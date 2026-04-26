Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине
Потенциально России выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии. Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026
Эксперты считают, что для России потенциально выгодными являются политический кризис и возможные досрочные выборы в Румынии весной 2026 года, вызванные расколом проевропейской коалиции и экономическими мерами. Дестабилизация в стране – члене НАТО и Евросоюза ослабляет единый фронт против России и отвлекает внимание Запада, что создает пространство для усиления ее влияния.
Журналист поинтересовалась, как Россия может воспользоваться этой ситуацией, в том числе чтобы ослабить влияние Европы на Украину. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что России потенциально выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии.
"Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими и подталкивать к войне с Россией", — сказала Маркосян.
По ее словам, объектом внимания России должны быть не внутренние политические разборки, а отношения между европейскими государствами.
"Поэтому, считаю, что объектом нашего внимания должны быть не внутренние политические разборки в Европе, привносимые извне, а отношения между этими государствами. Вот тут нужно быть внимательными и помогать им увидеть перспективы взаимодействия", — пояснила собеседница издания.
