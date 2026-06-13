https://ukraina.ru/20260613/polsha---ne-deshvaya-prostitutka-a-leshek-miller---ne-agent-kremlya-polskiy-pan-i-ukrainskiy-kholop-1080165183.html

"Польша - не дешёвая проститутка", а Лешек Миллер - не "агент Кремля". "Польский пан и украинский холоп"

"Польша - не дешёвая проститутка", а Лешек Миллер - не "агент Кремля". "Польский пан и украинский холоп" - 13.06.2026 Украина.ру

"Польша - не дешёвая проститутка", а Лешек Миллер - не "агент Кремля". "Польский пан и украинский холоп"

Судя по всему, полякам надоело изображать "вечную дружбу с украинскими братьями". Под маской "вечной дружбы" давно шипела и тлела взаимная ненависть. И она, конечно же, выплеснулась наружу

2026-06-13T09:49

2026-06-13T09:49

2026-06-13T09:49

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После перезахоронения с почестями праха национального героя политических украинцев - "проводника ОУН*" Андрея Мельника - польские политики практически перестали стесняться в выражениях.А после того, как одному из подразделений присвоили имя "героев УПА*" угрожающие речи вынужден был произнести даже польский премьер Туск, евроглобалист, который всегда поддерживает Украину, в отличие от президента Навроцкого.Только "жесткий бизнес"!Туск сказал, что "братской любви" теперь конец, и наступает время "жёсткого бизнеса" в отношениях с Украиной.Это потрясающее лицемерие! Польша нажилась на Украине за последние четыре года как никто другой.Получила огромные деньги от ЕС, стала главным транспортным хабом для снабжения Украины всем - от чемоданов налички и медицинских грузов до систем "Пэтриот" и натовских военных.Украинцы снуют в аэропорту Жешув, только успевают отправлять и принимать рейсы. Огромные деньги для польской экономики.67 процентов всех работающих иностранцев в Польше сегодня - это украинцы.Полтора миллиона украинских граждан осели в Польше, улучшают польскую демографию и экономику. Откуда бы ещё взяла Польша трудолюбивых и безотказных мигрантов для своих строек и клубничных полей?Прирост населения на 5 процентов за 4 года!В самой Польше, кстати, рождаемость находится на минимальном уровне с 1850 года.Но это не знак "братской дружбы". Нет и не было никакой дружбы. Была огромная выгода для Польши, поэтому польские политики и закрывали глаза на националистический и антипольский характер украинского политического "мейнстрима".Кроме того, так вести себя им приказали из Брюсселя и Вашингтона. И подкрепили просьбу деньгами, естественно.Не реагировать нельзяЧто же произошло теперь? Почему обратили внимание?Украина совершила вопиющие, беспрецедентные действия, с точки зрения польского общества. Не реагировать нельзя.И что еще важнее, это привлекает голоса избирателей. И президент Навроцкий неоднократно этим пользовался. Он уже и Зеленского клеймил, и дарил ему исторические книги - двухтомник, посвященный страшным событиям - "Волынской резне".Бандера, Мельник, Шухевич - все идеологи украинского национализма, "столпы" украинской государственности, считаются в Польше (и не только в Польше, но и во всем мире) - преступниками, идеологами геноцида и убийств мирного польского населения.В 1943 году на Волыни, в польских сёлах, украинские националисты уничтожали всех поляков, от детей до стариков. Причем совершались эти преступления с невероятной жестокостью.Это называлось "зачистка от враждебных элементов". Количество жертв точно неизвестно. Историки называют цифры от 30 до 125 тысяч человек.125 способов умерщвления насчитали историки. Жуткое, невероятное злодеяние.Современная Украина не только не извиняется за эти страшные преступления. Не только не осуждает преступников. Украина их глорифицирует."Польша - не дешёвая проститутка"Самыми резкими высказываниями отметился бывший премьер Польши и недавний депутат Европарламента Лешек Миллер."Польша - не дешевая проститутка, не бесплатный тыл для войны и перевалочный пункт", - с пафосом сказал Миллер."Бесплатный?" Поляки опять пытаются рассказать про "братскую помощь".Дальше Лешек Миллер набрасывает "бизнес-план" на будущее:"Транзитная помощь - на определённых условиях. Будущее восстановление Украины - с участием польских компаний. Интеграция в ЕС - с гарантиями защиты интересов польских фермеров и предпринимателей."И конечно, говорит о "резне":"Эксгумация жертв Волынской резни - без всяких просьб о снисхождении.""Уже слышу, что Лешек Миллер - "русская подстилка" и "агент России", но меня это не волнует", - добавил бывший премьер.Конечно, "бывшие" всегда говорят больше, чем "нынешние". У них нет должности и статуса, только политический вес.Но то, что говорит Лешек Миллер, хотел бы наверняка сказать действующий президент. Ему просто не позволяет это говорить его сегодняшний статус.Все последние действия Зеленского Миллер назвал "проявлением невероятной наглости и высокомерия".И даже обнаружил в Польше "бандеровскую пятую колонну", которая замалчивает то, что происходит сейчас на Украине."Украинские варвары"А следом произошли другие удивительные метаморфозы: Лешек Миллер вступился за памятник Михаилу Булгакову.Поляки прозрели! Они увидели, что на Украине уничтожаются памятники великим писателям. А вместо них собираются поставить памятники убийцам десятков тысяч поляков."Украинские варвары" - написал Лешек Миллер."Украинские варвары снесли памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Теперь настало время сожжения книг. К слову, все они написаны на русском языке".Возможно, Лешек Миллер действительно любит Булгакова и не любит, когда сжигают книги. Но почему в Польше заметили "украинских варваров" только сейчас? Памятники там регулярно, упорно и целенаправленно сносят с 2014 года.Холопы как оружиеПравда заключается в том, что когда "украинский варвар" крушит что-нибудь российское и нападает на консульства России, польский пан ласково гладит "холопа" по голове."Молодец, - говорит ясновельможный пан, - кусни их ещё, полезный и глупый холоп".Сами поляки предпочитают с русскими не связываться. А тут появился такой удобный персонаж как украинский националист. Ну как же его не использовать, такого?Отношение к украинцам как к холопам - исторически обусловленное веками польского владычества на части территории современной Украины. Очень распространено в польском обществе и сегодня.Лет двадцать назад на польском радио прозвучала "шутка". Один ведущий спросил у другого:- Какого цвета глаза у твоей украинской прислуги?- Откуда я знаю? Я все время вижу только её задницу, так как она постоянно моет пол.Грубая шутка вызвала скандал, ведущих на время отстранили от эфира. Но и только. Скандал замяли, ведущие продолжили работу.Вот это и есть истинное отношение к "украинским варварам" в польском обществе. Украинцы для них - люди даже не второго и не третьего сорта. Это нечто "другое", прислуга, которой не следует интересоваться.Но для политических очков сейчас надо обниматься с Зеленским (он, впрочем, не украинец, неизвестно, как поляк обнимался бы с этнически чистым украинцем) и демонстрировать "братские отношения".Хотя, если заставят из Брюсселя, Миллер, Навроцкий и Дуда обнимутся с кем угодно.И когда Лешек Миллер сокрушается по поводу памятника Булгакову, он не русских поддерживает и не за культуру ратует. Он с удовольствием осуществляет пинок "украинского холопа".Похоже, это сейчас станет любимым развлечением польских политиков.А вот, кстати, уже подоспел и "политический польский тяжеловес", бывший президент Лех Валенса.Он демонстративно снял украинский флажок с груди!Уж этот-то точно чует своим чутким носом, как сейчас политически верно будет поступать.Туск: "но мы не против!"Но при этом Дональд Туск уже заявил, что Польша не против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС.Всё, как всегда: много слов, много рассказов про "не позволям!", но как только звучит "настоятельное пожелание" из Брюсселя, дрессированные польские сотрясатели воздуха делают то, что им приказывают.Пусть вступают в ЕС! Вместе с памятниками украинским националистам, убийцам десятков тысяч поляков.Народу всё это, конечно, не понравится. Но кто будет спрашивать польский народ?"Жалкое зрелище это польское, точнее, антипольское правительство в Варшаве, - пишет сенатор Алексей Пушков, - Туск, того и гляди, скоро сам начнёт возлагать цветы к могиле Мельника и памятникам Бандере, лишь бы понравиться Брюсселю и Киеву."Так это и будет продолжаться: антиукраинская риторика, но верное выполнение планов ЕС. Типичное поведение польского правительства.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФЕще по теме - в материале Польша против Украины - что не поделили.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, польша, ес, владимир зеленский