https://ukraina.ru/20260813/katastroficheskoe-porazhenie-ischenko-obyasnil-pochemu-tramp-ne-mozhet-pobedit-iran-1082435667.html

"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран

"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран - 13.08.2026 Украина.ру

"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран

Иран требует вывода американских войск и баз из региона Персидского залива, а также контроля над Ормузским проливом. Для Трампа это катастрофическое поражение, но у него нет возможности нанести Ирану серьезный ущербОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2026-08-13T05:30

2026-08-13T05:30

2026-08-13T05:30

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство.Отвечая на вопрос о возможном прорыве в урегулировании на Ближнем Востоке, политолог Ростислав Ищенко заявил, что серьезных уступок с обеих сторон не будет. По его словам, президент США Дональд Трамп не может пойти на условия Тегерана. "Иран требует, чтобы США убрали свои войска и базы из региона Персидского залива, чтобы гарантировать, что следующего удара по нему не будет. И чтобы Ормузский пролив контролировался Ираном и Оманом. А они уже сами установят правила его прохождения. Для Трампа это катастрофическое поражение", — заявил политолог.Ищенко подчеркнул, что у США сейчас нет возможности принуждать Иран к миру на своих условиях, поскольку Вашингтон не может нанести Тегерану серьезный непоправимый ущерб.Эксперт пояснил, что Америке тоже нужно перемирие, чтобы поднабраться сил. Иран, в свою очередь, не идет на перемирие, а соглашается только на полноценный мир на своих условиях."До тех пор, пока у Трампа не будет возможности нанести серьезный удар по Ирану, эти качели будут продолжаться. Никто не может победить, и никто не хочет признавать себя побеждённым", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.

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