https://ukraina.ru/20260613/neonatsizm-v-deystvii-zakharova-zhstko-otvetila-na-zapret-russkogo-yazyka-zelenskim-1080164528.html

"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским

"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским - 13.06.2026 Украина.ру

"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неонацизмом решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка подлежащих защите на Украине

2026-06-13T09:22

2026-06-13T09:22

2026-06-13T10:46

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украина

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андрей захаров

владимир зеленский

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"Неонацизм в действии", — заявила Захарова в интервью российским СМИ.Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств. Киевский режим продолжает планомерно уничтожать всё русское на Украине, и теперь это закреплено на законодательном уровне. Об этом – в материале На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, андрей захаров, владимир зеленский