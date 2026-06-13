https://ukraina.ru/20260613/vyvedennyy-iz-pod-konstantinovki-batalon-vsu-nest-poteri-pod-chernigovom-1080163945.html
Выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несёт потери под Черниговом
Выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несёт потери под Черниговом - 13.06.2026 Украина.ру
Выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несёт потери под Черниговом
Второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, переброшенный из ДНР в Черниговскую область, понёс первые потери. Об этом 13 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T08:54
2026-06-13T08:54
2026-06-13T10:46
спецоперация
россия
украина
черниговская область
константиновка
чернигов
вооруженные силы украины
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"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понёс 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновки", — пишут Телеграм-канал со ссылкой на собеседника агентства. Другие новости к этому часу: 🟥 Сообщается о взрывах в Харькове и Кривом Роге. 🟥 Один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае. Из-за падения обломков беспилотника произошёл пожар в морском терминале. Его тушат 96 спасателей, сообщил губернатор. Ранее в новостях: Взрывы в Херсоне и Одессе, атака дронов на Мелитополь и Севастополь на сайте Украина.руВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, украина, черниговская область, константиновка, чернигов, вооруженные силы украины
Спецоперация, Россия, Украина, Черниговская область, Константиновка, Чернигов, Вооруженные силы Украины
Выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несёт потери под Черниговом
08:54 13.06.2026 (обновлено: 10:46 13.06.2026)
Второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, переброшенный из ДНР в Черниговскую область, понёс первые потери. Об этом 13 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понёс 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновки", — пишут Телеграм-канал со ссылкой на собеседника агентства.
Другие новости к этому часу:
🟥 Сообщается о взрывах в Харькове и Кривом Роге.
🟥 Один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае. Из-за падения обломков беспилотника произошёл пожар в морском терминале. Его тушат 96 спасателей, сообщил губернатор.
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