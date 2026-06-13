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Иностранные авиакомпании начали заправляться в России
Иностранные авиакомпании начали заправляться в России - 13.06.2026 Украина.ру
Иностранные авиакомпании начали заправляться в России
Зарубежные авиаперевозчики теперь выстраиваются в очередь на заправку в аэропортах РФ. Как сообщили РИА Новости в Росавиации, причина банальна — экономия. На фоне кризиса на Ближнем Востоке топливо за пределами России резко подорожало, и иностранные компании потянулись туда, где дешевле
2026-06-13T12:38
2026-06-13T12:38
2026-06-13T12:38
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росавиация
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Конфликт в регионе Персидского залива привел к тому, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул до менее чем 10 процентов от довоенных объемов. Операторы по всему региону закрывают или сокращают производство. В итоге топливо подорожало во многих странах мира. Глава минэнерго США Крис Райт признал: на восстановление привычных объемов транспортировки уйдут месяцы. В Росавиации подчеркнули, что обеспечение топливом российских бортов остается в приоритете, особенно в летний сезон. Но иностранцам, судя по всему, тоже не отказывают. О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ближний восток, александр лукашенко, сша, росавиация
Новости, Россия, Ближний Восток, Александр Лукашенко, США, Росавиация
Иностранные авиакомпании начали заправляться в России
Зарубежные авиаперевозчики теперь выстраиваются в очередь на заправку в аэропортах РФ. Как сообщили РИА Новости в Росавиации, причина банальна — экономия. На фоне кризиса на Ближнем Востоке топливо за пределами России резко подорожало, и иностранные компании потянулись туда, где дешевле
Конфликт в регионе Персидского залива привел к тому, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул до менее чем 10 процентов от довоенных объемов. Операторы по всему региону закрывают или сокращают производство. В итоге топливо подорожало во многих странах мира. Глава минэнерго США Крис Райт признал: на восстановление привычных объемов транспортировки уйдут месяцы.
В Росавиации подчеркнули, что обеспечение топливом российских бортов остается в приоритете, особенно в летний сезон. Но иностранцам, судя по всему, тоже не отказывают.
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