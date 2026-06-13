https://ukraina.ru/20260613/nadpis-8647-v-tsentre-vashingtona-poschitali-prizyvom-k-ustraneniyu-trampa-1080165038.html

Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа

Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа - 13.06.2026 Украина.ру

Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа

На знаменитой Национальной аллее в Вашингтоне обнаружили крупную выцветшую надпись "8647". Сторонники Дональда Трампа расценили её как зашифрованную угрозу расправы над президентом США. Об этом 13 июня сообщает NBC News

2026-06-13T09:46

2026-06-13T09:46

2026-06-13T10:45

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Символ заметили фотографы, запечатлевавшие столицу накануне празднования 250-летия государства и дня рождения Трампа, который приходится на 14 июня. Федеральные власти уже открыли расследование. В Министерстве внутренней безопасности США инцидент назвали безумным актом вандализма. В преступном жаргоне "86" может означать устранение человека или призыв к этому. А "47" отсылает к Трампу, занявшему пост 47-го президента страны. Окружение президента расценило надпись как сигнал к покушению. Ранее публикация этой же комбинации в соцсетях стала основанием для уголовного дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнее время граффити "8647" часто появляются на акциях протеста противников Трампа, символизируя сопротивление политике его администрации. Сам Трамп уже неоднократно становился жертвой попыток убийства. Теперь угрозы появляются и в самом центре американской столицы. Ранее в новостях: Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, вашингтон, сша, дональд трамп, фбр