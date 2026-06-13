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Боксёр Усик встретился с Трампом в Белом доме

Боксёр Усик встретился с Трампом в Белом доме - 13.06.2026 Украина.ру

Боксёр Усик встретился с Трампом в Белом доме

Украинский боксёр Александр Усик посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом 13 июня сообщила помощница и советник по коммуникациям главы Белого дома Марго Мартин

2026-06-13T10:29

2026-06-13T10:29

2026-06-13T10:45

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Она опубликовала фотографию, на которой Трамп и Усик пожимают друг другу руки. При этом источники сообщают: доступ в Овальный кабинет для фото с президентом может получить практически любой желающий. Цена вопроса — от одного до пяти миллионов долларов. Усик, наколотивший состояние на боях, значительная часть которых, по мнению критиков, носила договорной характер ради имиджа "непереможной Украины", судя по всему, решил не мелочиться. Ранее боксёр публично заявил о политических амбициях. После завершения карьеры он намерен "поработать на государство" и рассматривает для себя только высший пост. Усик, имеющий тесные связи с Великобританией и избегающий публичной поддержки гонимой Украинской православной церкви, уже намекал на участие в выборах. Об этом – в материале Александр Усик заявил о президентских амбицияхВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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