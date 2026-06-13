Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа - 13.06.2026 Украина.ру
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Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа
Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа - 13.06.2026 Украина.ру
Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа
На знаменитой Национальной аллее в Вашингтоне обнаружили крупную выцветшую надпись "8647". Сторонники Дональда Трампа расценили её как зашифрованную угрозу расправы над президентом США. Об этом 13 июня сообщает NBC News
2026-06-13T09:46
2026-06-13T10:45
новости
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Символ заметили фотографы, запечатлевавшие столицу накануне празднования 250-летия государства и дня рождения Трампа, который приходится на 14 июня. Федеральные власти уже открыли расследование. В Министерстве внутренней безопасности США инцидент назвали безумным актом вандализма. В преступном жаргоне "86" может означать устранение человека или призыв к этому. А "47" отсылает к Трампу, занявшему пост 47-го президента страны. Окружение президента расценило надпись как сигнал к покушению. Ранее публикация этой же комбинации в соцсетях стала основанием для уголовного дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнее время граффити "8647" часто появляются на акциях протеста противников Трампа, символизируя сопротивление политике его администрации. Сам Трамп уже неоднократно становился жертвой попыток убийства. Теперь угрозы появляются и в самом центре американской столицы. Ранее в новостях: Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, вашингтон, сша, дональд трамп, фбр
Новости, Вашингтон, США, Дональд Трамп, ФБР

Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа

09:46 13.06.2026 (обновлено: 10:45 13.06.2026)
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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На знаменитой Национальной аллее в Вашингтоне обнаружили крупную выцветшую надпись "8647". Сторонники Дональда Трампа расценили её как зашифрованную угрозу расправы над президентом США. Об этом 13 июня сообщает NBC News
Символ заметили фотографы, запечатлевавшие столицу накануне празднования 250-летия государства и дня рождения Трампа, который приходится на 14 июня. Федеральные власти уже открыли расследование. В Министерстве внутренней безопасности США инцидент назвали безумным актом вандализма.
В преступном жаргоне "86" может означать устранение человека или призыв к этому. А "47" отсылает к Трампу, занявшему пост 47-го президента страны. Окружение президента расценило надпись как сигнал к покушению. Ранее публикация этой же комбинации в соцсетях стала основанием для уголовного дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
В последнее время граффити "8647" часто появляются на акциях протеста противников Трампа, символизируя сопротивление политике его администрации. Сам Трамп уже неоднократно становился жертвой попыток убийства. Теперь угрозы появляются и в самом центре американской столицы.
Ранее в новостях: Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
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