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Колониальные замашки и искажённое мышление Европы. Что не так в отношениях ЕС и Китая

Колониальные замашки и искажённое мышление Европы. Что не так в отношениях ЕС и Китая - 13.06.2026 Украина.ру

Колониальные замашки и искажённое мышление Европы. Что не так в отношениях ЕС и Китая

С начала этого года в Европе ведутся ожесточённые внутренние дебаты о том, как выстраивать отношения между Китаем и ЕС, особенно в области экономики и торговли, а проще говоря, как спастись от наплыва китайских товаров и выйти победителем в этой конкуренции

2026-06-13T09:07

2026-06-13T09:07

2026-06-13T09:07

эксклюзив

китай

европа

урсула фон дер ляйен

ес

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Их итогом стало расширение Брюсселем в последние месяцы арсенала средств торговой защиты и ответные меры Китая.В преддверии готовящейся скорой встречи ЕС в верхах, на которой вопрос китайско-европейских торгово-экономических отношений будет одним из главных в повестке, Брюссель и Пекин пытаются, как минимум, избежать нарастания противоречий и урегулировать разногласия.Учитывая огромный объём экономик ЕС и Китая и влияние их взаимного товарооборота на мировую экономику и политику, решения, которые будут приняты на встрече лидеров ЕС, так или иначе выводят в область геополитической конкуренции КНР с Западом.Тональность дискуссий и место Китая в восприятии правящих кругов в ЕС отражают комментарии по европейско-китайским торговым отношениям премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который заявил на днях, что европейские лидеры "всё больше опасаются" Китая и что "китайское запугивание" мешает европейцам называть суть расхождений с Китаем.В общем, Де Вевер взял сейчас на себя работу, которую ранее обычно проделывала Урсула фон дер Ляйен – запугивать Европу Китаем, подчёркивать риски в отношениях с КНР и предупреждать о необходимости дистанцирования от Китая.В целом, похоже, что на предстоящей встрече верхушки ЕС тема ценовой конкуренции с китайским импортом и связанных с этим геополитических рисков будет одной из центральных.Высказывания премьера Бельгии последовали после встречи 29 мая, посвященной отношениям между КНР и ЕС, когда Европейская комиссия назвала динамику торговли с Китаем и взаимных капиталовложений "неустойчивой" и подтвердила стратегию "снижения рисков". Особенно активно эту стратегию ЕС проводит с января этого года, когда ЕС ввёл ряд торговых ограничений, устанавливающих барьеры для импорта из Китая.Например, Евросоюз рассматривает возможность ужесточения правил государственных закупок для равномерного распределения рисков по разным поставщикам. Брюссель пытается обязать компании закупать продукцию по крайней мере у трёх разных поставщиков, при этом ни на одного поставщика не должно приходиться более 30-40% важнейших компонентов.Реагируя на эти действия, Китайский совет по содействию международной торговле раскритиковал данные меры, заявив, что проект напрямую связывает риски кибербезопасности с компаниями из Китая или с китайскими собственниками, стремясь исключить их из соответствующих цепочек поставок в ЕС.Проигрыш Европы Китаю в рыночной конкуренции воспринимается Брюсселем как серьёзная угроза европейскому развитию в целом, и под этими страхами имеются некоторые объективные опасения.Суть проблем ЕС в торгово-экономических отношениях с Китаем в целом не является в истории чем-то особым: страна, которая смогла создать себе конкурентные преимущества перед остальными за счёт более высокой производительности труда в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, заинтересована в постоянном расширении продажи своих товаров на мировых рынках и извлечении дополнительных доходов. А они, в свою очередь, снова вкладываются в инновации в технологиях, вызывая ещё больший прирост производительности труда, расширение производства в ключевых отраслях и выброс на мировые рынки новых, ещё больших партий продукции, закрепляя лидерство, в нашем случае, Китая. КНР, судя по всему, удалось прочно оседлать новый виток научно-технической революции, основанный на новых источниках энергии, и занять стратегические позиции в производстве важнейших полуфабрикатов для мировой электронной промышленности (редкоземельные материалы), встроившись в этот непрерывный (до поры до времени) цикл.Соответственно, там, где Китай выигрывает, коллективный Запад, как конкурент Китая, проигрывает, неся растущие убытки и/или недополучая запланированные доходы.Но в нынешней ситуации есть особые обстоятельства, которые даже в этой ситуации делают позицию "снижения рисков" ЕС в отношениях с Китаем уязвимой.Во-первых, проигрыш ЕС в конкуренции Китаю фактически означает просто выравнивание шансов на развитие между Европой, как бывшим колониальным центром, и Китаем, как представителем мирового Юга, который отставал от Европы и за счёт которого Европа в своё время развивалась.В Китае не без основания преобладает мнение об искаженном мышлении "некоторых европейцев", которые привыкли "вмешиваться в международный экономический и торговый порядок", а когда мир становится более справедливым и равноправным и перестает служить только их интересам, "их мышление становится совершенно неуравновешенным".К тому же сам Пекин предлагает обсуждать со странами Европы её проблемы и опасения, в частности, огромный дефицит ЕС в торговле с Китаем.Свежий пример: в четверг вице-министр торговли и заместитель торгового представителя Китая по международным делам Лин Цзи, выступая на мероприятии "Большой рынок для всех: экспорт в Китай" в Берлине, подтвердил, что "Китай готов импортировать больше товаров из Германии и других стран Европы". Он подчеркнул взаимодополняющий характер экономических отношений между Китаем и Германией и огромные возможности китайского рынка.Инициатива "Большой рынок для всех: экспорт в Китай", запущенная в Шанхае в ноябре 2025 года, является частью более масштабной программы Китая по увеличению импорта и использованию покупательной способности своего обширного потребительского рынка. В рамках этой программы Министерство торговли Китая ежегодно выбирает от пяти до восьми стран-партнеров для проведения более 100 мероприятий, направленных на стимулирование импорта.Во-вторых, китайские товары и комплектующие, в том числе, хоть и подрывают некоторые отрасли европромышленности, дают евроэкономике определённые преимущества за счёт своей дешевизны. При грамотной экономической политике внутри ЕС это вполне нивелирует ущерб и в целом даёт дополнительные преимущества европейским производителям.Если отталкиваться от взаимодополняющих отношений в торговом взаимодействии Китая и ЕС, возникшие противоречия между сторонами можно урегулировать. Но проблема в том, что ЕС как раз пытается любой ценой избавиться от такого взаимодополнения, считая его источником рисков для себя.В результате получается так, что, пытаясь возместить отставание в конкурентоспособности защитными мерами, ЕС при этом не желает нести сопутствующие издержки, связанные с ухудшением отношений с Китаем и затруднением доступа к китайскому рынку товаров и капиталовложений. И это становится проблемой взаимопонимания между сторонами на многочисленных консультациях и переговорах.В отличие от правящих кругов в ЕС, европейские компании не видят рисков в отношениях с Китаем. По данным независимой статистики, в прошлом году ежеминутно объём торговли между КНР и Евросоюзом превышал 10 миллионов юаней (1,47 миллиона долларов).Согласно опросу, проведенному Торговой палатой ЕС в Китае в прошлом месяце, несмотря на политику "снижения рисков", проводимую Евросоюзом, европейские компании наращивают производство в Китае.В итоге есть большие сомнения, что диалог и постоянные консультации, которые ЕС и Китай пытаются институционализировать, выведут на некое равновесие интересов между сторонами. Пока у правящих кругов в ЕС сильна привычка строить развитие Европы за счёт иных стран и преобладает нежелание развивать равноправные отношения с остальным миром и Китаем, в частности, проблемы между Евросоюзом и КНР будут нарастать.О недавнем визите лидера КНР в Северную Корею - в материале Зачем Си Цзиньпин приехал к Ким Чен Ыну и что это меняет в треугольнике Китай—КНДР—Россия.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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эксклюзив, китай, европа, урсула фон дер ляйен, ес