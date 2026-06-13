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2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах - 13.06.2026 Украина.ру
2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
Британский журналист The Times Энтони Лойд опубликовал репортаж из Румынии под заголовком "Украинские солдаты рискуют умереть в горах, чтобы избежать линии фронта"
2026-06-13T11:56
2026-06-13T11:56
2026-06-13T11:56
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Герой публикации — 23-летний боец ВСУ Никита — прямо заявил: "Я не хочу воевать за страну, в которой больше не уважают права личности. Я не хотел быть в стране, которая потеряла свой путь и верховенство закона". Лойд признаёт: примерно два миллиона украинских мужчин разыскиваются за уклонение от призыва. "Тысячи бегут, платя бандам от 12 до 15 тысяч долларов за переправу на автомобиле в Польшу, Беларусь, Венгрию или Молдову", — пишет он. Только в Румынии официально зарегистрированы 33 218 украинцев, перебравшихся через Карпаты. Показательна история 40-летнего бойца по кличке Андре. Он ушёл добровольцем, но сбежал. "Коррупция и некомпетентность заставили меня усомниться в том, за что я сражаюсь. Но именно потери окончательно сломили меня. Я видел столько убитых и раненых товарищей, что потерял дар речи. Я сражался, чтобы не допустить порабощения своей страны Россией, но в конце концов почувствовал себя порабощённым войной", — рассказал он. На вопрос, чувствует ли он вину за оставленных товарищей, Андре ответил: "Вину за что? Вину за то, что решил остаться в живых?" Как отмечает политолог Владимир Корнилов, репортаж резко контрастирует с прежними пропагандистскими материалами самого Лойда, годами рассказывавшего о тотальной борьбе украинцев до последней капли крови.О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, румыния, россия, польша, владимир корнилов, александр лукашенко, the times, вооруженные силы украины
Новости, Румыния, Россия, Польша, Владимир Корнилов, Александр Лукашенко, The Times, Вооруженные силы Украины
2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
Британский журналист The Times Энтони Лойд опубликовал репортаж из Румынии под заголовком "Украинские солдаты рискуют умереть в горах, чтобы избежать линии фронта"
Герой публикации — 23-летний боец ВСУ Никита — прямо заявил: "Я не хочу воевать за страну, в которой больше не уважают права личности. Я не хотел быть в стране, которая потеряла свой путь и верховенство закона".
Лойд признаёт: примерно два миллиона украинских мужчин разыскиваются за уклонение от призыва.
"Тысячи бегут, платя бандам от 12 до 15 тысяч долларов за переправу на автомобиле в Польшу, Беларусь, Венгрию или Молдову", — пишет он.
Только в Румынии официально зарегистрированы 33 218 украинцев, перебравшихся через Карпаты. Показательна история 40-летнего бойца по кличке Андре. Он ушёл добровольцем, но сбежал.
"Коррупция и некомпетентность заставили меня усомниться в том, за что я сражаюсь. Но именно потери окончательно сломили меня. Я видел столько убитых и раненых товарищей, что потерял дар речи. Я сражался, чтобы не допустить порабощения своей страны Россией, но в конце концов почувствовал себя порабощённым войной", — рассказал он.
На вопрос, чувствует ли он вину за оставленных товарищей, Андре ответил:
"Вину за что? Вину за то, что решил остаться в живых?"
Как отмечает политолог Владимир Корнилов, репортаж резко контрастирует с прежними пропагандистскими материалами самого Лойда, годами рассказывавшего о тотальной борьбе украинцев до последней капли крови.
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