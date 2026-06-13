https://ukraina.ru/20260613/kto-sbezhal-za-chas-do-pribytiya-zelenskogo-i-pochemu-vodopad-smenil-okras-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1080120541.html

Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов

Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов - 13.06.2026 Украина.ру

Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов

Дипломатическое фиаско: кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит перед приездом Владимира Зеленского. Ниагара заиграла баскетбольными цветами: водопад подсветили в честь финала НБА. Дубай раскрасил небо в цвета России: "Бурдж-Халифа" засиял триколором в День России

2026-06-13T09:00

2026-06-13T09:00

2026-06-13T09:00

фото

эксклюзив

франция

филиппины

каталония

владимир зеленский

эммануэль макрон

фридрих мерц

россия

ии (искусственный интеллект)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg

В субботу, 6 июня, российская теннисистка Мирра Андреева впервые стала победительницей турнира "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя россиянка разгромила представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6:3, 6:2.После матча Хвалинска назвала соперницу "невероятной и талантливой", а Андреева в ответ пошутила, что та "очень неудобная соперница". На фото победительница празднует триумф с трофеем в одной руке и собакой — в другой.В тот же день появилась позитивная новость для всех любителей четвероногих: с 6 июня по 20 сентября в столице проходит масштабный цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Программа, рассчитанная на владельцев собак и тех, кто только мечтает о питомце, охватит свыше 100 площадок по всему городу и включит около 300 событий — от лекций экспертов до зрелищных соревнований.Первым событием цикла стал чемпионат по аджилити — виду спорта, где собака под руководством хозяина на время преодолевает полосу препятствий. На старт съехались лучшие четвероногие атлеты страны: от прирожденных "чемпионов" — бордер-колли, шелти и джек-рассел-терьеров — до беспородных собак.В воскресенье, 7 июня, за час до прибытия Владимира Зеленского в резиденцию британского премьера случился неожиданный инцидент — знаменитый обитатель Даунинг-стрит, кот Ларри, в спешке покинул здание. На кадрах видно, как Ларри ретируется сразу после того, как внутрь зашли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Почему главный "хранитель" британского правительства решил не рисковать и покинуть пост — остаётся загадкой. Одни подозревают, что Ларри не выдержал дипломатического напряжения, другие — что у кота просто обострённое чутьё на протокольные мероприятия. Если в Лондоне главная интрига дня — побег кота Ларри из резиденции перед приездом Зеленского, то в Японии разыгралась настоящая драма. Город Кагосима погрузился во тьму. Виной всему — мощнейший выброс пепла вулканом Сакурадзима. Небо над мегаполисом окрасилось в мрачные тона, а жизнь замерла в ожидании.В ночь на понедельник, 8 июня, Филиппины переживали кошмар наяву. Остров Минданао содрогнулся от землетрясения чудовищной силы — магнитудой 7,8. А затем природа добила: цунами и бесконечная череда афтершоков.За сутки — 15 повторных толчков. Самый мощный из них достиг магнитуды 6,5 и случился чуть больше чем через час после первого удара. Люди не успели прийти в себя, как земля снова пошла ходуном.Пока на Филиппинах земля уходила из-под ног от мощнейших толчков магнитудой 7,8, а жители Минданао в панике выбегали на улицы, на орбите развернулось совсем другое шоу — завораживающее и пугающе красивое.Астронавты миссии Crew Dragon засняли уникальное северное сияние. Обычно его узор спокоен и малоподвижен, словно застывшая лента в небе. Но не в этот раз. Всему виной — недавний мощнейший выброс на Солнце, который зарядил атмосферу такой энергией, что полярное сияние сошло с ума.Во вторник, 9 июня, легендарный Ниагарский водопад сменил привычную подсветку — теперь миллионы тонн воды сияют цветами баскетбольного противостояния. Шоу организовано в рамках программы губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул, приуроченной к третьему матчу финала НБА.На этот раз гигантские прожекторы окрасили водопад в честь схватки между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". Акция затронула не только главную природную достопримечательность, но и объекты в 11 штатах — всё ради поддержки финала.В среду, 10 июня, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило настоящий детский сад для хищников. Сразу несколько редких видов обзавелись малышами. Все малыши чувствуют себя отлично и уже радуют посетителей. Зоопарк приглашает увидеть это чудо своими глазами.В тот же день на открытии салона "Флот-2026" лётчики устроили шоу, от которого захватывает дух. "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях выжали максимум: знаменитый "Кубинский бриллиант", петля Нестерова и роспуск "Тюльпан".Тысячи гостей задрали головы и синхронно щёлкали фото — такое не забывается. Салон в Петербурге работает до 14 июня, но главный хит уже задан.В четверг, 11 июня, небо над столицей Каталонии превратилось в гигантское полотно. Скопление светящихся дронов выстроилось в движущуюся фигуру самого Антонио Гауди — архитектора, который много лет посвятил созданию главного собора его жизни.Шоу стало финальным аккордом торжественной мессы папы римского Льва XIV в знаменитой Саграда Фамилия. Повод — освящение башни Иисуса Христа, главной башни храма. Церемония прошла в день столетия со дня смерти Гауди.Тысячи светящихся точек нарисовали в воздухе портрет мастера, заставив его буквально парить над творением всей его жизни. Зрелище заворожило 9 тысяч человек, собравшихся внутри собора, включая короля Испании Филиппа VI с королевой Летисией, премьера Педро Санчеса и главу правительства Каталонии.В пятницу, 12 июня, умер Дэвид Хокни. Один из самых дорогих и знаменитых художников современности ушёл на 89-м году жизни, оставив после себя мир, который он нарисовал заново — ярким, дерзким и бесконечно живым.Его имя гремело ещё в 60-х. Хокни стал живой легендой поп-арта, а спустя полвека критики окрестили его "Матиссом поп-арта", находя десятки параллелей с великим французом. Главное подтверждение гения — цена. В 2018 году на аукционе Christie’s его "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушёл с молотка за 90,3 миллиона долларов. Сегодня это больше 6,5 миллиарда рублей.Пока весь мир провожал великого художника Дэвида Хокни, который при жизни превращал реальность в яркое полотно, другой гигант — на этот раз архитектурный — выбрал иную палитру. Самое высокое здание планеты, небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, окрасился в белый, синий и красный.12 июня, в День России, фасад 828-метровой башни превратился в гигантский LED-экран, на котором засиял российский триколор. Полотнище из миллионов светодиодов развернулось на высоте, недосягаемой для большинства флагштоков мира.

франция

филиппины

каталония

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, франция, филиппины, каталония, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, россия, ии (искусственный интеллект), мир без границ