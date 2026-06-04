https://ukraina.ru/20260604/dmitriy-vydrin-tramp-zaputalsya-s-iranom-a-zelenskiy-proschitalsya-s-vengriey-i-rumyniey-1079794286.html

Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией

Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией - 04.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией

Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. А у Трампа на Ближнем Востоке вероятная концовка — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2026-06-04T06:06

2026-06-04T06:06

2026-06-04T06:06

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Ранее завершился трехдневный государственный визит Владимира Путина в Казахстан, который был приурочен к саммиту ЕАЭС. Казахстан считается одним из ключевых партнеров России, несмотря на то, что его внешняя политика сводится не только к российскому направлению.— Дмитрий Игнатьевич, как вы оцениваете встречу лидеров в Астане в рамках Евразийского союза? Это дежурная встреча или некий прорыв в российско-казахстанских отношениях? Да, и поговаривают там судьбу Армении в ЕАЭС решали…— Главное, конечно, соглашение по АЭС. Казахи долго колебались, но их опередил Узбекистан. А они очень ревностно относятся к возможностям друг друга и конкурируют за лидерство в субрегионе.Иран вообще заставил шевелиться быстрее в этом плане. Мир увидел, каковы сегодня риски односторонней зависимости от нефтегаза. Энергия атома — вне конкуренции.В общем, Астана возбудилась. Хотя, считаю, начинать необходимо было раньше — два блока, даже по 1200, маловато для такой большой страны. Уверен, что будет продолжение, а это фактически создание собственной "атомной школы". Это тысячи ядерщиков, которые будут учиться в РФ. Это новые русские школы в Казахстане, поскольку без этого не поедешь учиться в МФТИ. Это новые города в Прикаспии.Возможно, это и возрождение Арала. Новая трубная технология позволяет перебросить туда паводковые воды Южного Урала. Вопрос только в наличии свободной электроэнергии, которую дает атомная станция.То есть с собственной АЭС у Казахстана открываются принципиально новые возможности во всех других сферах — экономики, образования, культуры. Главное, чтобы не вмешалась "вредная политика" и самая опасная ее составляющая — национализм.В Казахстане есть своего рода "украинское лобби": они копируют все действия укронацистов от "языковых патрулей" до ненависти к ядерной энергетике как "совковому наследию". Конечно, им понятнее топить кров коровьими кизяками, нежели "мирным атомом". Может поэтому и обстреливают Запорожскую АЭС…Но в Казахстане почти нет коровьего поголовья — при этом есть здравый смысл. Надеюсь, что он победит. А ещё — "поможет" Пашинян. Армянский премьер проигнорировал встречу в Астане, но вероятным закрытием АЭС в Армении он подскажет Казахстану, во что превращается самая солнечная страна с национализмом, но без собственной энергетики.— Пока Казахстан учится на опыте Армении, не утихают споры о том, кто же все-таки проиграл и выиграл в Ближневосточной войне. Большинство экспертов склонялось к точке зрения о победе Ирана, но слухи об уходе президента Масуда Пезешкиана со своего поста ставят под сомнение этот, вроде бы очевидный, вывод. Ведь Трамп называл главным доказательством своей победы, именно смену верховной власти в Иране…— "Ходят слухи по углам"… Трамп-то вел речь не просто о смене власти, а смене в свою пользу. Это когда к руководству этой страны приходят люди либо близкие ему по духу, либо полностью зависимые от него — лучше и то, и другое, как в Венесуэле. Здесь же наоборот: лидерство все больше перехватывает военная верхушка персов из КСИР , ненавидящая американского президента и его окружение.Ошибка Трампа в том, что он не читает наши в вами интервью. Мы же неоднократно отмечали, что евреи — это нация торговцев, которые прикидываются воинами; а персы — нация воинов, которые считают себя торговцами. И мы же, ссылаясь на авторитет самого "Армянского радио", утверждали, что даже в политике природа рано или поздно "берет своё".В Иране так и произошло: воины берут своё — полную власть в стране. А Трампа даже жаль: всё "спутал батя" — думал вместе с евреями-воинами победит персов-торговцев. А союзники и враги оказались оборотнями. Поэтому вероятная концовка — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Так оно природнее выглядит…— А ведь на следующей неделе Трампу стукнет 80 лет! Достиг возраста Байдена на посту президента. Что скажете — Трамп ещё крепкий орешек?— Трамп, судя по его последнему медицинскому тесту, еще тот "орешек". Но на каждый орешек, есть свой щелкунчик.Ближний Восток умеет щелкать любые скорлупки, не советую туда пихать самые твердые орешки. Хезболла — это только видимая часть этой мегадробилки. Главное — ее механизм выточен из запредельного терпения и неистовой ненависти: не советовал бы туда соваться никому.Формула "дедушка старый, ему всё равно" здесь не работает. Жена, детишки, довыборы в Конгресс… Вспомните, что Абдулла советовал красноармейцу Сухову и всё станет ясно.— Вы говорили, что Трамп все спутал с Ираном, и, кстати, в подобную путаницу, видимо, впал и Зеленский, который надеялся, что смена лидеров в Венгрии будет в его пользу. А оказалось, что с нынешним ее лидером ему еще сложнее, чем с ненавистным Виктором Орбаном.— Ну, да. Скорее всего он спутал Мадьяра, нынешнего премьера Венгрии, с Мадяром (Робертом Бродви) — главарем команды украинских дроноводов.Когда-то довелось работать с Венгерским парламентом. Его глава учил меня как понравиться венграм: восторгаться их диаспорой и сдержанно относиться к румынам. А Зеленский, мягко говоря, сдержанно относится к венгерской диаспоре в Закарпатье и восторгается Румынией за ее военную помощь. А сейчас — и за абсурдное закрытие нашего дипломатического представительства. Наверное, ему так Мадяр подсказал.Поэтому напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать, хотя существуют и тысячи других причин…— Конечно, будет нарастать. И мы поможем. Знаю, вы не военный эксперт, но вопрос задам. Россия последние дни имеет успехи в городе Константиновка — это часть последнего укрепрайона ВСУ в Донбассе. При этом было заявление, что переговоры по Украине на паузе. Так что же всё-таки происходит, как вы считаете: мы решили военным путём всего добиться или шанс на мирные договоренности остаётся?— Отвечу не как военный, а как политический эксперт. Не устану повторять, что мы вошли в эпоху "баланса сил" и покинули эру "баланса интересов". Соответственно, чего либо достигнуть ныне возможно скорее силой, чем аргументами.Договориться с нашими оппонентами, недругами, врагами сейчас невозможно: они глухи к любым, самым очевидным, фактам. В нашей "железной логике" ударение должно делаться на первом, а не на втором слове. Такова реальность, к сожалению.Как-то во время Югославской войны довелось вместе со швейцарскими миротворцами выбраться в плавни одного озера на уху. И туда, в тростниковую глушь, заехал известный сербский полевой командир Аркан. Он был немного навеселе и, узнав, что встретился с миротворцами, захохотал: "Я сейчас вам морды буду бить, а вы меня умиротворяйте!".Но он сразу остыл, узнав, что среди швейцарцев есть русский. Констатировал: "С русскими такое не проходит. Получается наоборот". Поэтому шансы на мирные переговоры остаются. Если ты сильный. Если ты русский.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20260603/gruppirovka-yug-rasshiryaet-zony-kontrolya-prakticheski-po-vsey-konstantinovke-1079786133.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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