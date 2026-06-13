Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора - 13.06.2026 Украина.ру
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Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора
Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора - 13.06.2026 Украина.ру
Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора
Совместные учения польской, литовской и французской армий пройдут с 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы
2026-06-13T10:45
2026-06-13T10:45
новости
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"С 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора пройдут международные учения "Отважный кабан 2026", в ходе которых военнослужащие пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими польских и французских вооружённых сил", — говорится в сообщении. Цель учений — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Особое внимание уделят повышению боеготовности и отработке навыков быстрой защиты этого географически важного участка. Сувалкский коридор — узкая полоса земли между Белоруссией и Калининградской областью. НАТО рассматривает его как одну из самых уязвимых точек восточного фланга. Теперь альянс отрабатывает там совместные действия с привлечением французских войск. Об этом – в материале Не только Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, литва, польша, франция, минобороны, нато
Новости, Литва, Польша, Франция, Минобороны, НАТО

Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора

10:45 13.06.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP
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Совместные учения польской, литовской и французской армий пройдут с 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы
"С 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора пройдут международные учения "Отважный кабан 2026", в ходе которых военнослужащие пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими польских и французских вооружённых сил", — говорится в сообщении.
Цель учений — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Особое внимание уделят повышению боеготовности и отработке навыков быстрой защиты этого географически важного участка.
Сувалкский коридор — узкая полоса земли между Белоруссией и Калининградской областью. НАТО рассматривает его как одну из самых уязвимых точек восточного фланга. Теперь альянс отрабатывает там совместные действия с привлечением французских войск. Об этом – в материале Не только Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
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