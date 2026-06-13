Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов - 13.06.2026 Украина.ру
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Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов
Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов - 13.06.2026 Украина.ру
Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов
Дипломатическое фиаско: кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит перед приездом Владимира Зеленского. Ниагара заиграла баскетбольными цветами: водопад подсветили в честь финала НБА. Дубай раскрасил небо в цвета России: "Бурдж-Халифа" засиял триколором в День России
2026-06-13T09:00
2026-06-13T09:00
фото
эксклюзив
франция
филиппины
каталония
владимир зеленский
эммануэль макрон
фридрих мерц
россия
ии (искусственный интеллект)
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В субботу, 6 июня, российская теннисистка Мирра Андреева впервые стала победительницей турнира "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя россиянка разгромила представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6:3, 6:2.После матча Хвалинска назвала соперницу "невероятной и талантливой", а Андреева в ответ пошутила, что та "очень неудобная соперница". На фото победительница празднует триумф с трофеем в одной руке и собакой — в другой.В тот же день появилась позитивная новость для всех любителей четвероногих: с 6 июня по 20 сентября в столице проходит масштабный цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Программа, рассчитанная на владельцев собак и тех, кто только мечтает о питомце, охватит свыше 100 площадок по всему городу и включит около 300 событий — от лекций экспертов до зрелищных соревнований.Первым событием цикла стал чемпионат по аджилити — виду спорта, где собака под руководством хозяина на время преодолевает полосу препятствий. На старт съехались лучшие четвероногие атлеты страны: от прирожденных "чемпионов" — бордер-колли, шелти и джек-рассел-терьеров — до беспородных собак.В воскресенье, 7 июня, за час до прибытия Владимира Зеленского в резиденцию британского премьера случился неожиданный инцидент — знаменитый обитатель Даунинг-стрит, кот Ларри, в спешке покинул здание. На кадрах видно, как Ларри ретируется сразу после того, как внутрь зашли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Почему главный "хранитель" британского правительства решил не рисковать и покинуть пост — остаётся загадкой. Одни подозревают, что Ларри не выдержал дипломатического напряжения, другие — что у кота просто обострённое чутьё на протокольные мероприятия. Если в Лондоне главная интрига дня — побег кота Ларри из резиденции перед приездом Зеленского, то в Японии разыгралась настоящая драма. Город Кагосима погрузился во тьму. Виной всему — мощнейший выброс пепла вулканом Сакурадзима. Небо над мегаполисом окрасилось в мрачные тона, а жизнь замерла в ожидании.В ночь на понедельник, 8 июня, Филиппины переживали кошмар наяву. Остров Минданао содрогнулся от землетрясения чудовищной силы — магнитудой 7,8. А затем природа добила: цунами и бесконечная череда афтершоков.За сутки — 15 повторных толчков. Самый мощный из них достиг магнитуды 6,5 и случился чуть больше чем через час после первого удара. Люди не успели прийти в себя, как земля снова пошла ходуном.Пока на Филиппинах земля уходила из-под ног от мощнейших толчков магнитудой 7,8, а жители Минданао в панике выбегали на улицы, на орбите развернулось совсем другое шоу — завораживающее и пугающе красивое.Астронавты миссии Crew Dragon засняли уникальное северное сияние. Обычно его узор спокоен и малоподвижен, словно застывшая лента в небе. Но не в этот раз. Всему виной — недавний мощнейший выброс на Солнце, который зарядил атмосферу такой энергией, что полярное сияние сошло с ума.Во вторник, 9 июня, легендарный Ниагарский водопад сменил привычную подсветку — теперь миллионы тонн воды сияют цветами баскетбольного противостояния. Шоу организовано в рамках программы губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул, приуроченной к третьему матчу финала НБА.На этот раз гигантские прожекторы окрасили водопад в честь схватки между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". Акция затронула не только главную природную достопримечательность, но и объекты в 11 штатах — всё ради поддержки финала.В среду, 10 июня, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило настоящий детский сад для хищников. Сразу несколько редких видов обзавелись малышами. Все малыши чувствуют себя отлично и уже радуют посетителей. Зоопарк приглашает увидеть это чудо своими глазами.В тот же день на открытии салона "Флот-2026" лётчики устроили шоу, от которого захватывает дух. "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях выжали максимум: знаменитый "Кубинский бриллиант", петля Нестерова и роспуск "Тюльпан".Тысячи гостей задрали головы и синхронно щёлкали фото — такое не забывается. Салон в Петербурге работает до 14 июня, но главный хит уже задан.В четверг, 11 июня, небо над столицей Каталонии превратилось в гигантское полотно. Скопление светящихся дронов выстроилось в движущуюся фигуру самого Антонио Гауди — архитектора, который много лет посвятил созданию главного собора его жизни.Шоу стало финальным аккордом торжественной мессы папы римского Льва XIV в знаменитой Саграда Фамилия. Повод — освящение башни Иисуса Христа, главной башни храма. Церемония прошла в день столетия со дня смерти Гауди.Тысячи светящихся точек нарисовали в воздухе портрет мастера, заставив его буквально парить над творением всей его жизни. Зрелище заворожило 9 тысяч человек, собравшихся внутри собора, включая короля Испании Филиппа VI с королевой Летисией, премьера Педро Санчеса и главу правительства Каталонии.В пятницу, 12 июня, умер Дэвид Хокни. Один из самых дорогих и знаменитых художников современности ушёл на 89-м году жизни, оставив после себя мир, который он нарисовал заново — ярким, дерзким и бесконечно живым.Его имя гремело ещё в 60-х. Хокни стал живой легендой поп-арта, а спустя полвека критики окрестили его "Матиссом поп-арта", находя десятки параллелей с великим французом. Главное подтверждение гения — цена. В 2018 году на аукционе Christie’s его "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушёл с молотка за 90,3 миллиона долларов. Сегодня это больше 6,5 миллиарда рублей.Пока весь мир провожал великого художника Дэвида Хокни, который при жизни превращал реальность в яркое полотно, другой гигант — на этот раз архитектурный — выбрал иную палитру. Самое высокое здание планеты, небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, окрасился в белый, синий и красный.12 июня, в День России, фасад 828-метровой башни превратился в гигантский LED-экран, на котором засиял российский триколор. Полотнище из миллионов светодиодов развернулось на высоте, недосягаемой для большинства флагштоков мира.
франция
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, франция, филиппины, каталония, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, россия, ии (искусственный интеллект), мир без границ
фото, Эксклюзив, Франция, Филиппины, Каталония, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Россия, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ

Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов

09:00 13.06.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Дипломатическое фиаско: кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит перед приездом Владимира Зеленского. Ниагара заиграла баскетбольными цветами: водопад подсветили в честь финала НБА. Дубай раскрасил небо в цвета России: "Бурдж-Халифа" засиял триколором в День России
В субботу, 6 июня, российская теннисистка Мирра Андреева впервые стала победительницей турнира "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя россиянка разгромила представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6:3, 6:2.
После матча Хвалинска назвала соперницу "невероятной и талантливой", а Андреева в ответ пошутила, что та "очень неудобная соперница". На фото победительница празднует триумф с трофеем в одной руке и собакой — в другой.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
В тот же день появилась позитивная новость для всех любителей четвероногих: с 6 июня по 20 сентября в столице проходит масштабный цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Программа, рассчитанная на владельцев собак и тех, кто только мечтает о питомце, охватит свыше 100 площадок по всему городу и включит около 300 событий — от лекций экспертов до зрелищных соревнований.
Первым событием цикла стал чемпионат по аджилити — виду спорта, где собака под руководством хозяина на время преодолевает полосу препятствий. На старт съехались лучшие четвероногие атлеты страны: от прирожденных "чемпионов" — бордер-колли, шелти и джек-рассел-терьеров — до беспородных собак.
© Фото : КП
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© Фото : КП
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© Фото : КП
4 из 4
© Фото : КП
В воскресенье, 7 июня, за час до прибытия Владимира Зеленского в резиденцию британского премьера случился неожиданный инцидент — знаменитый обитатель Даунинг-стрит, кот Ларри, в спешке покинул здание. На кадрах видно, как Ларри ретируется сразу после того, как внутрь зашли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Почему главный "хранитель" британского правительства решил не рисковать и покинуть пост — остаётся загадкой. Одни подозревают, что Ларри не выдержал дипломатического напряжения, другие — что у кота просто обострённое чутьё на протокольные мероприятия.
© Фото
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото
Если в Лондоне главная интрига дня — побег кота Ларри из резиденции перед приездом Зеленского, то в Японии разыгралась настоящая драма. Город Кагосима погрузился во тьму. Виной всему — мощнейший выброс пепла вулканом Сакурадзима. Небо над мегаполисом окрасилось в мрачные тона, а жизнь замерла в ожидании.
© Фото
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© Фото
В ночь на понедельник, 8 июня, Филиппины переживали кошмар наяву. Остров Минданао содрогнулся от землетрясения чудовищной силы — магнитудой 7,8. А затем природа добила: цунами и бесконечная череда афтершоков.
За сутки — 15 повторных толчков. Самый мощный из них достиг магнитуды 6,5 и случился чуть больше чем через час после первого удара. Люди не успели прийти в себя, как земля снова пошла ходуном.
© REUTERS / EDWIN ESPEJOPeople stand near a collapsed building after a magnitude 7.8 quake in General Santos, Philippines, June 8, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Edwin Espejo TPX IMAGES OF THE DAY
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People stand near a collapsed building after a magnitude 7.8 quake in General Santos, Philippines, June 8, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Edwin Espejo TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS / EDWIN ESPEJO
© Фото
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People stand near a collapsed building after a magnitude 7.8 quake in General Santos, Philippines, June 8, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Edwin Espejo TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS / EDWIN ESPEJO
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© Фото
Пока на Филиппинах земля уходила из-под ног от мощнейших толчков магнитудой 7,8, а жители Минданао в панике выбегали на улицы, на орбите развернулось совсем другое шоу — завораживающее и пугающе красивое.
Астронавты миссии Crew Dragon засняли уникальное северное сияние. Обычно его узор спокоен и малоподвижен, словно застывшая лента в небе. Но не в этот раз. Всему виной — недавний мощнейший выброс на Солнце, который зарядил атмосферу такой энергией, что полярное сияние сошло с ума.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : соцсети
Во вторник, 9 июня, легендарный Ниагарский водопад сменил привычную подсветку — теперь миллионы тонн воды сияют цветами баскетбольного противостояния. Шоу организовано в рамках программы губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул, приуроченной к третьему матчу финала НБА.
На этот раз гигантские прожекторы окрасили водопад в честь схватки между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". Акция затронула не только главную природную достопримечательность, но и объекты в 11 штатах — всё ради поддержки финала.
© REUTERS / Lindsay Dedario
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Lindsay Dedario
В среду, 10 июня, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило настоящий детский сад для хищников. Сразу несколько редких видов обзавелись малышами. Все малыши чувствуют себя отлично и уже радуют посетителей. Зоопарк приглашает увидеть это чудо своими глазами.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДетеныш дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
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Детеныш дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДетеныши дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
2 из 8
Детеныши дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолярные волчата в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. 13 апреля 2026 года в семье полярных волков появилось пять детенышей, два самца и три самки.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
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Полярные волчата в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. 13 апреля 2026 года в семье полярных волков появилось пять детенышей, два самца и три самки.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБелый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
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Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБелая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
5 из 8
Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
6 из 8
Самка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамка манула с котятами в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
7 из 8
Самка манула с котятами в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКотята манула в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
Детеныши животных в Новосибирском зоопарке
8 из 8
Котята манула в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 8
Детеныш дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 8
Детеныши дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Три котенка родились 20 апреля 2026 у самки Хилари и самца Давы.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 8
Полярные волчата в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. 13 апреля 2026 года в семье полярных волков появилось пять детенышей, два самца и три самки.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 8
Белый медвежонок Умка, родившийся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 8
Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году, это уже их седьмой детеныш. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Новосибирцы предложили более 500 вариантов, но большинством голосов выбрали имя Умка.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 8
Самка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 8
Самка манула с котятами в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 8
Котята манула в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Детеныши манула появились на свет в апреле 2026 года сразу у нескольких самок.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В тот же день на открытии салона "Флот-2026" лётчики устроили шоу, от которого захватывает дух. "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях выжали максимум: знаменитый "Кубинский бриллиант", петля Нестерова и роспуск "Тюльпан".
Тысячи гостей задрали головы и синхронно щёлкали фото — такое не забывается. Салон в Петербурге работает до 14 июня, но главный хит уже задан.
© AP / Dmitri Lovetsky
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP / Dmitri Lovetsky
В четверг, 11 июня, небо над столицей Каталонии превратилось в гигантское полотно. Скопление светящихся дронов выстроилось в движущуюся фигуру самого Антонио Гауди — архитектора, который много лет посвятил созданию главного собора его жизни.
Шоу стало финальным аккордом торжественной мессы папы римского Льва XIV в знаменитой Саграда Фамилия. Повод — освящение башни Иисуса Христа, главной башни храма. Церемония прошла в день столетия со дня смерти Гауди.
Тысячи светящихся точек нарисовали в воздухе портрет мастера, заставив его буквально парить над творением всей его жизни. Зрелище заворожило 9 тысяч человек, собравшихся внутри собора, включая короля Испании Филиппа VI с королевой Летисией, премьера Педро Санчеса и главу правительства Каталонии.
© REUTERS / VISITA PAPA LEON XIV
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / VISITA PAPA LEON XIV
В пятницу, 12 июня, умер Дэвид Хокни. Один из самых дорогих и знаменитых художников современности ушёл на 89-м году жизни, оставив после себя мир, который он нарисовал заново — ярким, дерзким и бесконечно живым.
Его имя гремело ещё в 60-х. Хокни стал живой легендой поп-арта, а спустя полвека критики окрестили его "Матиссом поп-арта", находя десятки параллелей с великим французом.
Главное подтверждение гения — цена. В 2018 году на аукционе Christie’s его "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушёл с молотка за 90,3 миллиона долларов. Сегодня это больше 6,5 миллиарда рублей.
© Фото : КП
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© Фото : КП
© Фото : КП
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© Фото : КП
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© Фото : КП
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© Фото : КП
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© Фото : КП
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© Фото : КП
4 из 4
© Фото : КП
Пока весь мир провожал великого художника Дэвида Хокни, который при жизни превращал реальность в яркое полотно, другой гигант — на этот раз архитектурный — выбрал иную палитру. Самое высокое здание планеты, небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, окрасился в белый, синий и красный.
12 июня, в День России, фасад 828-метровой башни превратился в гигантский LED-экран, на котором засиял российский триколор. Полотнище из миллионов светодиодов развернулось на высоте, недосягаемой для большинства флагштоков мира.
© Фото : Известия
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Известия
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