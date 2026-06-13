https://ukraina.ru/20260613/polsha-litva-i-frantsiya-provedut-ucheniya-otvazhnyy-kaban-v-rayone-suvalkskogo-koridora-1080166746.html

Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора

Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора - 13.06.2026 Украина.ру

Польша, Литва и Франция проведут учения "Отважный кабан" в районе Сувалкского коридора

Совместные учения польской, литовской и французской армий пройдут с 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы

2026-06-13T10:45

2026-06-13T10:45

2026-06-13T10:45

новости

литва

польша

франция

минобороны

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0d/1080166627_5:0:1178:660_1920x0_80_0_0_698523b8bcbd16563b3a0c7c5d6ae7e8.png

"С 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора пройдут международные учения "Отважный кабан 2026", в ходе которых военнослужащие пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими польских и французских вооружённых сил", — говорится в сообщении. Цель учений — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. Особое внимание уделят повышению боеготовности и отработке навыков быстрой защиты этого географически важного участка. Сувалкский коридор — узкая полоса земли между Белоруссией и Калининградской областью. НАТО рассматривает его как одну из самых уязвимых точек восточного фланга. Теперь альянс отрабатывает там совместные действия с привлечением французских войск. Об этом – в материале Не только Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

литва

польша

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, польша, франция, минобороны, нато