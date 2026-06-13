Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Всё зависит от желания буквально нескольких человек", — отметил Александр Лукашенко.
И о других событиях к этому часу:
🟦 Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы, был метеозондом, а не БПЛА — Наццентр управления в кризисных ситуациях Литвы. Ранее самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за некоего военного беспилотника в воздушном пространстве Литвы;
🟦 Оппозиция в Армении в лице Гагика Царукяна, лидера партии "Процветающая Армения", подала иск против премьер-министра Никола Пашиняна — судебная база Datalex;
🟦 Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от полутора до семи лет. Об этом сообщает AFP;
🟦 У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры — четыре дня;
🟦 У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, который ранее застрял в рыболовных сетях. Операцию по вызволению животного провели волонтёры-спасатели из группы "Друзья Океана".
И о других событиях к этому часу:
🟦 Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы, был метеозондом, а не БПЛА — Наццентр управления в кризисных ситуациях Литвы. Ранее самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за некоего военного беспилотника в воздушном пространстве Литвы;
🟦 Оппозиция в Армении в лице Гагика Царукяна, лидера партии "Процветающая Армения", подала иск против премьер-министра Никола Пашиняна — судебная база Datalex;
🟦 Во Франции похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от полутора до семи лет. Об этом сообщает AFP;
🟦 У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры — четыре дня;
🟦 У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, который ранее застрял в рыболовных сетях. Операцию по вызволению животного провели волонтёры-спасатели из группы "Друзья Океана".
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