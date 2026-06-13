https://ukraina.ru/20260613/gorkaya-pilyulya-dlya-netanyakhu-kak-sdelka-ssha-s-iranom-bt-po-interesam-izrailya-1080167452.html

"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля

"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля - 13.06.2026 Украина.ру

"Горькая пилюля для Нетаньяху": как сделка США с Ираном бьёт по интересам Израиля

Ожидаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало серьёзным ударом для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 13 июня сообщает американское издание Axios

2026-06-13T11:32

2026-06-13T11:32

2026-06-13T11:32

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По данным портала, Нетаньяху и другие израильские чиновники стараются не критиковать президента США публично. Однако в частном порядке высказываются о предстоящей сделке весьма скептически. "После подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затянуть переговоры, не идя на реальные уступки в ядерной области", — описывает проблему издание. Отмечается, что Тегеран использует это время для стабилизации ситуации в стране за счёт продажи нефти без рисков. Ещё один спорный момент — соглашение о прекращении огня распространяется на Ливан. Администрация США ограничит свободу действий Израиля против "Хезболлы" и потребует консультаций по каждому удару. Несмотря на скептицизм союзника, Белый дом "чувствует уверенность", что израильтяне в конечном счёте согласятся. Однако для Нетаньяху подписание соглашения без достижения заявленных целей стало бы серьёзным стратегическим и политическим ударом. Ранее агентство Mehr представило проект меморандума из 14 пунктов. Об этом - в материале Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги

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