Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру
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Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу
Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру
Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T12:20
2026-06-13T12:20
новости
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украина
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"Всё зависит от желания буквально нескольких человек", — отметил Александр Лукашенко.И о других событиях к этому часу:🟦 Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы, был метеозондом, а не БПЛА — Наццентр управления в кризисных ситуациях Литвы. Ранее самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за некоего военного беспилотника в воздушном пространстве Литвы;🟦 Оппозиция в Армении в лице Гагика Царукяна, лидера партии "Процветающая Армения", подала иск против премьер-министра Никола Пашиняна — судебная база Datalex;🟦 Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от полутора до семи лет. Об этом сообщает AFP;🟦 У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры — четыре дня;🟦 У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, который ранее застрял в рыболовных сетях. Операцию по вызволению животного провели волонтёры-спасатели из группы "Друзья Океана".
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новости, литва, украина, александр лукашенко, украина.ру, нато, никол пашинян, белоруссия
Новости, Литва, Украина, Александр Лукашенко, Украина.ру, НАТО, Никол Пашинян, Белоруссия

Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу

12:20 13.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Всё зависит от желания буквально нескольких человек", — отметил Александр Лукашенко.

И о других событиях к этому часу:

🟦 Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы, был метеозондом, а не БПЛА — Наццентр управления в кризисных ситуациях Литвы. Ранее самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за некоего военного беспилотника в воздушном пространстве Литвы;

🟦 Оппозиция в Армении в лице Гагика Царукяна, лидера партии "Процветающая Армения", подала иск против премьер-министра Никола Пашиняна — судебная база Datalex;

🟦 Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от полутора до семи лет. Об этом сообщает AFP;

🟦 У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры — четыре дня;

🟦 У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, который ранее застрял в рыболовных сетях. Операцию по вызволению животного провели волонтёры-спасатели из группы "Друзья Океана".
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