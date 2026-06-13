"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля - 13.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260613/gorkaya-pilyulya-dlya-netanyakhu-kak-sdelka-ssha-s-iranom-bt-po-interesam-izrailya-1080167452.html
"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля
"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля - 13.06.2026 Украина.ру
"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля
Ожидаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало серьёзным ударом для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 13 июня сообщает американское издание Axios
2026-06-13T11:32
2026-06-13T11:32
новости
сша
иран
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076579529_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_2ae12f65fda3ef84e362fdd41f8cfe87.jpg
По данным портала, Нетаньяху и другие израильские чиновники стараются не критиковать президента США публично. Однако в частном порядке высказываются о предстоящей сделке весьма скептически. "После подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затянуть переговоры, не идя на реальные уступки в ядерной области", — описывает проблему издание. Отмечается, что Тегеран использует это время для стабилизации ситуации в стране за счёт продажи нефти без рисков. Ещё один спорный момент — соглашение о прекращении огня распространяется на Ливан. Администрация США ограничит свободу действий Израиля против "Хезболлы" и потребует консультаций по каждому удару. Несмотря на скептицизм союзника, Белый дом "чувствует уверенность", что израильтяне в конечном счёте согласятся. Однако для Нетаньяху подписание соглашения без достижения заявленных целей стало бы серьёзным стратегическим и политическим ударом. Ранее агентство Mehr представило проект меморандума из 14 пунктов. Об этом - в материале Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги
сша
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076579529_115:0:1267:864_1920x0_80_0_0_565b1c4624c66d7afdd015e02b7e0f1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, белый дом
Новости, США, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Белый дом

"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля

11:32 13.06.2026
 
© ФотоБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Ожидаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало серьёзным ударом для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 13 июня сообщает американское издание Axios
По данным портала, Нетаньяху и другие израильские чиновники стараются не критиковать президента США публично. Однако в частном порядке высказываются о предстоящей сделке весьма скептически.
"После подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затянуть переговоры, не идя на реальные уступки в ядерной области", — описывает проблему издание.
Отмечается, что Тегеран использует это время для стабилизации ситуации в стране за счёт продажи нефти без рисков. Ещё один спорный момент — соглашение о прекращении огня распространяется на Ливан. Администрация США ограничит свободу действий Израиля против "Хезболлы" и потребует консультаций по каждому удару. Несмотря на скептицизм союзника, Белый дом "чувствует уверенность", что израильтяне в конечном счёте согласятся. Однако для Нетаньяху подписание соглашения без достижения заявленных целей стало бы серьёзным стратегическим и политическим ударом.
Ранее агентство Mehr представило проект меморандума из 14 пунктов. Об этом - в материале Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаБелый дом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:38Иностранные авиакомпании начали заправляться в России
12:20Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу
12:10"Серьёзно затрудняют перехват": на Украине признали бессилие перед российскими "Цирконами"
11:562 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
11:37Пушистые тэцэкашники, "Враг" в Курске, кино о примадонне и запрет Баха в Киеве. События культуры
11:32"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля
11:15Иран против США: хроника цифрового фронта
11:05Канцлер Германии Мерц готовит загадочный презент для Трампа
10:51Получил ранение и требует лишать гражданства "ухылянтов". Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок
10:45Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора
10:29Боксёр Усик встретился с Трампом в Белом доме
10:24Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июня
09:49"Польша - не дешёвая проститутка", а Лешек Миллер - не "агент Кремля". "Польский пан и украинский холоп"
09:46Надпись "8647" в центре Вашингтона посчитали призывом к устранению Трампа
09:23Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие
09:22"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским
09:07Колониальные замашки и искажённое мышление Европы. Что не так в отношениях ЕС и Китая
09:03Госдолг Украины вырос на $111 миллиардов с начала 2022 года
09:00Кто сбежал за час до прибытия Зеленского, и почему водопад сменил "окрас"? Неделя необычных фотофактов
08:54Выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несёт потери под Черниговом
Лента новостейМолния