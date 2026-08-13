"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран - 13.08.2026 Украина.ру
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"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран - 13.08.2026 Украина.ру
"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
Иран требует вывода американских войск и баз из региона Персидского залива, а также контроля над Ормузским проливом. Для Трампа это катастрофическое поражение, но у него нет возможности нанести Ирану серьезный ущербОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-08-13T05:30
2026-08-13T05:30
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство.Отвечая на вопрос о возможном прорыве в урегулировании на Ближнем Востоке, политолог Ростислав Ищенко заявил, что серьезных уступок с обеих сторон не будет. По его словам, президент США Дональд Трамп не может пойти на условия Тегерана. "Иран требует, чтобы США убрали свои войска и базы из региона Персидского залива, чтобы гарантировать, что следующего удара по нему не будет. И чтобы Ормузский пролив контролировался Ираном и Оманом. А они уже сами установят правила его прохождения. Для Трампа это катастрофическое поражение", — заявил политолог.Ищенко подчеркнул, что у США сейчас нет возможности принуждать Иран к миру на своих условиях, поскольку Вашингтон не может нанести Тегерану серьезный непоправимый ущерб.Эксперт пояснил, что Америке тоже нужно перемирие, чтобы поднабраться сил. Иран, в свою очередь, не идет на перемирие, а соглашается только на полноценный мир на своих условиях."До тех пор, пока у Трампа не будет возможности нанести серьезный удар по Ирану, эти качели будут продолжаться. Никто не может победить, и никто не хочет признавать себя побеждённым", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, перемирие, война, война на ближнем востоке, аналитика, аналитики, оман
Новости, Иран, США, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, перемирие, война, война на Ближнем Востоке, Аналитика, аналитики, Оман

"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран

05:30 13.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Иран требует вывода американских войск и баз из региона Персидского залива, а также контроля над Ормузским проливом. Для Трампа это катастрофическое поражение, но у него нет возможности нанести Ирану серьезный ущербОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство.
Отвечая на вопрос о возможном прорыве в урегулировании на Ближнем Востоке, политолог Ростислав Ищенко заявил, что серьезных уступок с обеих сторон не будет. По его словам, президент США Дональд Трамп не может пойти на условия Тегерана.
"Иран требует, чтобы США убрали свои войска и базы из региона Персидского залива, чтобы гарантировать, что следующего удара по нему не будет. И чтобы Ормузский пролив контролировался Ираном и Оманом. А они уже сами установят правила его прохождения. Для Трампа это катастрофическое поражение", — заявил политолог.
Ищенко подчеркнул, что у США сейчас нет возможности принуждать Иран к миру на своих условиях, поскольку Вашингтон не может нанести Тегерану серьезный непоправимый ущерб.
Эксперт пояснил, что Америке тоже нужно перемирие, чтобы поднабраться сил. Иран, в свою очередь, не идет на перемирие, а соглашается только на полноценный мир на своих условиях.
"До тех пор, пока у Трампа не будет возможности нанести серьезный удар по Ирану, эти качели будут продолжаться. Никто не может победить, и никто не хочет признавать себя побеждённым", — резюмировал Ищенко.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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