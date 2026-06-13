Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды" - 13.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260613/serenko-o-realnom-potentsiale-ukrainy-ne-stoit-poddavatsya-obayaniyu-sobstvennoy-propagandy-1080158146.html
Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"
Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды" - 13.06.2026 Украина.ру
Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"
На сегодняшний день Украина сопоставима с Россией по военному потенциалу. Не важно, за счет чего этот капитал формируется: за счет собственных средств или привлечённых со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-06-13T05:30
2026-06-13T05:30
новости
украина
россия
европа
украина.ру
главные новости
главное
ес
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
Журналист обратил внимание, что ситуация стала сложнее, чем летом прошлого года: Европа изыскала средства для поддержки Украины, а Киев совершил технологический рывок в дронах. Он спросил, как сформировалась такая ситуация."Мы недооценивали значимость европейского направления. России нужна другая европейская политика, а не только антиевропейская пропаганда, причем иногда не самого высокого качества", — заявил Серенко.Политолог призвал "не поддаваться обаянию собственной пропаганды", и подчеркнул: Украина сегодня сопоставима с Россией по военному потенциалу — неважно, формируется ли этот капитал за счёт собственных средств или привлечённых европейских и американских."Сегодняшняя ситуация показала, что военные инструменты решения проблем исчерпали себя. Разговоры о том, что все будет решаться на поле боя, это только часть правды", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, украина.ру, главные новости, главное, ес, международные отношения, международная политика, поддержка, военная помощь, международная помощь, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Европа, Украина.ру, Главные новости, главное, ЕС, международные отношения, Международная политика, поддержка, военная помощь, Международная помощь, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"

05:30 13.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
На сегодняшний день Украина сопоставима с Россией по военному потенциалу. Не важно, за счет чего этот капитал формируется: за счет собственных средств или привлечённых со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Журналист обратил внимание, что ситуация стала сложнее, чем летом прошлого года: Европа изыскала средства для поддержки Украины, а Киев совершил технологический рывок в дронах. Он спросил, как сформировалась такая ситуация.
"Мы недооценивали значимость европейского направления. России нужна другая европейская политика, а не только антиевропейская пропаганда, причем иногда не самого высокого качества", — заявил Серенко.
Политолог призвал "не поддаваться обаянию собственной пропаганды", и подчеркнул: Украина сегодня сопоставима с Россией по военному потенциалу — неважно, формируется ли этот капитал за счёт собственных средств или привлечённых европейских и американских.
"Сегодняшняя ситуация показала, что военные инструменты решения проблем исчерпали себя. Разговоры о том, что все будет решаться на поле боя, это только часть правды", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.
Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаУкраина.руГлавные новостиглавноеЕСмеждународные отношенияМеждународная политикаподдержкавоенная помощьМеждународная помощьСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчассводка СВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу
05:45Ищенко: "В случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется"
05:30Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"
05:15"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны
05:00Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог
04:45"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США
04:30Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России
00:07Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину
23:56Фронтовая сводка за 12 июня
23:47В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл
23:40"Чудо украинского ВПК" делают в Германии
23:25Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО
23:02Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу
22:33Воздушная тревога в Севастополе и Киеве. Новости СВО
22:08Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
21:46Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение
21:36Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
21:29Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
21:18На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
21:13ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
Лента новостейМолния