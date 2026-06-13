https://ukraina.ru/20260613/poluchil-ranenie-i-trebuet-lishat-grazhdanstva-ukhylyantov-chem-zanimaetsya-lider-maydana-oleg-tyagnibok-1080167157.html

Получил ранение и требует лишать гражданства "ухылянтов". Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок

Получил ранение и требует лишать гражданства "ухылянтов". Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок - 13.06.2026 Украина.ру

Получил ранение и требует лишать гражданства "ухылянтов". Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок

На днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что лидера националистической партии "Свобода" и экс-депутата Верховной Рады Олега Тягнибока ранили на фронте. По его словам, Тягнибок находился в автомобиле, по которому ударил дрон. По оценкам медиков, ранения он получил не тяжелые – баротравму и сотрясение мозга

2026-06-13T10:51

2026-06-13T10:51

2026-06-13T10:51

эксклюзив

украина

олег тягнибок

владимир зеленский

руслан марцинкив

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57-летний львовский националист и сын бывшего врача сборной СССР был одним из лидеров Евромайдана. Его боевики составляли там ударную силу. Еще на заре "незалежности" он основал Социал-националистическую партию Украины с явной отсылкой к германской НСДАП. Только в 2004 году она была переименована в "Свободу" ради улучшения имиджа перед западными спонсорами. По его словам, партия создавалась для борьбы с "промосковскими" настроениями в украинском обществе.Логотипом партии до 2003 года был нацистский символ "Волчий крюк" (Вольфсангель). Активисты партии не раз нападали на иностранных студентов и синагоги.Он уже в 26 лет стал депутатом Львовского облсовета, а в 30 – впервые попал в Раду. И уже накануне Евромайдана депутат Тягнибок, благодаря своим высказываниям, попал в топ-10 антисемитов мира, по оценке израильского центра Симона Визеншталя.В Раде он требовал запретить гражданство Украины для тех, кто не является этническим украинцем, узаконить приоритеты "титульной нации", искоренять все остатки советского наследия, публичного суда над коммунизмом, отмены автономного статуса Крыма и возвращения ядерного оружия. В сфере международных отношений он выступал за заключение двухсторонних соглашений с США и Великобританией о военной помощи в случае войны с Россией, которую сам упорно приближал и провоцировал. Был он также сторонником формирования Балто-Черноморской дуги, которая должна экономически отрезать РФ от Западной Европы.Накануне Евромайдана его партия не пользовалась особой популярностью (в 2012-м набрала 10%). На президентских выборах 2008-го Тягнибок тоже набрал каких-то 1,8% (в рамках статистической погрешности). Тем не менее, при Викторе Януковиче он часто появлялся на украинских ток-шоу. Украинские политологи тогда говорили, что Партия регионов, дескать, специально "взращивает" себе удобного "спарринг-партнера" к выборам. Но националисты решили выборов не ждать.Именно партия Тягнибока стала первой проводить "марши УПА*" 14 октября, фактически насаживая на Украине бандеровский культ.В конце 2013 года его боевики сформировали так называемую Самооборону Майдана. После переворота Тягнибок прошел в Раду, а его однопартийцы заняли ведущие позиции в новом украинском правительстве Арсения Яценюка.Тягнибок был одним из главных инициаторов отмены языкового закона Колесниченко-Кивалова после захвата власти в 2014-м, что стало одним из триггеров для начала протестов в Крыму и Донбассе.Уже в 2014 году по его инициативе из "свободовцев" был сформирован батальон "Сич" (Сечь), который отправился подавлять население Донбасса.Виктория Нуланд и бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт в 2014 году в своем телефонном разговоре о видении будущего правительства Украины пришли к выводу, что "Тягнибок со своими парнями представляет проблему". Поэтому предпочтение западные спонсоры отдавали более молодым и более умеренным националистам.В 2019 году Тягнибок выдвигал Владимиру Зеленскому ультиматум накануне его встречи с Джо Байденом. Его требования к Зеленскому предполагали отказ от Минских соглашений (названных Минской капитуляцией) и никакого особого статуса для Донбасса. Фактически, Зеленский его ультиматум выполнил.Одним из спонсоров Тягнибока и "Свободы" называют львовского криминального бизнесмена Игоря Кривецкого, который в недавнем интервью бредил захватом Кубани.Сейчас Тягнибок воюет в статусе подполковника 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле".В своих интервью последних лет он раз за разом выступает за усиление мобилизации, аргументируя свои слова тем, что его люди устали без ротации.Сама война, по его словам, идет за то, чтобы украинские дети стали бандеровцами. В новом интервью, уже после ранения, Тягнибок требует, чтобы мужчины отказывались от украинского гражданства, если не хотят воевать. Однако отказаться от гражданства Украины крайне сложно – тысячи людей ожидают этой процедуры годами. Зеленский лишь некоторых своим указом лишает гражданства, если это его политические оппоненты.Тягнибок явно не знает, что на днях в Черновицкой области насильно мобилизовали гражданина Германии. От украинского гражданства он отказался еще в детстве, когда переехал в ФРГ, но это его не спасло при встрече с украинскими "людоловами" в ходе визита на историческую родину.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, олег тягнибок, владимир зеленский, руслан марцинкив