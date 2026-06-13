Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие - 13.06.2026 Украина.ру
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Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие
Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие - 13.06.2026 Украина.ру
Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие
Главным кошмаром на втором курсе нашего философского факультета был зачет по гегелевской "Феноменологии духа"
2026-06-13T09:23
2026-06-13T09:23
мнения
дональд трамп
марко рубио
европа
сша
россия
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Эту работу не случайно называют одним из самых заумных текстов в истории человечества. Проникнуть в ее смысл, пожалуй, так же нереально, как представить бесконечность вселенной. Собственно, дух и является вселенной, опрокинутой в наше сознание.Уже не помню, как сдал зачет доценту, а может и брахману, Булатову. Но где-то на донышке сознания отложилась сокровенная мысль: дух тождественен его самопознанию.Не думал, что придется эту максиму извлекать из памяти, очищать от налипшего мусора бытовых ассоциаций, приставших крошек меркантильности. Но довелось-таки."Дух Анкориджа" заставил. Который после выступления Рубио в Конгрессе дружно начали отпевать. "Дух бархатной революции" добавил. Который после выборов в Армении вдруг начали воспевать. Да и множество других мелких душков, типа обанкротившейся после иранской авантюры американской компании "Дух авиалиний". Короче, духовито так стало в мире…У Гегеля абсолютный дух, сканируя себя самого, видит только то, что освещено сознанием. А мы свет сознания зачастую даже не включаем. Все больше действуем на ощупь, как слепые. Только незрячие в известной притче не могли физически определить, что такое слон. А мы не можем метафизически понять, кто мы сами.Взять феноменологию того же "духа Анкориджа". Был он, есть или уже нет? А всё дело в том, что там сошлись разные духи будущего мира. Точнее, различные части еще далеко не единого Абсолютного духа. В этом плане, "Дух Анкориджа" не умер уже, а еще не родился…Гегель описывал идеал. Впечатленный стремительным объединением Германии, Георг Вильгельм Фридрих полагал, что и мировой дух предстанет в величии абсолютного единства. Это, конечно, будет, но пока есть нюансы…Пока проявляется, а точнее, возрождается "русский дух". Пусть не такой "чистый", о котором мечтал мэтр Некрасов в "Петербургском послании", а еще угрюмый, близорукий и расфокусированный, но явственный.Есть дух американский. Напористый, нагловатый, блестящий, как двуцветные штиблеты гангстеров.Ну и китайский. Меланхоличный, как панда, и затаенный, как дракон в засаде.Вот они и сошлись под Анкориджем. Закупорили "джинны" своей неповоротливой неуступчивостью горловину Берингова пролива - ныне главной волшебной бутыли человечества…Отмечал неоднократно, что на планете более-менее четко, рельефно, внушительно оформляются пока три цивилизации - и в земной, и в духовной ипостаси. Каждая со своим ключевым паролем и со своим автохтонным фундаментом.У русского духа пароль - освоение. Фундамент - образ жизни, пропитанной присоединением безбрежных пространств. Поскольку значительная часть их была под девственным лесом, я условно называю такой стиль духовности "таежным".Напомню, что в ранее упомянутых приключениях своей жизни вспоминал, как читал лекции для руководства Верховной Рады. Организовывал их тогдашний первый вице-президент корпорации "Бритиш петролеум". До этого он возглавлял приснопамятную МИ-6. Ту самую, где Джеймс Бонд оформлял "право на убийство" под номером 007. И проходили эти беседы в штаб-квартире корпорации на этаже под названием "Тайга"!Спросил у вицика, почему такое название? "Это маркер не только географии, но и образа жизни, и стиля мышления" - был ответ. Пожалуй, визави был последним в Британии, кто "сек фишку"."Таежники" не уничтожали аборигенов - себе дороже гоняться за ними по трущобам. Не троллили их веру и предрассудки. Захотят - покрестятся сами. Не гнушались партией с дочерьми шаманов. Как потом самих шаманов брали проводниками в геологические партии. Баня, водка, гармонь и лосось. А если что - "мы геологи". Феноменология русского духа…У американского духа главный нарратив - завоевание. Дикий Запад, захват прерий. Сколько очистил для себя землицы от условных ирокезов - все твоё. А винчестер помог или зараженные оспой одеяла - твои дела. Шерифа проблемы индейцев не волнуют. В общем, завоевание. "Дух прерий!"И на каком-то этапе им показалось, что мир - по крайней мере пространственный - ими завоеван. Конец истории, как сообщил мой давний знакомец Френсис Фукуяма.Весь мир говорит по-английски с сильным американским акцентом. Это ли не историческая победа "мира по-американски"?Китайцы духовиты по-своему. Стоять раком весь световой день по колено в воде над чеками рисовых полей - та еще сила духа. Без нее ни согнуться, ни разогнуться. Возделывание! "Чековое" житие-бытие. Только без валютно-чековой "Березки"…Ох и далеко пока до слияния этих тонких, но таких различных сущностей в некий Абсолютный дух. Поэтому, когда в мировой повестке вдруг возникает намек на явление миру некоего Абсолюта, не стоит обольщаться. Скорее речь пойдет о предварительной стадии феноменологии - о национальной. Духовная любовь тоже требует прелюдий. Особенно когда дух еще не безмятежно парящая невесомая бабочка, а ее мясистый кокон, туго опутанный суверенными интересами…Тяга России в сторону Алясочки очевидна. Именно там русский дух осознал и потенциал, и пределы своих исторических возможностей. Именно там самопознание национального духа, именуемого пассионарностью, столкнулось с дилеммой: или продать Аляску американскому бизнесу, или отдать Крым и часть Донбасса британской кавалерии. Государственная казна, в отличие от духа, не абсолютна.Потом сделали еще один подход к теме - сталинский. Сам видел полуразрушенную бесконечную насыпь железнодорожного пути за Ургалом. В сторону Чукотки. И рельсы, опять-таки донбасские, на них лежали. Пока не порезали их на противотанковые ежи для обороны Сталинграда. Тевтонскую навалу даже святым духом было не остановить. Только вместе с донбасской сталью…Интерес Штатов к этому "месту силы" тоже понятен. Они воспитаны не рисковать, а покупать. Когда у их кумира зарубежный корреспондент спросил: "Неужели вы считаете, что все в мире продается. А как же дружба и любовь?" Тот ответил: "Действительно, эти вещи стоят больших денег".Для нас "Дух Анкориджа" - вернуться к базовому проекту обустройства державы. Где грандиозность задач ее освоения, самим своим масштабом, маргинализирует вредоносную мышиную возню каких-то и чего-то "желающих" на заднем дворе европейского фаса.Для этого не жалко даже, как бы, поступиться принципами. Типа предложить контрагентам тоннель под Беринговым проливом. Понимая, что для освоения Сибири он, без подъездных железных и шоссейных дорог, нашему духу не нужен. Абсолютно! А американскому - дико выгоден как предлог контроля за проливом.Мы ж деньги зарабатываем, они захватывают. У нас нарратив "копейка рубль бережет".У них - "все и сразу".Русский дух пропитан палимпсестом - наложением новых технологий на давние традиции. Американский дух относится к прошлому как к балласту…Короче, для янки - это "дух" очередной агрессивной сделки, типа захвата горловины входа в Северный морской путь. Что куда круче и прибыльнее, чем Ормузская история. Ну, если получится опять бросить в бой британскую беспилотную кавалерию с балтийскими сателлитами. Или немецкие танки с крестами.Для нас - уловка, позволяющая реанимировать подвядший дух освоения. Надеюсь, Трамп не прочитает эту гипотезу…Ну, а "китайский дух"? Тот все больше озабочен взращиванием ростков самопознания. Чтоб, по Гегелю, приблизиться к Абсолюту.Первое, что сделал Си Цзиньпин после отлета из Поднебесной недавнего визитера - Дональда Трампа, распорядился радикально увеличить средства на развитие отечественной философии. Самопознание для них сегодня и есть абсолютное оружие…Задал вопрос китайскому ИИ, чей Тайвань, и получил мгновенный, однозначный и четкий ответ. Реально! Спросил у русскоязычного ИИ, чей Крым. Ответ озадачил. Нереально!..Мнение Дмитрия Выдрина о США - в материале Дядя Степа против Грязного Гарри.
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Дмитрий Выдрин
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мнения, дональд трамп, марко рубио, европа, сша, россия
Мнения, Дональд Трамп, Марко Рубио, Европа, США, Россия

Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие

09:23 13.06.2026
 
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Аляска перед встречей президентов РФ и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Главным кошмаром на втором курсе нашего философского факультета был зачет по гегелевской "Феноменологии духа"
Эту работу не случайно называют одним из самых заумных текстов в истории человечества. Проникнуть в ее смысл, пожалуй, так же нереально, как представить бесконечность вселенной. Собственно, дух и является вселенной, опрокинутой в наше сознание.
Уже не помню, как сдал зачет доценту, а может и брахману, Булатову. Но где-то на донышке сознания отложилась сокровенная мысль: дух тождественен его самопознанию.
Не думал, что придется эту максиму извлекать из памяти, очищать от налипшего мусора бытовых ассоциаций, приставших крошек меркантильности. Но довелось-таки.
"Дух Анкориджа" заставил. Который после выступления Рубио в Конгрессе дружно начали отпевать. "Дух бархатной революции" добавил. Который после выборов в Армении вдруг начали воспевать. Да и множество других мелких душков, типа обанкротившейся после иранской авантюры американской компании "Дух авиалиний". Короче, духовито так стало в мире…
У Гегеля абсолютный дух, сканируя себя самого, видит только то, что освещено сознанием. А мы свет сознания зачастую даже не включаем. Все больше действуем на ощупь, как слепые. Только незрячие в известной притче не могли физически определить, что такое слон. А мы не можем метафизически понять, кто мы сами.
Взять феноменологию того же "духа Анкориджа". Был он, есть или уже нет? А всё дело в том, что там сошлись разные духи будущего мира. Точнее, различные части еще далеко не единого Абсолютного духа. В этом плане, "Дух Анкориджа" не умер уже, а еще не родился…
Гегель описывал идеал. Впечатленный стремительным объединением Германии, Георг Вильгельм Фридрих полагал, что и мировой дух предстанет в величии абсолютного единства. Это, конечно, будет, но пока есть нюансы…
Пока проявляется, а точнее, возрождается "русский дух". Пусть не такой "чистый", о котором мечтал мэтр Некрасов в "Петербургском послании", а еще угрюмый, близорукий и расфокусированный, но явственный.
Есть дух американский. Напористый, нагловатый, блестящий, как двуцветные штиблеты гангстеров.
Ну и китайский. Меланхоличный, как панда, и затаенный, как дракон в засаде.
Вот они и сошлись под Анкориджем. Закупорили "джинны" своей неповоротливой неуступчивостью горловину Берингова пролива - ныне главной волшебной бутыли человечества…
Отмечал неоднократно, что на планете более-менее четко, рельефно, внушительно оформляются пока три цивилизации - и в земной, и в духовной ипостаси. Каждая со своим ключевым паролем и со своим автохтонным фундаментом.
У русского духа пароль - освоение. Фундамент - образ жизни, пропитанной присоединением безбрежных пространств. Поскольку значительная часть их была под девственным лесом, я условно называю такой стиль духовности "таежным".
Напомню, что в ранее упомянутых приключениях своей жизни вспоминал, как читал лекции для руководства Верховной Рады. Организовывал их тогдашний первый вице-президент корпорации "Бритиш петролеум". До этого он возглавлял приснопамятную МИ-6. Ту самую, где Джеймс Бонд оформлял "право на убийство" под номером 007. И проходили эти беседы в штаб-квартире корпорации на этаже под названием "Тайга"!
Спросил у вицика, почему такое название? "Это маркер не только географии, но и образа жизни, и стиля мышления" - был ответ. Пожалуй, визави был последним в Британии, кто "сек фишку".
"Таежники" не уничтожали аборигенов - себе дороже гоняться за ними по трущобам. Не троллили их веру и предрассудки. Захотят - покрестятся сами. Не гнушались партией с дочерьми шаманов. Как потом самих шаманов брали проводниками в геологические партии. Баня, водка, гармонь и лосось. А если что - "мы геологи". Феноменология русского духа…
У американского духа главный нарратив - завоевание. Дикий Запад, захват прерий. Сколько очистил для себя землицы от условных ирокезов - все твоё. А винчестер помог или зараженные оспой одеяла - твои дела. Шерифа проблемы индейцев не волнуют. В общем, завоевание. "Дух прерий!"
И на каком-то этапе им показалось, что мир - по крайней мере пространственный - ими завоеван. Конец истории, как сообщил мой давний знакомец Френсис Фукуяма.
Весь мир говорит по-английски с сильным американским акцентом. Это ли не историческая победа "мира по-американски"?
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Китайцы духовиты по-своему. Стоять раком весь световой день по колено в воде над чеками рисовых полей - та еще сила духа. Без нее ни согнуться, ни разогнуться. Возделывание! "Чековое" житие-бытие. Только без валютно-чековой "Березки"…
Ох и далеко пока до слияния этих тонких, но таких различных сущностей в некий Абсолютный дух. Поэтому, когда в мировой повестке вдруг возникает намек на явление миру некоего Абсолюта, не стоит обольщаться. Скорее речь пойдет о предварительной стадии феноменологии - о национальной. Духовная любовь тоже требует прелюдий. Особенно когда дух еще не безмятежно парящая невесомая бабочка, а ее мясистый кокон, туго опутанный суверенными интересами…
Тяга России в сторону Алясочки очевидна. Именно там русский дух осознал и потенциал, и пределы своих исторических возможностей. Именно там самопознание национального духа, именуемого пассионарностью, столкнулось с дилеммой: или продать Аляску американскому бизнесу, или отдать Крым и часть Донбасса британской кавалерии. Государственная казна, в отличие от духа, не абсолютна.
Потом сделали еще один подход к теме - сталинский. Сам видел полуразрушенную бесконечную насыпь железнодорожного пути за Ургалом. В сторону Чукотки. И рельсы, опять-таки донбасские, на них лежали. Пока не порезали их на противотанковые ежи для обороны Сталинграда. Тевтонскую навалу даже святым духом было не остановить. Только вместе с донбасской сталью…
Интерес Штатов к этому "месту силы" тоже понятен. Они воспитаны не рисковать, а покупать. Когда у их кумира зарубежный корреспондент спросил: "Неужели вы считаете, что все в мире продается. А как же дружба и любовь?" Тот ответил: "Действительно, эти вещи стоят больших денег".
Для нас "Дух Анкориджа" - вернуться к базовому проекту обустройства державы. Где грандиозность задач ее освоения, самим своим масштабом, маргинализирует вредоносную мышиную возню каких-то и чего-то "желающих" на заднем дворе европейского фаса.
Для этого не жалко даже, как бы, поступиться принципами. Типа предложить контрагентам тоннель под Беринговым проливом. Понимая, что для освоения Сибири он, без подъездных железных и шоссейных дорог, нашему духу не нужен. Абсолютно! А американскому - дико выгоден как предлог контроля за проливом.
Мы ж деньги зарабатываем, они захватывают. У нас нарратив "копейка рубль бережет".
У них - "все и сразу".
Русский дух пропитан палимпсестом - наложением новых технологий на давние традиции. Американский дух относится к прошлому как к балласту…
Короче, для янки - это "дух" очередной агрессивной сделки, типа захвата горловины входа в Северный морской путь. Что куда круче и прибыльнее, чем Ормузская история. Ну, если получится опять бросить в бой британскую беспилотную кавалерию с балтийскими сателлитами. Или немецкие танки с крестами.
Для нас - уловка, позволяющая реанимировать подвядший дух освоения. Надеюсь, Трамп не прочитает эту гипотезу…
Ну, а "китайский дух"? Тот все больше озабочен взращиванием ростков самопознания. Чтоб, по Гегелю, приблизиться к Абсолюту.
Первое, что сделал Си Цзиньпин после отлета из Поднебесной недавнего визитера - Дональда Трампа, распорядился радикально увеличить средства на развитие отечественной философии. Самопознание для них сегодня и есть абсолютное оружие…
Задал вопрос китайскому ИИ, чей Тайвань, и получил мгновенный, однозначный и четкий ответ. Реально! Спросил у русскоязычного ИИ, чей Крым. Ответ озадачил. Нереально!..
Мнение Дмитрия Выдрина о США - в материале Дядя Степа против Грязного Гарри.
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