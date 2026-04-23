Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией - 23.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/greg-vayner-poka-ukraina-poluchaet-milliardy-ot-evrosoyuza-tramp-pridumal-novyy-plan-s-rossiey-1078227912.html
Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией
Минус Орбан — плюс "Дружба". Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также предположил, зачем Трамп пригласил Путина на G20.
интервью
украина
иран
сша
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
ес
пентагон
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068470083_208:72:1577:842_1920x0_80_0_0_2d2e979e57ad6f87c3c7d299dd81969a.png
украина
иран
сша
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068470083_272:0:1541:952_1920x0_80_0_0_6aa9bde0cf7f5e9ebe95cae278172c51.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией

© Фото : mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : mega-stars.ru
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минус Орбан — плюс "Дружба". Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также предположил, зачем Трамп пригласил Путина на G20.
Ранее БелТА сообщило, что концерн "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале перекачки российской нефти в направлении Венгрии и Словакии, а "Укртранснафта" уведомило венгерскую компанию MOL о возобновлении транзита нефти по "Дружбе" из России через Белоруссию.
В след за этим Евросоюз одобрил кредит на 90 миллиардов евро для Украины и согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, но с исключением запрета на морские перевозки российской нефти европейскими компаниями, а также на сопутствующие услуги, включая страхование. Формальная процедура подписания документов должна завершиться в четверг, 23 апреля.
— Грег, вроде все ожидаемо, но, может быть, вы обратили внимание на что-то важное в этом процессе?
— Что касается возобновления работы нефтепровода "Дружба, тут все довольно просто. Минус Орбан — плюс "Дружба". Киев шантажировал Орбана с целью получения кредита от ЕС, Орбан не сдавался, Мадьяр пришел — все решилось.
Соответственно, ЕС одобрил кредит для Украины, что тоже вполне ожидаемо, мы об этом говорили с вами в прошлом интервью. Здесь примечательно другое: ни Словакии и Фицо, ни Болгария, где победила партия экс-президента Радева (якобы пророссийского), не препятствовали этому.
То есть предположительно на 2026-2027-й Украина получит большее финансирования, нежели ей выделяли в ЕС за предыдущие годы. Напомню, что с февраля 2022 года по начало 2026 года Евросоюз, включая институты и страны-члены, выделил Киеву поддержку в размере 170 миллиардов евро на военную помощь, бюджет и гуманитарные нужды.
И это, не считая того, что многие европейские страны вложились в совместные с Украиной производства военных изделий, в том числе ракет и беспилотников. То есть 90 миллиардов для Киева — это очень приличная сумма.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— То есть, видимо, войне на Украине конца и края не видно?
— Похоже на то… Европа еще серьезнее включилась в процесс поддержки Украины, наращивает производство вооружений, укрепляет армии. Кстати, на днях Фридрих Мерц призвал немцев затянуть пояса, потому что в ближайшее время их доходы сильно упадут из-за проблем в экономике. А в целом, как известно, у Германии новая схема наладить свою экономическую ситуацию — через усиление Военно-промышленного комплекса (ВПК).
С другой стороны, сейчас активно обсуждается тема того, что Евросоюз начнет депортировать на родину украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Если верить моей информации, ирландцы уже начали это делать. The Times писало, что власти Ирландии решили депортировать 16 тысяч украинских беженцев. Итальянцы тоже включились в этот процесс. Видимо, скоро это пойдет по всей Европе.
И тогда, по моим подсчетам, около 300-400 тысяч мужчин призывного возраста могут вернуться как минимум в Украину — больше бежать им некуда. Единственная страна, которая никогда не будет высылать украинских беженцев, это Канада, где живет диаспора в 3 миллиона украинцев, которая являет собой сильную политическую силу.
— А то, что ЕС исключил нефтяной фактор из 20-го пакета санкций против России, на что влияет?
— Это вполне логичное решение ЕС, продиктованное заботой о своей экономике и ценами на мировом нефтяном рынке, где стоимость барреля зашкаливает в районе 110-120 долларов. А в Германии, например, немцы с ужасом ждут ценник на бензин в 3,5 евро за литр. Серьезные деньги.
Единственные, кто чувствует себя хорошо в этой ситуации, это американские ВПК, нефтяные и газовые компании. Кроме того, в выигрыше оказались Канада, Гайана, Бразилия, Аргентина — Латинская, Северная и Южная Америка сейчас зарабатывают бешеные деньги на ценах за поставку ресурсов.
— Что сейчас с позицией США по Украине? Как-то Трамп притих в этом плане, даже не отвечает на провокационные заявления Зеленского…
— США вернуться к украинскому вопросу в лучшем случае после того, как Трамп уладит ситуацию с Ираном. Пока идет этот конфликт, Америка на украинском треке фактически не участвует. Поэтому визит Уитткофа и Кушнера в Киев отложен — они в ожидании встречи в Исламабаде с иранской делегацией.
Что касается, заявлений Зеленского о том, что Трамп не может выступить надежным гарантом безопасности для Украины, думаю, скоро украинец принесет трогательные извинения американскому президенту, скажет, что его превратно поняли.
В целом же США не заменимы для Украины: вооружения для ВСУ Европа закупает у американцев, потому что сама не в состоянии обеспечить украинскую армию таким количеством военной техники, которую дают США. Хотя тут есть один нюанс. Пентагон сейчас потратил огромное количество "Томагавков", баллистики и так далее в Иране.
Например, если верить CNN, то склады Пентагона серьезно опустошены. Хотя информация вполне может оказаться нарочито "слитой" в публичное поле с целью дезинформации.
— Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году и не исключил, что главы государств могли бы посетить мероприятие, которое пройдет в США, в качестве наблюдателей.
— Вот это событие! Думаю, это напрямую связано с международной экономической сырьевой ситуацией — выяснилось, что без российской нефти и газа мировой рынок выглядит иначе. А будь российские ресурсы под санкциями, думаю, цена на нефть была бы 200-250 долларов за баррель. Это явное признание России, как одного из ведущих игроков на нефтяном мировом рынке.
Кроме того, на этой встрече может произойти контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского, и, возможно, даже подписание мирного соглашения по Украине — на глазах у всего мирового сообщества. И Трамп (как он, видимо, думает) получит Нобелевскую премию.
— Вернемся к Трампу в Иране. Переговоры то идут, то не идут. Цены на нефть и СПГ продолжают расти. К чему все это идет?
— Если верить вчерашнему заявлению президента Ирана, а он призвал к немедленному окончанию военных действий, думаю, что в Иране есть встречные политические потоки и силы, которые хотят практически немедленного окончания военного конфликта. И в целом Ирану необходимо восстанавливать экономику и инфраструктуру, на что требуется 270 миллиардов долларов.
Сейчас на границе с Ираном идут совместные военные маневры турецких и азербайджанских сил. Группировка в 75 тысяч человек. С какой целью это делается — интересно. Если Турция войдет в конфликт на стороне Соединенных Штатов, последние получат поддержку огромной, прекрасно вооруженной армии. В целом, Турция, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, Китай — все нажимают на Иран.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаИранСШАДональд ТрампВладимир ПутинВиктор ОрбанЕСПентагонЕвропамирный планТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийРоссиявойнакредитвоенная помощьвоенная помощь УкраинеG20ВПКвооружениясанкциинефтепровод дружбанефтьУкртранснафта
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
