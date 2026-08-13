"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом - 13.08.2026 Украина.ру
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"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом - 13.08.2026 Украина.ру
"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
Украинский и ближневосточный кризисы — части одного глобального противостояния, где ставки предельно высоки. Даже победа на Украине не завершит войну с Западом, до этого еще очень далеко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-08-13T05:15
2026-08-13T05:15
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство.Отвечая на вопрос о ближневосточном урегулировании, эксперт подчеркнул, что это часть глобального кризиса. Ищенко отметил, что ближневосточный кризис, как и украинский, является частью глобального противостояния. Даже после победы России на Украине противостояние с Западом не закончится. "Даже когда мы уничтожим украинское государство, наше преимущество над западным блоком увеличится, но не настолько, чтобы можно было сказать, что мы выиграли всю войну с Западом. До этого еще очень далеко. И в иранском кризисе так же — до окончания кампании очень далеко", — подчеркнул Ищенко."Мы находимся в состоянии глобального кризиса. В его рамках державы противостоят друг другу. Если кто-то добивается преимущества, другой пытается его нивелировать", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом

05:15 13.08.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© AP
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Украинский и ближневосточный кризисы — части одного глобального противостояния, где ставки предельно высоки. Даже победа на Украине не завершит войну с Западом, до этого еще очень далеко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство.
Отвечая на вопрос о ближневосточном урегулировании, эксперт подчеркнул, что это часть глобального кризиса. Ищенко отметил, что ближневосточный кризис, как и украинский, является частью глобального противостояния.
Даже после победы России на Украине противостояние с Западом не закончится. "Даже когда мы уничтожим украинское государство, наше преимущество над западным блоком увеличится, но не настолько, чтобы можно было сказать, что мы выиграли всю войну с Западом. До этого еще очень далеко. И в иранском кризисе так же — до окончания кампании очень далеко", — подчеркнул Ищенко.
"Мы находимся в состоянии глобального кризиса. В его рамках державы противостоят друг другу. Если кто-то добивается преимущества, другой пытается его нивелировать", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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