Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией

Минус Орбан — плюс "Дружба". Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также предположил, зачем Трамп пригласил Путина на G20.

Ранее БелТА сообщило, что концерн "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале перекачки российской нефти в направлении Венгрии и Словакии, а "Укртранснафта" уведомило венгерскую компанию MOL о возобновлении транзита нефти по "Дружбе" из России через Белоруссию.В след за этим Евросоюз одобрил кредит на 90 миллиардов евро для Украины и согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, но с исключением запрета на морские перевозки российской нефти европейскими компаниями, а также на сопутствующие услуги, включая страхование. Формальная процедура подписания документов должна завершиться в четверг, 23 апреля.— Грег, вроде все ожидаемо, но, может быть, вы обратили внимание на что-то важное в этом процессе?— Что касается возобновления работы нефтепровода "Дружба, тут все довольно просто. Минус Орбан — плюс "Дружба". Киев шантажировал Орбана с целью получения кредита от ЕС, Орбан не сдавался, Мадьяр пришел — все решилось.Соответственно, ЕС одобрил кредит для Украины, что тоже вполне ожидаемо, мы об этом говорили с вами в прошлом интервью. Здесь примечательно другое: ни Словакии и Фицо, ни Болгария, где победила партия экс-президента Радева (якобы пророссийского), не препятствовали этому.То есть предположительно на 2026-2027-й Украина получит большее финансирования, нежели ей выделяли в ЕС за предыдущие годы. Напомню, что с февраля 2022 года по начало 2026 года Евросоюз, включая институты и страны-члены, выделил Киеву поддержку в размере 170 миллиардов евро на военную помощь, бюджет и гуманитарные нужды.И это, не считая того, что многие европейские страны вложились в совместные с Украиной производства военных изделий, в том числе ракет и беспилотников. То есть 90 миллиардов для Киева — это очень приличная сумма.— То есть, видимо, войне на Украине конца и края не видно?— Похоже на то… Европа еще серьезнее включилась в процесс поддержки Украины, наращивает производство вооружений, укрепляет армии. Кстати, на днях Фридрих Мерц призвал немцев затянуть пояса, потому что в ближайшее время их доходы сильно упадут из-за проблем в экономике. А в целом, как известно, у Германии новая схема наладить свою экономическую ситуацию — через усиление Военно-промышленного комплекса (ВПК).С другой стороны, сейчас активно обсуждается тема того, что Евросоюз начнет депортировать на родину украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Если верить моей информации, ирландцы уже начали это делать. The Times писало, что власти Ирландии решили депортировать 16 тысяч украинских беженцев. Итальянцы тоже включились в этот процесс. Видимо, скоро это пойдет по всей Европе.И тогда, по моим подсчетам, около 300-400 тысяч мужчин призывного возраста могут вернуться как минимум в Украину — больше бежать им некуда. Единственная страна, которая никогда не будет высылать украинских беженцев, это Канада, где живет диаспора в 3 миллиона украинцев, которая являет собой сильную политическую силу.— А то, что ЕС исключил нефтяной фактор из 20-го пакета санкций против России, на что влияет?— Это вполне логичное решение ЕС, продиктованное заботой о своей экономике и ценами на мировом нефтяном рынке, где стоимость барреля зашкаливает в районе 110-120 долларов. А в Германии, например, немцы с ужасом ждут ценник на бензин в 3,5 евро за литр. Серьезные деньги.Единственные, кто чувствует себя хорошо в этой ситуации, это американские ВПК, нефтяные и газовые компании. Кроме того, в выигрыше оказались Канада, Гайана, Бразилия, Аргентина — Латинская, Северная и Южная Америка сейчас зарабатывают бешеные деньги на ценах за поставку ресурсов.— Что сейчас с позицией США по Украине? Как-то Трамп притих в этом плане, даже не отвечает на провокационные заявления Зеленского…— США вернуться к украинскому вопросу в лучшем случае после того, как Трамп уладит ситуацию с Ираном. Пока идет этот конфликт, Америка на украинском треке фактически не участвует. Поэтому визит Уитткофа и Кушнера в Киев отложен — они в ожидании встречи в Исламабаде с иранской делегацией.Что касается, заявлений Зеленского о том, что Трамп не может выступить надежным гарантом безопасности для Украины, думаю, скоро украинец принесет трогательные извинения американскому президенту, скажет, что его превратно поняли.В целом же США не заменимы для Украины: вооружения для ВСУ Европа закупает у американцев, потому что сама не в состоянии обеспечить украинскую армию таким количеством военной техники, которую дают США. Хотя тут есть один нюанс. Пентагон сейчас потратил огромное количество "Томагавков", баллистики и так далее в Иране.Например, если верить CNN, то склады Пентагона серьезно опустошены. Хотя информация вполне может оказаться нарочито "слитой" в публичное поле с целью дезинформации.— Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году и не исключил, что главы государств могли бы посетить мероприятие, которое пройдет в США, в качестве наблюдателей.— Вот это событие! Думаю, это напрямую связано с международной экономической сырьевой ситуацией — выяснилось, что без российской нефти и газа мировой рынок выглядит иначе. А будь российские ресурсы под санкциями, думаю, цена на нефть была бы 200-250 долларов за баррель. Это явное признание России, как одного из ведущих игроков на нефтяном мировом рынке.Кроме того, на этой встрече может произойти контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского, и, возможно, даже подписание мирного соглашения по Украине — на глазах у всего мирового сообщества. И Трамп (как он, видимо, думает) получит Нобелевскую премию.— Вернемся к Трампу в Иране. Переговоры то идут, то не идут. Цены на нефть и СПГ продолжают расти. К чему все это идет?— Если верить вчерашнему заявлению президента Ирана, а он призвал к немедленному окончанию военных действий, думаю, что в Иране есть встречные политические потоки и силы, которые хотят практически немедленного окончания военного конфликта. И в целом Ирану необходимо восстанавливать экономику и инфраструктуру, на что требуется 270 миллиардов долларов.Сейчас на границе с Ираном идут совместные военные маневры турецких и азербайджанских сил. Группировка в 75 тысяч человек. С какой целью это делается — интересно. Если Турция войдет в конфликт на стороне Соединенных Штатов, последние получат поддержку огромной, прекрасно вооруженной армии. В целом, Турция, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, Китай — все нажимают на Иран.Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны, но при этом так, чтобы не оказаться лицом к лицу с Россией.

Анна Черкасова

