https://ukraina.ru/20260613/vzryvy-v-khersone-i-odesse-ataka-dronov-na-melitopol-i-sevastopol-glavnoe-za-noch-1080162797.html
Взрывы в Херсоне и Одессе, атака дронов на Мелитополь и Севастополь: главное за ночь
Взрывы в Херсоне и Одессе, атака дронов на Мелитополь и Севастополь: главное за ночь - 13.06.2026 Украина.ру
Взрывы в Херсоне и Одессе, атака дронов на Мелитополь и Севастополь: главное за ночь
Сегодня ночью ВС РФ наносили удары по целям в Херсоне и Одессе. Об этом 13 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-13T06:39
2026-06-13T06:39
2026-06-13T06:39
спецоперация
херсон
одесса
мелитополь
михаил развожаев
владимир рогов
вооруженные силы украины
росавиация
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О других новостях к этому часу: 🟥 В Мелитополе продолжалась атака беспилотников. Российская ПВО отражала налёт. По данным Владимира Рогова, сбиты ещё два вражеских БПЛА. Дроновая тревога в городе сохраняется. 🟥 В Севастополе военные отражали атаку ВСУ. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. 🟥Над Донецком активны беспилотники, пишут местные каналы. 🟥 Ограничения введены в аэропортах Сочи и Саратова, передаёт Росавиация. 🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто с 4:51. О других новостях к этому часу – Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев на сайте Украина.руВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, херсон, одесса, мелитополь, михаил развожаев, владимир рогов, вооруженные силы украины, росавиация
Спецоперация, Херсон, Одесса, Мелитополь, Михаил Развожаев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Росавиация
Взрывы в Херсоне и Одессе, атака дронов на Мелитополь и Севастополь: главное за ночь
Сегодня ночью ВС РФ наносили удары по целям в Херсоне и Одессе. Об этом 13 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
О других новостях к этому часу:
🟥 В Мелитополе продолжалась атака беспилотников. Российская ПВО отражала налёт. По данным Владимира Рогова, сбиты ещё два вражеских БПЛА. Дроновая тревога в городе сохраняется.
🟥 В Севастополе военные отражали атаку ВСУ. В городе работала ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
🟥Над Донецком активны беспилотники, пишут местные каналы.
🟥 Ограничения введены в аэропортах Сочи и Саратова, передаёт Росавиация.
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто с 4:51.
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