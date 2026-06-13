"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским
09:22 13.06.2026 (обновлено: 10:46 13.06.2026)
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
© Фото : МИД России / Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неонацизмом решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка подлежащих защите на Украине
"Неонацизм в действии", — заявила Захарова в интервью российским СМИ.
Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств.
Киевский режим продолжает планомерно уничтожать всё русское на Украине, и теперь это закреплено на законодательном уровне. Об этом – в материале На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
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