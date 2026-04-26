Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине - 26.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260426/ukreplenie-evropy-v-interesakh-rossii-markosyan-o-tom-kak-oslabit-vliyanie-zapada-na-ukraine-1078304595.html
Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине
Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине - 26.04.2026 Украина.ру
Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине
Потенциально России выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии. Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-04-26T05:00
2026-04-26T05:00
новости
россия
европа
украина
елена маркосян
дональд трамп
украина.ру
ес
нато
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Эксперты считают, что для России потенциально выгодными являются политический кризис и возможные досрочные выборы в Румынии весной 2026 года, вызванные расколом проевропейской коалиции и экономическими мерами. Дестабилизация в стране – члене НАТО и Евросоюза ослабляет единый фронт против России и отвлекает внимание Запада, что создает пространство для усиления ее влияния.Журналист поинтересовалась, как Россия может воспользоваться этой ситуацией, в том числе чтобы ослабить влияние Европы на Украину. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что России потенциально выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии."Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими и подталкивать к войне с Россией", — сказала Маркосян.По ее словам, объектом внимания России должны быть не внутренние политические разборки, а отношения между европейскими государствами."Поэтому, считаю, что объектом нашего внимания должны быть не внутренние политические разборки в Европе, привносимые извне, а отношения между этими государствами. Вот тут нужно быть внимательными и помогать им увидеть перспективы взаимодействия", — пояснила собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.Про политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также о том, зачем Трамп пригласил Путина на G20 — в материале "Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией" на сайте Украина.ру.
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, украина, елена маркосян, дональд трамп, украина.ру, ес, нато, выборы, евросоюз, война, главные новости, главное, русофобия
Новости, Россия, Европа, Украина, Елена Маркосян, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, НАТО, выборы, Евросоюз, война, Главные новости, главное, Русофобия

Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине

05:00 26.04.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Потенциально России выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии. Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Эксперты считают, что для России потенциально выгодными являются политический кризис и возможные досрочные выборы в Румынии весной 2026 года, вызванные расколом проевропейской коалиции и экономическими мерами. Дестабилизация в стране – члене НАТО и Евросоюза ослабляет единый фронт против России и отвлекает внимание Запада, что создает пространство для усиления ее влияния.
Журналист поинтересовалась, как Россия может воспользоваться этой ситуацией, в том числе чтобы ослабить влияние Европы на Украину. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что России потенциально выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии.
"Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими и подталкивать к войне с Россией", — сказала Маркосян.
По ее словам, объектом внимания России должны быть не внутренние политические разборки, а отношения между европейскими государствами.
"Поэтому, считаю, что объектом нашего внимания должны быть не внутренние политические разборки в Европе, привносимые извне, а отношения между этими государствами. Вот тут нужно быть внимательными и помогать им увидеть перспективы взаимодействия", — пояснила собеседница издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаУкраинаЕлена МаркосянДональд ТрампУкраина.руЕСНАТОвыборыЕвросоюзвойнаГлавные новостиглавноеРусофобия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
