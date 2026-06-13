https://ukraina.ru/20260613/likvidatsiya-ukrainy-i-vydacha-glavarey-kievskogo-rezhima-ischenko-pro-trebovaniya-rossii-k-zapadu-1080156344.html

Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу

Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу - 13.06.2026 Украина.ру

Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу

Россия должна не просто ликвидировать украинскую государственность, но и жёстко потребовать от Запада не создавать правительства в изгнании, а выдать главарей киевского режима для суда за военные преступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-13T06:00

2026-06-13T06:00

2026-06-13T06:00

новости

россия

европа

запад

ростислав ищенко

украина.ру

главные новости

главное

сводка сво

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_82748bf4698705a256b5a1708a6b2b58.jpg

Подводя итог разговору о перспективах завершения конфликта, эксперт изложил, какими должны быть ключевые условия России после победы и ликвидации Украины."Более того, речь идет не просто о ликвидации украинской государственности. В ходе переговоров с Западом надо жестко ставить вопрос о том, что никаких правительств в изгнании там существовать не должно, а представители киевского режима должны быть выданы в те места, где они совершали все свои военные преступления", — заявил Ищенко.По словам политолога, Россия нашла новые рынки сбыта, а Европа продолжает разрушать свою промышленность. Ищенко отметил, что даже в Европу российские энергоносители продолжают поступать — более 30% через США и Турцию.Эксперт добавил, что чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и отметил, что по уровню экономики Германия может опуститься до уровня Румынии, что для Европы станет катастрофой."Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что. Поэтому ликвидация украинской государственности – это первое дело", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.

россия

европа

запад

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, запад, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, сводка сво, сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, турция, энергетика, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика, аналитика событий на украине