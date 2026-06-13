"Серьёзно затрудняют перехват": на Украине признали бессилие перед российскими "Цирконами"
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© Фото
Украинские мониторинговые источники бьют тревогу: в ночь на 13 июня сохраняется опасность применения российских гиперзвуковых ракет "Циркон". Telegram-канал "Зеркало недели" опубликовал сводку, в которой признается — перехватить эти ракеты практически невозможно
"Цирконы" созданы для поражения крупных морских и сухопутных целей. Их запуск осуществляется с кораблей, подводных лодок и фрегатов. Ракеты развивают гиперзвуковую скорость, а дальность полета достигает тысячи километров.
Но главное — высокая скорость и способность маневрировать на маршевом и конечном участках траектории серьезно затрудняют их перехват.
Фактически украинская сторона расписалась в собственном бессилии. Ни Patriot, ни другие западные системы ПВО не способны эффективно бороться с "Цирконами".
О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июня
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