Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу - 13.06.2026 Украина.ру
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Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу
Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу - 13.06.2026 Украина.ру
Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу
Россия должна не просто ликвидировать украинскую государственность, но и жёстко потребовать от Запада не создавать правительства в изгнании, а выдать главарей киевского режима для суда за военные преступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-13T06:00
2026-06-13T06:00
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Подводя итог разговору о перспективах завершения конфликта, эксперт изложил, какими должны быть ключевые условия России после победы и ликвидации Украины."Более того, речь идет не просто о ликвидации украинской государственности. В ходе переговоров с Западом надо жестко ставить вопрос о том, что никаких правительств в изгнании там существовать не должно, а представители киевского режима должны быть выданы в те места, где они совершали все свои военные преступления", — заявил Ищенко.По словам политолога, Россия нашла новые рынки сбыта, а Европа продолжает разрушать свою промышленность. Ищенко отметил, что даже в Европу российские энергоносители продолжают поступать — более 30% через США и Турцию.Эксперт добавил, что чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и отметил, что по уровню экономики Германия может опуститься до уровня Румынии, что для Европы станет катастрофой."Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что. Поэтому ликвидация украинской государственности – это первое дело", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
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Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу

06:00 13.06.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото
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Россия должна не просто ликвидировать украинскую государственность, но и жёстко потребовать от Запада не создавать правительства в изгнании, а выдать главарей киевского режима для суда за военные преступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подводя итог разговору о перспективах завершения конфликта, эксперт изложил, какими должны быть ключевые условия России после победы и ликвидации Украины.
"Более того, речь идет не просто о ликвидации украинской государственности. В ходе переговоров с Западом надо жестко ставить вопрос о том, что никаких правительств в изгнании там существовать не должно, а представители киевского режима должны быть выданы в те места, где они совершали все свои военные преступления", — заявил Ищенко.
По словам политолога, Россия нашла новые рынки сбыта, а Европа продолжает разрушать свою промышленность. Ищенко отметил, что даже в Европу российские энергоносители продолжают поступать — более 30% через США и Турцию.
Эксперт добавил, что чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и отметил, что по уровню экономики Германия может опуститься до уровня Румынии, что для Европы станет катастрофой.
"Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что. Поэтому ликвидация украинской государственности – это первое дело", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
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