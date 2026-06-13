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Канцлер Германии Мерц готовит загадочный презент для Трампа
Канцлер Германии Мерц готовит загадочный презент для Трампа - 13.06.2026 Украина.ру
Канцлер Германии Мерц готовит загадочный презент для Трампа
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит рукописное письмо и отдельный подарок ко дню рождения президента США Дональда Трампа, которому 14 июня исполняется 80 лет. Об этом 13 июня сообщает Der Spiegel
2026-06-13T11:05
2026-06-13T11:05
2026-06-13T11:05
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der spiegel
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"В следующий понедельник Мерц лично вручит подарок президенту США на саммите G7 в Эвиане, Франция, на берегу Женевского озера. Что это будет, пока не разглашается", — говорится в публикации. 14 июня, в день рождения Трампа, на территории Белого дома также пройдёт турнир UFC. В главном бою непобеждённый испанец грузинского происхождения Илия Топурия проведёт защиту титула против американца Джастина Гэтжи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок Владимира Путина Трампу с поздравлением. В Кремле пока не планируют таких контактов.О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, германия, сша, франция, фридрих мерц, дональд трамп, der spiegel
Новости, Германия, США, Франция, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Der Spiegel
Канцлер Германии Мерц готовит загадочный презент для Трампа
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит рукописное письмо и отдельный подарок ко дню рождения президента США Дональда Трампа, которому 14 июня исполняется 80 лет. Об этом 13 июня сообщает Der Spiegel
"В следующий понедельник Мерц лично вручит подарок президенту США на саммите G7 в Эвиане, Франция, на берегу Женевского озера. Что это будет, пока не разглашается", — говорится в публикации.
14 июня, в день рождения Трампа, на территории Белого дома также пройдёт турнир UFC. В главном бою непобеждённый испанец грузинского происхождения Илия Топурия проведёт защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок Владимира Путина Трампу с поздравлением. В Кремле пока не планируют таких контактов.
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