https://ukraina.ru/20260613/lukashenko-nazval-srok-okonchaniya-voyny-na-ukraine-glavnoe-k-etomu-chasu-1080168923.html

Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу

Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру

Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T12:20

2026-06-13T12:20

2026-06-13T12:20

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"Всё зависит от желания буквально нескольких человек", — отметил Александр Лукашенко.И о других событиях к этому часу:🟦 Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы, был метеозондом, а не БПЛА — Наццентр управления в кризисных ситуациях Литвы. Ранее самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за некоего военного беспилотника в воздушном пространстве Литвы;🟦 Оппозиция в Армении в лице Гагика Царукяна, лидера партии "Процветающая Армения", подала иск против премьер-министра Никола Пашиняна — судебная база Datalex;🟦 Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от полутора до семи лет. Об этом сообщает AFP;🟦 У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры — четыре дня;🟦 У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, который ранее застрял в рыболовных сетях. Операцию по вызволению животного провели волонтёры-спасатели из группы "Друзья Океана".

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новости, литва, украина, александр лукашенко, украина.ру, нато, никол пашинян, белоруссия