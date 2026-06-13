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Иностранные авиакомпании начали заправляться в России

Иностранные авиакомпании начали заправляться в России - 13.06.2026 Украина.ру

Иностранные авиакомпании начали заправляться в России

Зарубежные авиаперевозчики теперь выстраиваются в очередь на заправку в аэропортах РФ. Как сообщили РИА Новости в Росавиации, причина банальна — экономия. На фоне кризиса на Ближнем Востоке топливо за пределами России резко подорожало, и иностранные компании потянулись туда, где дешевле

2026-06-13T12:38

2026-06-13T12:38

2026-06-13T12:38

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Конфликт в регионе Персидского залива привел к тому, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул до менее чем 10 процентов от довоенных объемов. Операторы по всему региону закрывают или сокращают производство. В итоге топливо подорожало во многих странах мира. Глава минэнерго США Крис Райт признал: на восстановление привычных объемов транспортировки уйдут месяцы. В Росавиации подчеркнули, что обеспечение топливом российских бортов остается в приоритете, особенно в летний сезон. Но иностранцам, судя по всему, тоже не отказывают. О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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