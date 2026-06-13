Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года - 13.06.2026 Украина.ру
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Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года
Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года - 13.06.2026 Украина.ру
Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года
Государственный долг Украины с начала 2022 года увеличился более чем в два раза и достиг $208,97 миллиарда. Об этом 13 июня стало известно из подсчетов на основе данных министерства финансов страны
2026-06-13T09:03
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Особенно резко выросла внешняя задолженность — с $57,2 миллиарда до $162,73 миллиарда, то есть почти в три раза. Около $10 миллиардов из этой суммы Киев должен МВФ. Остальное — различным странам-союзникам. Рост произошёл несмотря на то, что значительную часть западной помощи Украина получает безвозмездно. Прежде всего это касается поставок вооружений. Теперь каждый украинец должен уже около $7,5 тысяч при численности населения примерно в 28 миллионов человек. На выплату только имеющейся задолженности стране может потребоваться около 35 лет. А долг продолжает расти. Об этом – в материале Украина не собирается гасить долги перед партнерами Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, мвф
Новости, Украина, Киев, МВФ

Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года

09:03 13.06.2026 (обновлено: 10:46 13.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Государственный долг Украины с начала 2022 года увеличился более чем в два раза и достиг $208,97 миллиарда. Об этом 13 июня стало известно из подсчетов на основе данных министерства финансов страны
Особенно резко выросла внешняя задолженность — с $57,2 миллиарда до $162,73 миллиарда, то есть почти в три раза. Около $10 миллиардов из этой суммы Киев должен МВФ. Остальное — различным странам-союзникам.
Рост произошёл несмотря на то, что значительную часть западной помощи Украина получает безвозмездно. Прежде всего это касается поставок вооружений. Теперь каждый украинец должен уже около $7,5 тысяч при численности населения примерно в 28 миллионов человек. На выплату только имеющейся задолженности стране может потребоваться около 35 лет. А долг продолжает расти.
Об этом – в материале Украина не собирается гасить долги перед партнерами
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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