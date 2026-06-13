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Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"

Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды" - 13.06.2026 Украина.ру

Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"

На сегодняшний день Украина сопоставима с Россией по военному потенциалу. Не важно, за счет чего этот капитал формируется: за счет собственных средств или привлечённых со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-06-13T05:30

2026-06-13T05:30

2026-06-13T05:30

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Журналист обратил внимание, что ситуация стала сложнее, чем летом прошлого года: Европа изыскала средства для поддержки Украины, а Киев совершил технологический рывок в дронах. Он спросил, как сформировалась такая ситуация."Мы недооценивали значимость европейского направления. России нужна другая европейская политика, а не только антиевропейская пропаганда, причем иногда не самого высокого качества", — заявил Серенко.Политолог призвал "не поддаваться обаянию собственной пропаганды", и подчеркнул: Украина сегодня сопоставима с Россией по военному потенциалу — неважно, формируется ли этот капитал за счёт собственных средств или привлечённых европейских и американских."Сегодняшняя ситуация показала, что военные инструменты решения проблем исчерпали себя. Разговоры о том, что все будет решаться на поле боя, это только часть правды", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Встреча в Лондоне еще раз подтвердила, что европейцы и Украина объединились вокруг того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Данилов: Европа хочет законсервировать поле боя на Украине и навязать России игру в переговоры" на сайте Украина.ру.

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