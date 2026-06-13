https://ukraina.ru/20260613/pushistye-tetsekashniki-vrag-v-kurske-kino-o-primadonne-i-zapret-bakha-v-kieve--sobytiya-kultury-1080168220.html

Пушистые тэцэкашники, "Враг" в Курске, кино о примадонне и запрет Баха в Киеве. События культуры

Пушистые тэцэкашники, "Враг" в Курске, кино о примадонне и запрет Баха в Киеве. События культуры - 13.06.2026 Украина.ру

Пушистые тэцэкашники, "Враг" в Курске, кино о примадонне и запрет Баха в Киеве. События культуры

Эта культурная неделя богата на "киношные" события: на Украине сняли фильм о хороших сотрудниках ТЦК, в России Филипп Киркоров предлагает создать киноленту о судьбе Аллы Пугачевой, а телеканал "Россия" заказал съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область. Что выберет зритель?

2026-06-13T11:37

2026-06-13T11:37

2026-06-13T11:37

эксклюзив

россия

украина

франция

филипп киркоров

алла пугачева

владимир зеленский

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Франция заплатила украинским режиссерам за пропаганду "хороших людоловов" в ЕвропеНачнем, пожалуй, с самого фантастического зрелища, которое взяло главный приз на 66-м международном кинофестивале в Кракове. Жюри присудило пальму первенства украинской ленте "Пасхальный день" режиссера Николая Засеева. События фильма якобы построены на реальной истории, которая разворачивается в Пасхальное воскресенье. Двое работников ТЦК, Петр и Андрей, медленно ездят по Киеву в поисках мужчин призывного возраста. Они останавливают Сашу, который только что вышел из подъезда. По правилам его должны задуть газом, повалить на землю, избить до потери сознания и запихнуть в бусик, а оттуда сразу доставить на медкомиссию. Но в киносказке Засеева все по-другому: будущий штурмовик убеждает военкомов, что ему сначала нужно покормить котика, а потом освятить пасхальный кулич. Естественно, в ПЦУ. Людоловы соглашаются, и "начинается неспешное путешествие по городу, полное мелких бытовых деталей, тихих споров и забавных моментов".В этом месте Станиславский должен воскликнуть: "Не верю!", однако Станиславского на Украине давно отменили. Как и адекватное кино. В данном случае речь идет о пропагандистской агитке, снятой украинским режиссером за французские деньги. Явная заказуха, призванная обелить сотрудников ТЦК, которые зверствуют и беспредельничают на улицах украинских городов и сел, калеча и убивая уклонистов. Однако в кино ловцы пушечного мяса предстают белыми и пушистыми милягами, которые выполняют все просьбы юноши призывного возраста, отвозят его в церковь на такси, а попутно рассказывают будущему смертнику о своей нелегкой "работе". Явно, фильм рассчитан на европейского зрителя, которому показывают чутких и симпатичных сотрудников ТЦК, давая понять, что зверства военкомов, которые нет-нет, да и просачиваются в западные СМИ, являются российской пропагандой.Немудрено, что эта кинофантастика не только получила специальный приз жюри кинофестиваля, но и привлекла внимание как лучший европейский игровой фильм. "Чтобы поднять такую мрачную тему, одновременно осветив юмор и человечность трагических событий войны, нужны исключительная чуткость и тонкость", - заявили европейские киносудьи. И открыли фильму "Пасхальный день" путь к участию в отборе на Премию Европейской киноакадемии в категории короткометражного кино. "Это свидетельство того, что история, которую мы рассказываем, находит отклик у международной аудитории и профессионального сообщества", - высказались создатели пасхально-мобилизационного "шедевра". Заметим, тут нет ни слова об отклике у зрителя украинского, хотя вроде ж фильм снят на основе "правдивых" событий, освещающих отношения военкомов и призывников. Да и вряд ли вообще украинцы смогут посмотреть этот сюр в кинотеатрах - во избежание актов вандализма во время показа. Зато европейцы уже имеют возможность насладиться "чуткостью и тонкостью" украинских военкомов. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Риге, также "Пасхальный день" вошел в программу престижного фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране во Франции. В марте этого года "Пасхальный день" получил награду от Национальной ассамблеи Франции за лучший политический короткометражный фильм, а сейчас отхватил награду в Кракове. Кстати, когда вам будут рассказывать басни об исторических обидах Польши на бандеровских мясников, не стоит с ходу верить в эти фантомные генетические боли. Вряд ли бы поляки стали раздавать награды столь неоднозначной украинской киноленте на фоне исторических свар. Значит, и Польша, и Франция, и Эстония прекрасно осведомлены о терроре людоловов на Украине и просто помогают Владимиру Зеленскому делать хорошую мину при плохой игре с помощью кино. Почему? А все просто: Европа хочет продолжать войну руками украинцев и депортировать из ЕС на Украину мужчин призывного возраста. Вот и надо показать, что на границе этих бедолаг встретят не садисты в балаклавах, а добродушные и всегда готовые помочь "комплектовщики"."Европейцы не слишком заморачиваются с проблемой похищения людей парамилитарными бандами Зеленского в Украине. Вот и решили дать награду короткометражке про ТЦК. Там, где перед отправкой в окопы дают покормить кота. Лучик света и добра перед смертью. Это, кстати, очень в европейском стиле. После открытия Америки тамошних дикарей отправили в Испанию в качестве рабов, но это считалось благоденствием - ведь их перед продажей крестили, а значит, они попадали в рай. А ТЦК позволили призывнику освятить кулич", - дал свою оценку украино-французской агитке опальный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Алла в кадре: Киркоров предложил снять фильм о бывшей женеА в России свои киносказочники: так, на церемонии награждения ТЭФИ Филипп Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачевой. По его словам, Россия еще не видала такой великой певицы, и одного только фильма о "Женщине, которая поет" явно недостаточно для демонстрации величия и гениальности нынешней жены Максима Галкина*. Утверждение, конечно, весьма субъективное. И не только потому, что у России есть и Людмила Зыкина, и Лидия Русланова, и Анна Герман. А потому, что Алла Борисовна своих поклонников не стеснялась публично называть холопами и рабами, извиняться перед террористом Джохаром Дудаевым и петь оды Израилю, "который не воюет со своими соседями". Про ее супруга, который дает концерты в пользу ВСУ, даже упоминать не станем, хотя было бы пикантно узнать, какую роль Галкину отвели бы в фильме о "Великой примадонне" - обладательнице всех советских наград."Да уж, самое время фильм снять на фоне горящей панорамы Севастополя. Мариуполь воет от ударов каждую ночь. Бесконечные атаки дронов и похороны. Северная часть Белгорода без воды, каждый день там звучит ракетная опасность. Крым в полублокаде. Краснодар под ударом, Питер под ударом. Ханты-Мансийск под ударом. А в это время в столице, скакавшему на кресте Киркорову, вручают премию на торжествах, и тот предлагает снять фильм про эстрадницу, которая плевала в русский народ. А чего бы и не снять? Разве у них чего произошло? Разве корпоративы отменили? Куршавель и Бали не бомбят. Можно и про Пугачеву. С Лолитой, чтобы два раза не вставать. А потом про важность единства народа", - пишут по этому поводу в соцсетях разгневанные люди.Но тут речь не столько о семье "Пугалкиных" и их тайном желании заснять себя в кино, сколько о позиции самого Киркорова. Притихший после скандала с "голой вечеринкой" певец больше не боится войти не в ту дверь. Скорее, наоборот, публично поднимает тему прославления иноагентов и релокантов, которые и украинской армии помогают, и россиян преступниками называют - за участие в СВО. Значит ли это, что за подобные высказывания теперь не наказывают и готовы принимать обратно тех, кто считает защитников России "быдлом", а украинцев - несчастными жертвами агрессивной Москвы? Похоже, что Киркоров что-то знает об изменении настроений элит в этом направлении…Враги или братья по несчастью?Обнадеживает то, что на фоне предложений о кинематографическом увековечивании исполнительницы "Арлекино" снимаются фильмы настоящие и актуальные. Кинокомпания "Альянс" начала работу над новым полнометражным фильмом, который обещает стать глубокой военной драмой. Проект получил поддержку Фонда кино и телеканала "Россия 1". Картина под названием "Враг" перенесет зрителя в 2024 год, в самый эпицентр событий, связанных с вторжением украинских карателей на территорию Курской области. В центре сюжета – драматическая ситуация, разворачивающаяся в нейтральной зоне на границе. Там оказываются два тяжелораненых бойца: российский диверсант Степан, чудом выживший после атаки, и украинский оператор дрона Григорий, чьи действия привели к артиллерийскому обстрелу. Оказавшись в безвыходном положении, герои сталкиваются с необходимостью сделать выбор: объединиться ради выживания или погибнуть в одиночку. Параллельно им предстоит ответить на главный вопрос: кто же на самом деле является их врагом? Режиссер фильма Иван Твердовский подчеркивает, что "Враг" не будет изобиловать масштабными батальными сценами. Главный акцент авторы драмы сделают на нравственном выборе героев и теме человечности на войне. Продюсер Максим Королев считает, что картина рассчитана не только на отечественного зрителя, но и на международную аудиторию, чтобы донести эту историю до как можно большего числа людей. Тут, конечно, есть большие сомнения, что "Враг" будет допущен на международные кинофестивали и форумы - ведь там засилье украинского агитпропа. Но уже сам факт того, что в России начали снимать кино, которое можно противопоставить украинской фантастике - большой плюс. Да, сразу "забить" киноактера и продюсера Владимира Зеленского на этом поле не получится, да и вообще, раньше надо было начинать эту киноконкуренцию, но в любом случае значение фильма "Враг" уже выходит за рамки отдельной премьеры. Речь идет о серьезной заявке на формирование полноценного отечественного кинематографического взгляда на события СВО, который можно представить не только в России, но и за рубежом. И это будет гораздо более впечатляюще, чем обещания "красных линий".Деревенский хор против БетховенаКстати, о красных линиях. Пока в России спорят о том, какое кино важней и нужней, на Украине предлагают исключить из программы музыкальных школ произведения Баха и Бетховена. Такая инициатива прозвучала на одном из собраний сотрудников Министерства образования. При этом стоит напомнить, что после начала войны таким образом бдительные "освитяне" избавились от Чайковского. Гениальные произведения Петра Ильича убрали из репертуаров украинских театров и концертных залов. Детским музыкальным школам также было рекомендовано отказаться от "Детского альбома" имперца. В конце 2025 года имя Чайковского официально убрали из названия Национальной музыкальной академии (Киевской консерватории), а музыка русских авторов практически исчезла из программ филармоний и оперных театров. Процессом дирижировала экспертная комиссия Института национальной памяти, которая назвала "Лебединое озеро" и "Щелкунчика" символами российской имперской политики. Потом деколонизация коснулась писателя Михаила Булгакова, которого нечитающие шариковы сковырнули с постамента, на подходе - разрушение могилы Петра Столыпина, похороненного в Киево-Печерской Лавре. "Куда вас ведут рогули, вы должны понимать. Кто-то думал, что они снесут Ленина и успокоятся. Кто-то надеялся, что дальше монументов СССР они не пойдут. Пушкин уже слишком, но ок - война. А Булгаков должен четко показать: они на нем не остановятся", - утверждает журналист Максим Равреба. И вот вам пример: предложение заменить "евроцентричную" европейскую музыку застольными украинскими песнями вроде "Несе Галя воду". Разморенному самогонкой рогулю в вышиванке Баха не осилить, а вот про "коромысло гнеться" - в самый раз. Да, можно сколько угодно смеяться над тупостью украинских шариковых и швондеров, но их опасность в том, что они упрямо и много лет подряд тащат некогда промышленную страну в сторону хутора, навязывают образованному народу философию трипольских горшков. По мнению историка Равребы, это продолжение выполнения задач деградации народов бывшего СССР. У этой остановки есть название - архаизация. Отминусовать 300 лет цивилизации. Конечная - XVI век. "Когда валили статуи Ленина, большинство молчало. Когда взялись за символы СССР - это более-менее приняли. Когда добрались до Пушкина, то появились вопросы. А после Булгакова случился гнев. Это красная линия культурной революции украинствующих еретиков, за которую примкнувшие к ним идти не согласны. А придется! У еретического культа - власть", - констатирует эксперт. Сбросит ли кто-то эту власть с постамента в ближайшие год-два - вот в чем вопрос…*Иностранный агентПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, франция, филипп киркоров, алла пугачева, владимир зеленский