. Это оружие Киев намерен применять против российских ракетных установок и логистических узлов на территории России. Также он намерен расширить уже ведущуюся кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и танкерам теневого флота, предполагает газета.
"Однако M39 — модификация 1990-х годов. Она оснащена сравнительно неточной инерциальной системой наведения без коррекции по GPS. Этот недостаток компенсируется крупной кассетной боевой частью", - подчеркивается в статье.
Без более качественных данных целеуказания в реальном времени точно поражать мобильные пусковые установки на территории России будет крайне сложно, констатирует издание. Поэтому турецкие ракеты пока лишь увеличивают дальность ударных возможностей Киева, но никак не помогают устранить гораздо более серьезный дефицит средств украинской ПВО, резюмирует Berliner Zeitung.
Действительно ли в дронах сила?
Киев рассматривает отечественные дроны не только как рычаг для получения дальнейшей помощи от США, но и как опору послевоенной промышленной политики, пишет японское издание Shūkan Gendai.
Европейские лидеры со своей стороны тоже сильно заинтересованы в распространении тезиса о том, что Украина налаживает массовое производство дронов – в том числе для оправдания собственной политической позиции, констатируют авторы газеты.
"Поэтому они активно тиражировали нарратив о том, что "Украина благодаря дронам начинает брать верх над Россией", - отмечают они.
На самом деле в бытующих представлениях о ходе российско-украинского конфликта есть некая странность, признают авторы материала. По их словам, японские СМИ практически не пишут о том, что российская армия расширяет зону контроля в Донбассе и продолжает продвигаться вперед. Местные медиа сообщают, что ВСУ отбили часть территории на южном направлении, но при этом не говорят о том, что на главном театре военных действий в ДНР не видно ни малейших признаков остановки наступления российских войск, говорится в статье.
Зеленский на похоронах сенатора Линдси Грэма в США - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
Вчера, 14:17
Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставкуВСУ ежедневно пытаются атаковать регионы России беспилотниками. Целями всё чаще становится гражданская инфраструктура городов, а география ударов постоянно расширяется
"Тем не менее в репортажах СМИ преобладает тональность, будто ситуация кардинально преломилась и Киев получил преимущество. Обосновывается это тем, что украинские дроны проникают глубоко в тыл России и атакуют гражданские объекты. Украина намеренно целится по нефтяной инфраструктуре, а в последнее время – и по логистическим складам частных компаний", - пишет газета.
По мнению ее авторов, во всем виновато желание видеть Украину как "страну, способную воевать по-новому". Образ Киева, побеждающего Москву с помощью собственных дронов, — это история, которую эксперты по безопасности жаждут заполучить больше всего на свете, резюмируют японские журналисты.
Зеленский наломал дров на Балканах
Владимир Зеленский в ходе своего визита в Сербию рассчитывал улучшить отношения с Сербией, но на самом деле усугубил отношения с другими странами Балкан, признающими независимость Косово. Об этом 12 августа пишет Politico.
"После поездки Владимира Зеленского в Сербию на выходные на Балканах поднялась шумиха, которая не уляжется еще долго, хотя украинский президент уже давно вернулся в Киев", - пишет издание.
По словам авторов публикации, такой эффект произвели заявления Зеленского о том, что Киев не признает независимость сепаратистского Косово.
"Реакция Косово оказалась незамедлительной. Желто-голубая драпировка на здании с надписью "Свободу Украине!", висевшая на главной улице Приштины с 2022 года, была немедленно спущена, а мэр города Перпарим Рама заявил, что, хотя его симпатии остаются на стороне "народов, пострадавших от боевых действий, насилия и преследований, уважение должно быть взаимным", - пишет американское издание.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 05:34
Зеленский: нужны большие деньги, миллиарды! "Ненужный и позорный" визит в Сербию"Как помочь вам убивать больше русских?": немецкий журналист, политический обозреватель "Франкфуртер Аллемайне Цайтунг" задал такой вопрос в Белграде, на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича. Прошла она 8 августа
Почему глава киевского режима вообще ввязался в неразрешимую балканскую проблему, задаются вопросом авторы статьи. По их мнению, проблема, скорее всего, сводится к вооружению.
"Сербия по-прежнему производит значительное количество боеприпасов советских калибров, которые невозможно приобрести у западных союзников Киева, поскольку они вместо них используют стандарты НАТО. Украина же сохраняет в своем арсенале тяжелые гаубицы и танки советских времен, которые по-прежнему играют ключевую роль в боевых действиях в Донбассе и за его пределами", - утверждает Politico.
Украина находится в таком положении, что ее попросту не волнуют вещи, выходящие за рамки ее насущных потребностей – так издание попыталось оправдать Зеленского в глазах других американских партнеров на Балканах.
*Признан в РФ нежелательной организацией.
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