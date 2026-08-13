"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска - 13.08.2026 Украина.ру
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"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска - 13.08.2026 Украина.ру
"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
Россия может вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в конфликте. Если обнулить спутниковую связь, ВСУ откатятся на уровень технологий XX века и потеряют свое главное преимущество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-13T05:45
2026-08-13T05:45
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Отвечая на вопрос о том, какой из способов воздействия на "Старлинк" — глушение или физическое уничтожение спутников — более реален, эксперт заявил, что необязательно прибегать к крайним мерам. По его мнению, нужно продемонстрировать решимость, чтобы принудить Маска к диалогу.Садулаев заявил, что необязательно уничтожать всю группировку спутников "Старлинк". "Достаточно показать нашу решимость сделать это, создав серьезные проблемы в его работе. Например, вывести из строя часть оборудования, чтобы Маск сам пошел на диалог: "Ребята, мы все поняли. Мы сворачиваем свое участие в войне", — предположил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, если убрать "Старлинк" из войны, это кардинально изменит ситуацию. "Если мы выведем "Старлинк" из войны, это отбросит ВСУ на уровень технологий 20 века. Вот тогда мы сможем эффективно им противостоять", — подчеркнул Садулаев."Значит, надо обнулить это преимущество противника. Технические возможности для этого есть. Я уверен, что наше руководство готовит способы воздействия на "Старлинк" и давление на корпорацию Маска. Работа ведется. В обозримом будущем мы увидим ее плоды", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска

05:45 13.08.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Россия может вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в конфликте. Если обнулить спутниковую связь, ВСУ откатятся на уровень технологий XX века и потеряют свое главное преимущество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
Отвечая на вопрос о том, какой из способов воздействия на "Старлинк" — глушение или физическое уничтожение спутников — более реален, эксперт заявил, что необязательно прибегать к крайним мерам. По его мнению, нужно продемонстрировать решимость, чтобы принудить Маска к диалогу.
Садулаев заявил, что необязательно уничтожать всю группировку спутников "Старлинк". "Достаточно показать нашу решимость сделать это, создав серьезные проблемы в его работе. Например, вывести из строя часть оборудования, чтобы Маск сам пошел на диалог: "Ребята, мы все поняли. Мы сворачиваем свое участие в войне", — предположил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, если убрать "Старлинк" из войны, это кардинально изменит ситуацию. "Если мы выведем "Старлинк" из войны, это отбросит ВСУ на уровень технологий 20 века. Вот тогда мы сможем эффективно им противостоять", — подчеркнул Садулаев.
"Значит, надо обнулить это преимущество противника. Технические возможности для этого есть. Я уверен, что наше руководство готовит способы воздействия на "Старлинк" и давление на корпорацию Маска. Работа ведется. В обозримом будущем мы увидим ее плоды", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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