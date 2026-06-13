"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским - 13.06.2026 Украина.ру
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"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским
"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским - 13.06.2026 Украина.ру
"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неонацизмом решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка подлежащих защите на Украине
2026-06-13T09:22
2026-06-13T10:46
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андрей захаров
владимир зеленский
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"Неонацизм в действии", — заявила Захарова в интервью российским СМИ.Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств. Киевский режим продолжает планомерно уничтожать всё русское на Украине, и теперь это закреплено на законодательном уровне. Об этом – в материале На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, андрей захаров, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Андрей Захаров, Владимир Зеленский

"Неонацизм в действии": Захарова жёстко ответила на запрет русского языка Зеленским

09:22 13.06.2026 (обновлено: 10:46 13.06.2026)
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неонацизмом решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка подлежащих защите на Украине
"Неонацизм в действии", — заявила Захарова в интервью российским СМИ.
Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств.
Киевский режим продолжает планомерно уничтожать всё русское на Украине, и теперь это закреплено на законодательном уровне. Об этом – в материале На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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