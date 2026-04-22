Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки

Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки - 22.04.2026 Украина.ру

Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки

Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны, но при этом так, чтобы не оказаться лицом к лицу с Россией. Украину на Западе поделили по своей справедливости: себе "сарайчик" с ресурсами и "домашним скотом", а Киеву "дворец" на свалке и кладбище.

2026-04-22T15:15

2026-04-22T15:15

2026-04-22T16:34

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Эксперт также отметила, что время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается и бывшие страны СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, 1949–1991) начнут более пристально и внимательно присматриваться друг к другу и выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации воспитателей из Брюсселя.— Ситуация в Евросоюзе складывается для России неоднозначная. С одной стороны, уходит Орбан, который блокировал антироссийские санкции и кредит Украине. С другой стороны, все обсуждают выборы в Болгарии, где победила партия бывшего президента Румена Радева, который некоторыми считается пророссийским кандидатом и чуть ли не способным заменить на политической арене ЕС Орбана. А вы как считаете?— Сегодня рано говорить о том, какой будет политика Венгрии и Болгарии по отношению к России по итогам состоявшихся выборов. Там у нас друзей нет и пророссийской их политика не будет. Но она точно будет провенгерской и проболгарской в том виде, в каком это будет возможно и подвластно новым лидерам. Первые устойчивые тенденции, по моему мнению, сформируются ближе к началу осени.У Венгрии шансов на продолжение политики Орбана много. Думаю, новый президент не откажется от положительных оценок Трампа и того статуса, какой заняла в Евросоюзе его страна, проводя политику национальных интересов. У Болгарии проблема другая: меньше свободы в принятии решений, больше зависимость от Брюсселя и сильнее риски, связанные с тесной спайкой власти с криминальным коррумпированным бизнесом.Поэтому, считаю, что Россия не будет ставить свои стратегические проекты в зависимость от того, как будет складываться ситуация в этих государствах.— Ось Венгрия – Словакия сейчас, видимо, распадется. Что будет с Фицо?— Как раз, наоборот. Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается и бывшие страны СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, 1949–1991) начнут более пристально и внимательно присматриваться друг к другу и выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации воспитателей из Брюсселя.Роберт Фицо — молодой и перспективный политик, на мой взгляд. Он может сыграть большую роль не только будущем Словакии, но и в том, какой станет вся бывшая Восточная Европа уже через 3-5 лет.— Для России потенциально выгодны, как считают эксперты, политический кризис и возможные досрочные выборы в Румынии весной 2026 года, вызванные расколом проевропейской коалиции и экономическими мерами. Дестабилизация в стране – члене НАТО и Евросоюза ослабляет единый фронт против России и отвлекает внимание Запада, что создает пространство для усиления нашего влияния. Как мы можем воспользоваться ситуацией, в том числе чтобы ослабить влияние Европы на Украину?— Потенциально России выгодно укрепление национальных экономик государств Европы и формирование их политики вне русофобии. Чем сильнее и независимее они станут, тем меньше возможностей будет у глобалистов манипулировать ими и подталкивать к войне с Россией. Поэтому, считаю, что объектом нашего внимания должны быть не внутренние политические разборки в Европе, привносимые извне, а отношения между этими государствами. Вот тут нужно быть внимательными и помогать им увидеть перспективы взаимодействия.Румыния сегодня и стратегически, и практически наиболее интегрирована в структуры НАТО. Она бедна, у нее нет стройной и реалистичной стратегии развития, но Румыния имеет свою базу на побережье. Помогать ей развиваться никто не собирается.У ястребов-русофобов ЕС и НАТО другого такого удобного выхода в Северо-Черноморский регион нет. Турция уже сама дозирует уровень своей лояльности по отношению к Европе, а Грузия перестает быть безвольной марионеткой. Поэтому в этом регионе всё тревожно и неопределенно для Евросоюза и президентов там меняют по команде из Брюсселя.Но всё не так безнадежно, как может показаться. Просто с Румынией [нам] нужно работать иначе, чем с Венгрией, Словакией или Болгарией.— Появились утечки о плане Франции и Германии относительно формата членства Украины в Евросоюзе. Дескать, возможно ассоциированное членство, когда Киев будет участвовать в заседаниях ЕС без допуска к бюджету и рынку сельхозпродукции. Но при этом получается, что Украина входит в военный европейский союз. Это значит, что ЕС будет готов вступить в полном объёме в войну на стороне Украины?— Брюссель ищет варианты не потерять Украину в том националистическом и русофобском качестве, в каком она существует сегодня. Все предложения этих искателей направлены лишь на то, чтобы война продолжалась, но ЕС при этом не оказался лицом к лицу с Россией. Это их пугает. Они уже поделили Украину по своей справедливости: себе "сарайчик" с ресурсами и "домашним скотом", а Украине "дворец" на свалке и кладбище. Мнение самой Украины на сей счет их не интересует.— А вот Зеленский, видимо, думает, что его кто-то слышит… На днях заявил, что Трамп не может быть гарантом безопасности Украины, потому что его полномочия ограничены сроком, а также обвинил спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в предвзятости к Украине. Дескать, они все время ездят в Москву на переговоры и не посещают Киев. Почему Трамп продолжает терпеть такие пощечины от Зеленского?— Трамп не терпит. Он просто не интересуется тем, что Зеленский говорит и делает — "не барское это дело" возиться с обитателями украинской политической свинофермы. Американский лидер прекрасно понимает, что собой представляет глава киевского режима и может разобраться с ним в любой момент. Будет время, Трамп посмотрит и решит, как быть дальше. Его шаги в отношении Зеленского и Украины от слов последнего никак не зависят. Тут, как говорится: где щека, а где блоха.— Еще одна неоднозначная тема: Трамп, Иисус и Папа Римский. Ранее американский конгрессмен республиканец Трой Нелс сказал CNN, что президент США Дональд Трамп — это "почти второе пришествие" Иисуса Христа. А Трамп опубликовал фото, которое вызвало скандал, потому что Трампа на нем приняли за Христа. При этом комментаторы CNN полагают, что противостояние Трампа и Папы Римского на тему войны в Иране – это не личный конфликт, а целое столкновение двух версий христианства: "Иисус по версии МАГА" и "исторический Иисус". Что вы об этом думаете?— Я думаю, что вся эта тема — не более чем технология ухода команды Трампа от личной ответственности за провалы и поражения. Трампу всё равно, как его будут называть. Он мнит себя мессией, и команда это культивирует. Остальное — детали.А вот команде из Белого дома не всё равно. Они создали очень удобную спасательную "шлюпку": дескать, мы такие маленькие и глупенькие, а Трамп такой великий и невероятный, что это невозможно описать; он не ошибается никогда, он просто не может ошибаться, потому что он — это он; а они (причем, все вместе) не могут дотянуться до него, познать и точно сформулировать его великие планы и идеи, они внимают и стараются сделать всё, чтобы восхищение не угасало.Неплохой сценарий для хвоста, который рулит собакой. Удобный, практичный, хорошо защищает от внешних воздействий на ум и душу. Проблема лишь в том, что за этим лизоблюдством прячутся истинные проблемы, которые Трамп не решает и не может решить, потому что перестает видеть и понимать.Так что, это [Трамп, Иисус и Папа Римский] пошло в мир и стало темой. Хотя на самом деле это просто технология обретения власти над человеком и её последствия.

украина

россия

брюссель

европа

сша

румыния

болгария

венгрия

Анна Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, брюссель, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, ес, нато, европа, война, сша, христианство, иисус христос, гарантии безопасности, румыния, болгария, венгрия, роберт фицо, украина.ру